يصادف اليوم الوطني للمخللات يوم 14 تشرين الثاني، وقد تم إنشاؤه للاحتفال بالمخلل باعتباره أحد الأطعمة المخمرة المفضلة في العالم.وأثبتت المخللات أنها تحظى بشعبية كبيرة لدى الناس في كل أنحاء البلاد.وممارسة التخليل موجودة منذ آلاف السنين. ضمنت هذه العملية درجة من التغذية في ظروف ما قبل الحداثة، وكانت ضرورية في توفير إمدادات متنقلة من المؤن للمسافرين بالإضافة إلى مصدر موثوق للتغذية لأولئك الذين يعيشون خلال فصول الشتاء القاحلة.وفي حين يمكن تخليل مجموعة متنوعة من الأطعمة، يبرز الخيار باعتباره الغذاء السائد الذي يرتبط بفكرة التخليل وكلمة "مخلل" نفسها.ويعتقد علماء الآثار أن أول دليل على الخيار المخلل ينبع من حضارات وادي نهر دجلة، وأن الفوائد الغذائية للطعام سوف تستمر في الإشادة من قبل شخصيات تاريخية مثل كليوباترا ويوليوس قيصر.ومع كل شعبيتها في العالم القديم، لم تظهر المخللات في أميركا الشمالية حتى عام 1492. وكما كنت قد خمنت بحلول العام، فإن المسؤول عن تقديمها لم يكن سوى كريستوفر كولومبوس.تم تضمين المخللات في حصص البحارة في رحلاته كوسيلة لمنع ظهور مرض الاسقربوط.وبحلول منتصف القرن السابع عشر، تم تخليل الخيار الذي تم شراؤه من المستوطنين الهولنديين الذين يزرعون في منطقة نيويورك وتوزيعه في جميع أنحاء المنطقة. وهذا من شأنه أن يضع الأسس للمنطقة لتكون الموقع المثالي لإدخال مخلل الشبت الكوشير.وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، هاجر عدد كبير من يهود أوروبا الشرقية إلى الولايات المتحدة واستقروا في منطقة مدينة نيويورك.لقد أحضروا معهم الأساليب الفريدة التي تنتج مخللات الشبت الكوشير، وستتطور هذه التكرارات المبكرة للمخللات إلى الأطعمة الشهيرة الآن والمألوفة دائمًا والمتوفرة في متاجر البقالة.