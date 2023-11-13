هل تعانون آلام الصداع في الصباح الباكر؟

كشفت دراسات حديثة أن واحد من كل 13 شخصًا يعاني من آلام الصداع منذ لحظة استيقاظه في الصباح، ويعود هذا الأمر إلى عدة عوامل صحية أو عادات يعتمدها الشخص تكون مضرّة للصحة.

في كثير من الأحيان، يُعتبر الصداع الصباحي أمرًا طبيعياً يمكن أن يكون سببه تناول مشروبات في الليلة السابقة أو مأكولات معينة.

ولكن إذا أصيب الشخص بالصداع الصباحي بشكل متكرر، فيجب عليه التحدث إلى الطبيب العام حول هذا الموضوع.

ووفق موقع " ذا صن "، إليكم بعض الأسباب المحتملة لمعاناتكم من آلام الصداع في الصباح:

1- مشاكل في التنفس أثناء النوم:

وفقا لأخصائية أعصاب نسيمة شادر، فإن الصداع الصباحي المزمن عادة ما يكون إما صداع نصفي أو صداع ناتج عن التوتر. وغالبًا ما يبدو الصداع النصفي وكأنه ألم على جانب واحد من رأسك، مع أعراض أخرى مثل الحساسية على الضوء أو الغثيان.

أما صداع التوتر فيميل إلى الشعور وكأنه ضغط شديد حول الرأس. من المرجح أن يأتي من القلق أو الاكتئاب، وفقًا للدكتورة شادر.

2- طحن الأسنان أثناء النوم:

عادة ليلية أخرى قد تسبب لكم صداعًا في الصباح هي طحن الأسنان.

الكثير منا لن يدرك أننا نفعل ذلك، وينطبق الشيء نفسه عندما نكون نائمين. هذه العادة يمكن أن تسبب الكثير من التوتر في الفك، والذي بدوره يمكن أن يسبب صداعًا شديدًا في الصباح.

وفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، يمكن أن تشمل أعراض طحن الأسنان ما يلي: آلام الرأس والرقبة والكتف، ألم في الفك، الأسنان المكسورة، الصداع، ألم الأذن واضرابات في النوم.

3- الأرق:

يعاني الكثير من الناس من الأرق في مرحلة ما من حياتهم، وهو ما يتضمن صعوبة النوم، والاستيقاظ أثناء الليل، مع الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ.

وهناك الكثير من العوامل التي قد تسبب الأرق، منها التوتر والقلق والاكتئاب وحتى شرب الكحول والكافيين والنيكوتين أو ربما يمكن أن تكون بيئة النوم غير مريحة.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بالذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، والاسترخاء قبل النوم من خلال قراءة كتاب أو الاستحمام بمياه ساخنة بدلاً من استخدام الهاتف، وممارسة الرياضة بانتظام والتأكد من أن غرفة النوم مظلمة.

4- استهلاك كمية كبيرة من مسكنات الألم:

إن تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) في كثير من الأحيان أو لفترة طويلة يمكن أن يسبب الصداع الناتج عن الإفراط في استخدام الدواء.

وقد يعني الاستيقاظ مع آلالم الصداع أن الشخص يفرط في استخدام الأدوية. ولتجنب ذلك، يُنصح باستخدام مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية لمدة لا تزيد عن 10 أيام في الشهر أو مرتين في الأسبوع.

5- تناول مأكولات معينة:

حساسية الطعام يمكن أن تسبب الصداع النصفي. ووجدت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة Nutrients أن الأطعمة المصنعة واللحوم المصنعة والنبيذ الأحمر والأجبان تعتبر من الأسباب الشائعة.

ويمكن أن تكون القهوة أيضًا سببًا للصداع الصباحي. لذلك، قد تكون هذه علامة على التوقف عن شربها وتجنب الكافيين في فترة ما بعد الظهر.

6- الشعور بالقلق أو الاكتئاب:

الشعور بالقلق أو الاكتئاب يمكن أن تجعل الشخص أكثر عرضة لآلام الصداع، وبخاصةٍ في الصباح. وبالتالي، فإن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب أو القلق، وفقًا للخبراء.

7- احتمالية الإصابة بورم الدماغ:

هناك احتمال ضئيل جدًا أن يكون سبب الصداع الصباحي هو زيادة الضغط في الدماغ بسبب ورم خبيث.

وتوصي مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة بالتحدث إلى الطبيب العام إذا كنتم تعانون من الصداع وأعراض أخرى منها: الشعور بالمرض، الاستيقاظ في الليل، مشاكل في العين مثل رؤية الأضواء الساطعة أو البقع العمياء.