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من إزالة الغبار الى تنظيف المرحاض... هل تساعد الأعمال المنزلية في حرق السعرات الحرارية؟!

صحة وتغذية
2023-11-12 | 04:43
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من إزالة الغبار الى تنظيف المرحاض... هل تساعد الأعمال المنزلية في حرق السعرات الحرارية؟!
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من إزالة الغبار الى تنظيف المرحاض... هل تساعد الأعمال المنزلية في حرق السعرات الحرارية؟!

من إزالة الغبار الى تنظيف المرحاض... هل تساعد الأعمال المنزلية في حرق السعرات الحرارية؟!

يزعم خبراء الصحة أن القيام بالأعمال المنزلية اليومية مثل تنظيف الأرض وطي الغسيل يمكن أن يحرق ما يصل إلى 500 سعرة حرارية في المرة الواحدة - ويساعد في نهاية المطاف في مهمة تجنب زيادة الوزن، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقال داستون موريس، أستاذ الصحة التكاملية بجامعة ميريلاند، لصحيفة واشنطن بوست: "إذا كنت تستخدم تنظيف المنزل كوسيلة لزيادة الحركة والنشاط البدني، فافعل ما بين 20 إلى 30 دقيقة يوميًا".

ويصف هذا المفهوم، الذي ابتكره الباحث في البيئة والبيولوجيا جيمس أ. ليفين في عام 2004، الطاقة المستهلكة في كل شيء غير النوم أو الأكل أو ممارسة الرياضة، بما في ذلك الطاقة المستهلكة في المشي إلى العمل، والكتابة، وأداء العمل في الفناء، والتململ و تنظيف.

وقال موريس لصحيفة The Post: "ركز على الغسيل وإزالة الغبار في يوم ما، وعلى الحمامات في اليوم التالي، والكنس ومسح الأرض في أيام أخرى".


وقد روجت ستيفاني توماس، وهي مدربة رياضية معتمدة مقرها في أنابوليس بولاية ماريلاند، لفوائد جلسة التعرق، قائلة: "إن الحركة المتكررة تضيف شيئًا حقًا".

في الواقع، وجدت دراسة أجرتها المدرسة النرويجية لعلوم الرياضة عام 2019 أن إكمال الأنشطة المعتدلة الشدة مثل المشي أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية أو قص العشب يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة. وذكر تقرير حديث صادر عن مركز العافية الافتراضي Healthline أن التنظيف بالمكنسة الكهربائية لمدة نصف ساعة يحرق حوالي 80 سعرة حرارية لشخص يبلغ متوسط وزنه 175 رطلاً.

وإليك كيف يمكن للأعمال المنزلية أن تحرق السعرات الحرارية.

إزالة الغبار

تقول توماس إن القيام برفع الساق بشكل مستقيم أثناء إزالة الغبار يمكن أن يحرق السعرات الحرارية.

وأشارت توماس إلى أن تخليص الأثاث من الأوساخ يشد كتفيك وذراعيك، خاصة عندما تصل إلى أعلى".

ولتحقيق مكاسب أعلى، اقترح محبو اللياقة البدنية دمج تمارين "القرفصاء أثناء التحرك في كل أنحاء الغرفة بشكل متقطع."

ولقد وجدت الدراسات أن الشخص يمكن أن يحرق ما يقرب من ثمانية سعرات حرارية لكل دقيقة من جلوس القرفصاء - لذا فإن 10 دقائق من الترتيب المكثف يمكن أن تحرق 80 سعرة حرارية. 

كما قالت توماس أيضًا إن القيام ببعض عمليات رفع الأرجل الجانبية أثناء القيام بواجبات إزالة الغبار يعد إنجازًا مفيدًا.

ولضمان ممارسة تمرين شامل، أوصى موريس بالتناوب بين اليدين أثناء تنظيف غرفة تلو الأخرى، مما يخلق "توازنًا عضليًا" حتى لا يصبح الجانب المهيمن للشخص مرهقًا.

حرق الدهون في الحمام

ويقول محترفو الصحة إن تنظيف الحمامات يعد تمرينًا رائعًا للعضلات الأساسية.

إنها كريهة الرائحة، لكن التنظيف العميق لها هو طريقة رائعة للتخلص من الدهون الزائدة.

ويعمل تنظيف المادة اللزجة من البلاط والدش وحوض الاستحمام والمرايا والعدادات والمرحاض على تشغيل مجموعة متنوعة من العضلات في كل أنحاء الذراعين والظهر والكتفين. ولتقوية الساقين، 

اقترحت توماس الضغط في بعض رفعات الساق والقرفصاء: "ستشعر حقًا بالحرق مع حركات القرفصاء". 

ويمكن أن يؤدي مسح الأرضيات أيضًا إلى حرق ما يصل إلى 100 سعرة حرارية.

حرق السعرات الحرارية في المطبخ

يقول موريس، مشددًا جزئيًا على الفوائد الصحية لهذا العمل الرتيب: "إن تحميل وتفريغ غسالة الأطباق يتطلب نطاقًا كاملاً من الحركة".

وقد يبدو الذهاب إلى المطبخ لممارسة التمارين الرياضية أمراً غير بديهي، لكن توماس تقول إنه المكان المناسب لممارسة التمارين الرياضية.

ويعد تنفيذ تمرينات الضغط المائلة على أسطح العمل - التي تميل على الأسطح المرتفعة للحصول على تأثير معدل ولكن جدير بالاهتمام - من النصائح المهمة الأخرى التي تقدمها توماس. إنها خطوة أشاد بها المدرب الشخصي جيمس دي لاسي، البالغ من العمر 33 عامًا، ومقره تكساس، لمزايا حرق السعرات الحرارية في أيلول.

وإذا كنت تستطيع تحمل الحرارة، تقول موريس فإن إدخال أدوات المائدة وإخراجها من جهاز المطبخ هذا هو المفتاح.

وتقترح أن "تحميل وتفريغ غسالة الأطباق يتطلب نطاقًا كاملاً من الحركة أثناء الانتقال من الانحناء فوق غسالة الأطباق إلى الوصول إلى الرف".

اخسري الوزن مع الغسيل

ينصح المتخصصون في مجال الصحة بدمج تمارين الضغط في جلسات طي الغسيل كوسيلة لجعل العمل الرتيب أكثر متعة.

ولا يوجد شيء أكثر مللاً من طي الملابس. لكن توماس ابتكرت حيلة لجعل طي غسيل الملابس ممتعًا للغاية. وقالت: "عندما تقوم بطي الملابس، قم بتمارين الضغط أو تمارين الضغط المعدلة على منحدر على السرير أو الأريكة"، مما يزيد من التحدي من خلال حث الناس على القيام بخمسة تمارين ضغط بين كل خمس قطع من الملابس المطوية.

حرق الدهون على الأرض

ويقترح موريس وتوماس المسح والكنس والتنظيف بالمكنسة الكهربائية كأشكال من استخدام الطاقة.
 
إن الضغط على المكنسة الكهربائية أو الممسحة أو المكنسة يمكن أن يجعلك مشدودًا ورشيقًا.

وأصرت توماس على أن "تنظيف الأرضيات يمكن أن يكون تمرينًا صغيرًا". وتابعت: "عندما تقوم باستخدام المكنسة الكهربائية والمسح، فإنك تشغل عضلاتك الأساسية"، مضيفة أن الأعمال المنزلية تعزز أيضًا عضلات الذراعين والكتفين.

وشجع موريس على تغيير وضع يدك على مقبض المكنسة أو الممسحة كممارسة لسحق السعرات الحرارية.

وقال: "اكنس أو امسح بعض أرضياتك بيدك اليمنى أعلى مقبض المكنسة ويدك اليسرى على الجزء السفلي من مقبض المكنسة... ثم العكس".

وعندما يتعلق الأمر بالتعامل مع تلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها، مثل إزالة الغبار تحت قطع كبيرة من الأثاث، قال موريس: "إن دفع أو سحب طاولة القهوة سيؤدي إلى إشراك العضلة ذات الرأسين والعضلة ثلاثية الرؤوس والصدر والظهر والعضلات الأساسية... ارفعي زاوية أريكتك لتكنسي تحتها، ونفضي السجاد."
 

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