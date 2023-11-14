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ما هو اليوم العالمي للسكري... ولماذا يتم الاحتفال به كل عام في 14 تشرين الثاني؟!
صحة وتغذية
2023-11-14 | 01:00
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ما هو اليوم العالمي للسكري... ولماذا يتم الاحتفال به كل عام في 14 تشرين الثاني؟!
ما هو اليوم العالمي للسكري... ولماذا يتم الاحتفال به كل عام في 14 تشرين الثاني؟!
أنشئ اليوم العالمي لمرض السكري (WDD) في عام 1991 من قبل الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن التهديد الصحي المتصاعد الذي يشكله مرض السكري.
وأصبح اليوم العالمي لمرض السكري يومًا رسميًا للأمم المتحدة في عام 2006 مع صدور قرار الأمم المتحدة رقم 61/225. ويتم الاحتفال به كل عام في 14 تشرين الثاني، وهو عيد ميلاد السير فريدريك بانتنغ، الذي شارك في اكتشاف الأنسولين مع تشارلز بيست في عام 1922.
ويعتبر اليوم العالمي لمرض السكري أو WDD بمثابة أكبر حملة توعية بمرض السكري في العالم تصل إلى جمهور عالمي يزيد عن مليار شخص في أكثر من 160 دولة.
وتلفت الحملة الانتباه إلى القضايا ذات الأهمية القصوى لعالم مرض السكري وتبقي مرض السكري في دائرة الضوء العامة والسياسية.
وتمثل الحملة شعار الدائرة الزرقاء الذي تم اعتماده في عام 2007 بعد صدور قرار الأمم المتحدة بشأن مرض السكري.
والدائرة الزرقاء هي الرمز العالمي للتوعية بمرض السكري. إنها تدل على وحدة مجتمع السكري العالمي استجابةً لوباء السكري.
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في اليوم العالمي للسكري... الـLBCI تشارك في التوعية على طريقتها الخاصة: هذا ما يحدث عند مدخل المؤسسة!
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