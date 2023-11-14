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لمرضى السكري في العالم... التمتع بنظام غذائي طبيعي أمر ممكن: إليكم أهم الأمور التي يجب اتباعها لعيش حياة طبيعية!

ليلى عقيقي الكاتب: ليلى عقيقي
صحة وتغذية
2023-11-14 | 04:43
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لمرضى السكري في العالم... التمتع بنظام غذائي طبيعي أمر ممكن: إليكم أهم الأمور التي يجب اتباعها لعيش حياة طبيعية!
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لمرضى السكري في العالم... التمتع بنظام غذائي طبيعي أمر ممكن: إليكم أهم الأمور التي يجب اتباعها لعيش حياة طبيعية!

لمرضى السكري في العالم... التمتع بنظام غذائي طبيعي أمر ممكن: إليكم أهم الأمور التي يجب اتباعها لعيش حياة طبيعية وسليمة!

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من داء السكري، كما يهدد هذا المرض عدداً هائلا من الناس حول العالم.

ولأن التغذية السليمة تُعتبر أساسا للتعايش مع السكري والحفاظ على نظام حياة سليم، تواصل موقع الـLBCI الإلكتروني مع مسؤولة قسم التغذية في مستشفى سيدة لبنان الجامعي (LHM) إختصاصية التغذية نادين عقيقي، في يوم السكري العالمي، للغوص في زوايا هذا الداء أكثر واكتشاف النظام الغذائي الذي يجب اتباعه ان كان لتجنب هذا المرض أو للتأقلم معه وتعلم كيفية التعايش معه بحياة طبيعية، من دون قلق أو خوف دائم.

وفي بداية حديثها، أوضحت عقيقي أن "مرض السكري هو مرض شائع جداً وعوامل الإصابة به متعددة، ومن بينها الوراثة وأسلوب الحياة والتغذية، وغيرها..."، مشددة على أن "النظام الغذائي السليم هو عنصر أساسي للحد من هذا المرض".

وأشارت إلى أن "أهمية دور اختصاصية التغذية هو تحديد نظام غذائي يحتوي على كميات مناسبة من الكربوهيدرات والبروتين والدهون، كما أنها تساعد على المحافظة على وزن صحي يقلل من خطر الإصابة بالمرض، كذلك فهي توجّه المصاب للحد من عواقب السكري على صحته".

مخاطر السكريات البسيطة
 ولفتت إختصاصية التغذية نادين عقيقي إلى مخاطر السكريات البسيطة على صحة مريض السكري، موضحة أن "هذه السكريات هي نوع من الكربوهيدرات التي تُهضم بسرعة في الجسم والتي تؤدي إلى ارتفاع سريع بمستوى السكر في الدم، وهي موجودة في الحلويات والمشروبات الغازية والعسل والفاكهة...". 

ونصحت عقيقي مرضى السكري "بالتخفيف من استهلاك كميات الأرز الأبيض والمعكرونة والنشويات والدهون والفاكهة المجففة والوجبات غير الصحية أي الوجبات السريعة". 

وشددت على ضرورة "التخفيف من استهلاك الملح بكميات كبيرة".

تأثير الوزن الزائد على الإصابة بالسكري 
 عقيقي أكدت، خلال حديثها لموقع الـLBCI الإلكتروني، أن "الوزن الزائد له تأثير كبير على احتمالية الإصابة بمرض السكري، خاصة السكري النمط  2".

وشرحت كيف أن "الدهون المكدسة في منطقة البطن تزيد من مقاومة الجسم للأنسولين، ولهذا السبب ترتفع نسبة السكري بالدم وعندما يزيد الوزن، الأمر يؤثر على قدرة الجسم على استخدام الانسولين بشكل صحيح وهذا ما يسبب اضطرابا بمستويات السكر في الدم".

وأشارت الى أن "محافظة الإنسان على وزن صحي تعتبر جزءاً مهماً جداً للوقاية من داء السكري"

كما شددت على أن "التغيير في نمط الحياة مع النظام الغذائي السليم وممارسة الرياضة كلها عوامل تخفض خطر الإصابة، وفي حال كنا من المصابين فهذه الأمور تساعدنا في التحكم بالسكري والحفاظ على مستويات السكر المطلوبة في الدم."

بدائل السكر: نعمة أم نقمة؟
 وتناولت إختصاصية التغذية نادين عقيقي، خلال شرحها، موضوع بدائل السكر، مؤكدة أنها "تفيد مريض السكري، لأتها تساعد في التقليل من استهلاك السكر العادي"، مشددة على أهمية "استشارة الطبيب المختص للحصول على الارشادات المناسبة لاستخدام هذه البدائل". 

كذلك، أوضحت أن "الاستهلاك المعتدل لبدائل السكر يساعد أي شخص يهدف للحصول على نظام غذائي صحي"، لافتة الى أن "استخدام بدائل السكر بكميات معتدلة يعتبر أمرا آمنا، واذا أكثرنا من استخدامها فسيكون لها آثار جانبية، كالمشاكل في الهضم والانتفاخ والإسهال واحتمال الإصابة بالحساسية".

وأشارت الى أن "أفضل نوع لبدائل السكر هو الـStevia ، لأنه لا يؤثر على نسبة السكر في الدم، كما يمكن استخدام الأسبارتام أو السكرالوز التي تؤثر بشكل محدود".

كيف يمكن لمريض السكري التمتع بنظام غذائي طبيعي؟
وأكدت عقيقي أنه "يمكن لمريض السكري أن يتمتع بنظام غذائي طبيعي وصحي شرط أن يلتزم ببعض الارشادات التي تشمل: 
استهلاك الفاكهة والخضار والحبوب الكاملة والبروتين بالكميات المعتدلة والتي تناسب حالته
تحديد كمية الكربوهيدرات على مدار اليوم
الالتزام بتناول وجبات صحية 
ممارسة الرياضة 
مراقبة مستوى السكر في الدم بشكل دوري"

الفاكهة والخضار وتأثيرها على مريض السكري
 وفي سياق متصل، أشارت عقيقي إلى أن "الفاكهة تحتوي على سكر طبيعي لهذا السبب يجب على مريض السكري أن يراقب كمية الفاكهة التي يأكلها، وكاختصاصية تغذية أنصح بتناول الفاكهة بعد الأكل مباشرة".
 
وتابعت: "الخضار هي مصدر مهم للألياف والعناصر الغذائية وتحتوي على كميات قليلة من السعرات الحرارية وتساعد على الشعور بالشبع، ومن ضروري مراقبة كمية استهلاكها وادخالها في النظام الغذائي بشكل متواز لأن هذا الأمر يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم."

نصائح وتوصيات لمرضى السكري
وشددت إختصاصية التغذية نادين عقيقي على النقاط والتوصيات التالية:
تناول 3 وجبات على الأقل يوميا وفي ساعات محددة
التقيد بالكميات المسموح بها يوميا
تقسيم الوجبات بحيث تكون صغيرة ومتعددة وتجنب تناول كمية كبيرة من الطعام في الوجبة الواحدة
التقليل قدر الإمكان من تناول السكريات والحلويات أو تناولها ضمن الكمية المسموح بها
شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً
استخدام طريقة الشوي أو السلق أو الطبخ بالبخار عند اعداد الطعام وتجنب المقالي قدر الإمكان
تناول المنتجات القليلة الدسم
استبدال الخبز الأبيض بالأسمر 
الإحتفاظ ببعض الحلوى أو السكاكر عند الخروج من المنزل لتناولها في حال حدوث انخفاض مفاجئ في مستوى السكر

وأخيرا نصحت عقيقي مرضى السكري "باتباع خطة علاجية محددة وتناول الأدوية بانتظام ومراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام وممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن."

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