ما هي ألوان ملاءات السرير التي قد تحمي بيوتكم من بق الفراش؟!

ما هي ألوان ملاءات السرير التي قد تحمي بيوتكم من بق الفراش؟!

يبحث آلاف البريطانيين عن طرق للتعامل مع بق الفراش بعد زيادة الحالات المبلغ عنها، حيث تلقت شركات مكافحة الحشرات مكالمات مثيرة للقلق في الأشهر الأخيرة.



وأصدرت شركة Rentokil مؤخرًا بيانات كشفت عن زيادة بنسبة 65 في المئة في حالات الإصابة من عام 2022 إلى عام 2023. كما تم الإبلاغ عن أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون غوغل للبحث عن المعلومات قد ارتفع بمقدار أربعة أضعاف تقريبًا.



وبخلاف استدعاء مكافحة الآفات، هناك احتياطات يمكنك اتخاذها في المنزل لتجنب جذب الآفات مثل اختيار ملاءات السرير بحكمة. ويأتي ذلك بعد أن وجدت دراسة سابقة أن حشرات البق لديها تفضيل قوي لألوان معينة، ووفقًا للبحث الذي نُشر في مجلة علم الحشرات الطبية، فإن بق الفراش يحب اللونين الأسود والأحمر، لكنه لا يحب اللونين الأصفر والأخضر.