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في اليوم العالمي للسكري... الـLBCI تشارك في التوعية على طريقتها الخاصة: هذا ما يحدث عند مدخل المؤسسة!

في اليوم العالمي للسكري... الـLBCI تشارك في التوعية على طريقتها الخاصة: هذا ما يحدث عند مدخل المؤسسة!



بمناسبة يوم السكري العالمي، قررت محطة الـLBCI أن تشارك بطريقتها الخاصة في التوعية حول هذا الداء المزمن.



وبدأت منذ الصباح حملة الكشف المبكر للسكري عند مدخل المؤسسة.



وتوافد الموظفون للخضوع للفحص السريع منذ الساعة السابعة والنصف،حيث سيتم تقديم آلة الفحص السريع مجانا" لمن يتبين لديه مستوى سكري مرتفع.