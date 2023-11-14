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تناول هذه الفاكهة قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف!
صحة وتغذية
2023-11-14 | 06:12
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تناول هذه الفاكهة قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف!
تناول هذه الفاكهة قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف!
كشف باحثون من جامعة سينسيناتي في دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن تناول الفراولة كل يوم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف لدى بعض الأشخاص في منتصف العمر.
وفي الدراسة التي استمرت 12 أسبوعًا، طُلب من 30 مريضًا يعانون من زيادة الوزن والذين اشتكوا من ضعف إدراكي معتدل، الامتناع عن تناول الفراولة، باستثناء حزمة يومية من مسحوق المكملات الممزوجة بالماء وتناولها مع وجبة الإفطار.
وتلقى نصف المشاركين، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 65 عامًا، مسحوقًا يعادل كوبًا واحدًا من الفراولة الكاملة (حجم الحصة القياسي)، بينما حصل النصف الآخر على علاج وهمي.
ووجدوا أن المشاركين في مجموعة مسحوق الفراولة كان أداؤهم أفضل في اختبار تعلم قائمة الكلمات وكان لديهم انخفاض كبير في أعراض الاكتئاب.
وقال روبرت كريكوريان، الأستاذ الفخري في قسم الطب النفسي وعلم الأعصاب السلوكي بكلية الطب بجامعة كاليفورنيا: "تحتوي كل من الفراولة والتوت على مضادات أكسدة تسمى الأنثوسيانين، والتي لها دور في مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية للتوت مثل التحسينات الأيضية والمعرفية".
وتابع بيانه: "هناك بيانات وبائية تشير إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون الفراولة أو التوت الأزرق لديهم بانتظام معدل أبطأ من التدهور المعرفي مع الشيخوخة".
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الفاكهة
الإصابة
بالخرف!
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