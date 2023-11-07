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تجنبوا هذا الخطأ الشائع عند محاولة وقف نزيف الأنف لدى الأطفال!

صحة وتغذية
2023-11-07 | 14:33
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تجنبوا هذا الخطأ الشائع عند محاولة وقف نزيف الأنف لدى الأطفال!
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تجنبوا هذا الخطأ الشائع عند محاولة وقف نزيف الأنف لدى الأطفال!

تجنبوا هذا الخطأ الشائع عند محاولة وقف نزيف الأنف لدى الأطفال!

سواء كان نزيف الأنف ناجمًا عن سقوط أو نزلة برد شديدة، فهو جزء لا يتجزأ من الطفولة.

ويعتقد معظم الآباء أن دماء الأنف لا يدعو للقلق، وفق موقع "ذا صن".

ولكن أحد المسعفين حذر من ارتكاب خطأً فادحاً عند محاولة تخفيف نزيف أنف الطفل. فيمكن أن يتقيأ طفلك الصغير، أو حتى يستنشق الدم في رئتيه.

وأول شيء يفعله العديد من الآباء عادةً عندما يبدأ الدم بالتدفق من أنف طفلهم، هو محاولة إيقاف التدفق.

وإن كيفية القيام بذلك هو أمر مهم للغاية، ولكن لا ينبغي عليك أبدًا إمالة رأس طفلك إلى الخلف أثناء النزيف.

وفي حين أن القيام بذلك قد يبدو وكأنه يمنع خروج الدم من أنوفهم، إلا أن هذا لا يعني أن الدم توقف عن التدفق.

وإمالة الرأس إلى الخلف يمكن أن يتسبب في جريان الدم إلى أسفل الحلق وإلى المعدة، ويمكن أيضاً أن يتدفق إلى رئتي طفلك مما قد يسدّ مجرى الهواء لديه.

وما يجب فعله بحسب المسعفين هو جلوس الطفل في وضع مستقيم، وإمالة رأسه قليلاً إلى الأمام، واستخدام أحد الآباء لإصبعه أو إبهامه للضغط على الجزء الناعم من فتحتي الأنف لمدة 10 دقائق على الأقل. ويجب قرص الأنف مرة أخرى لمدة 10 دقائق، في كل مرة، إذا لم يتوقف النزيف.

وبمجرد توقف النزيف، اطلب من الطفل الاستمرار في الميل إلى الأمام أثناء تنظيف المنطقة المحيطة بأنفه بالماء الفاتر.

ولكن إذا كان النزيف حادًا أو لم يتوقف بعد 30 دقيقة، فيجب عليك أخذ الطفل إلى قسم الطوارئ.

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نزيف

أنف

أطفال

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