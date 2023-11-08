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استخدامات غريبة جداً للموز وقشوره... ستصدمكم!

صحة وتغذية
2023-11-08 | 13:27
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استخدامات غريبة جداً للموز وقشوره... ستصدمكم!
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استخدامات غريبة جداً للموز وقشوره... ستصدمكم!

استخدامات غريبة جداً للموز وقشوره... ستصدمكم!

يُعرف الموز على نطاق واسع بأنه مصدر للبوتاسيوم.

وتأتي في المرتبة الثانية بعد الفوائد الصحية للفاكهة، الوصفات اللذيذة التي ترتكز على الموز كمكون رئيسي.

لكن هذه ليست الاستخدامات الوحيدة للموز، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

لا تتسرع في التخلص من قشر الموز أيضًا، فهناك ظروف تكون فيها هذه القشرة مفيدة أيضًا.

فيما يلي طرق عملية ولكنها فريدة - وحتى غريبة بعض الشيء - لاستخدام الموز.

 1. اصنعي قناعًا للوجه
 يحظى الموز كقناع للوجه بشعبية كبيرة في عالم التجميل. ولكن إذا لم تكن متناغمًا تمامًا مع العناية بالبشرة، فقد تكون هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها عن هذا الأمر.

إن أبسط طريقة لعمل قناع باستخدام الموز هي هرس الفاكهة وتطبيقها مباشرة على الجلد.

ووصفة أخرى شائعة هي إضافة ربع كوب من الزبادي العادي وملعقتين كبيرتين من العسل إلى الموز المهروس قبل وضعه على الجلد.

اتركي القناع لمدة 10-15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

 2. وضعه على الثآليل
 الثآليل ليست أسوأ مهيجات الجلد الموجودة، ولكنها يمكن أن تكون محرجة إذا كانت مرئية للآخرين.

وهناك العديد من العلاجات المنزلية لإزالة الثآليل، واستخدام قشر الموز هو واحد منها.

ونظرًا لأنه لا يوجد شيء سام داخل الموز، فليس هناك خطر يذكر لفرك قشر الموز على الثؤلول. على الرغم من عدم وجود دليل علمي يثبت أن الموز أو قشور الموز يساعدان حقًا في إزالة الثآليل، إلا أن هذا الأمر تتم ممارسته في المنزل منذ عقود.

وجربه في المرة القادمة التي تعاني فيها من ثؤلول غير مرغوب فيه، وشاهد كيف يعمل لصالحك.

 3. علاج لدغة الحشرات
 يُعرف الموز بتخفيف الحكة والأعراض الأخرى للدغات الحشرات، مثل التورم، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

وفي المرة القادمة التي تتعرض فيها للدغة بعوضة مزعجة، استخدم قشر الموز فوق لدغتك.

ويتكون قشر الموز من مضادات الهيستامين الطبيعية التي تعمل على تهدئة الحكة الناتجة عن اللعاب الذي تركته الحشرة تحت جلدك.

4.  تلميع الفضيات 
 يمكنك تلميع أدواتك الفضية جيدًا باستخدام قشر الموز، لكنك ستحتاجين إلى تحضير خليط أولًا.

امزجي قشور الموز مع الماء لتكوين عجينة. ثم استخدمي قطعة قماش لفرك المعجون على الفضيات.

من الواضح أنك لا تريدين أن تتركيها مع معجون الموز فوقها، لذا اغسليها جيدًا بالماء الدافئ في الحوض، وسوف تبدو وكأنها جديدة.

5. سحب القشة من تحت الجلد
 القشة العالقة تحت الجلد، اعتمادًا على مدى عمقها، يمكن أن تكون مؤلمة تمامًا لإزالتها.

إذا كان لديك قشة تحتاج إلى سحبها، قم بتغطية مكانها بالجزء الخارجي من قشر الموز لبضع ساعات أو طوال الليل. في وقت لاحق أو في الصباح، يجب أن تلاحظ أنها بدأت تخرج. هذا هو الوقت المناسب لسحبها.

ويعد استخدام قشر البطاطس أيضًا علاجًا لاستخراج القشة العميقة.

6. تبييض ابتسامتك
 قد يكون الحصول على ابتسامة مشرقة أمرًا صعبًا ومكلفًا.

إذا كنت من مدمني شرب النبيذ أو القهوة، وتركت أسنانك تمضي لفترة طويلة دون تبييض جيد، فيمكنك تجربة استخدام الموز لإضفاء إشراقة على ابتسامتك.

قبل أن تنفق أموالك على علاج تبييض الأسنان، تأكد من أن قشر الموز سيحقق لك النتائج التي تبحث عنها.

ما عليك سوى فرك قشر الموز على أسنانك مرات عدة يوميًا قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة للحصول على ابتسامة جديدة لامعة.
 

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