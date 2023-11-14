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في يومه العالمي... كيف تعرفون أنكم مصابون بداء السكري؟
الكاتب:
ماريا عقيقي
صحة وتغذية
2023-11-14 | 06:33
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في يومه العالمي... كيف تعرفون أنكم مصابون بداء السكري؟
في اليوم العالمي للسكري، الّذي يُقام في 14 تشرين الثاني سنوياً، يتم رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع، وتشجيع التشخيص المبكر ودعم المتضررين في كل العالم.
وفي هذا السياق، أجرى موقع LBCI الالكتروني مقابلة حصرية مع طبيبتين لبنانيتين في بلاد المهجر، تحدثتا فيها عن بعض المعلومات الأساسية حول داء السكري وكيفية التعامل مع المرض.
بدايةً، تحدثت الدكتورة إيلينا سعادة، وهي طبيبة متخصصة في طب العائلة في كندا، عن كيفية معرفة المريض بأنه مصاب بالسكري، وقالت: "يعلم المريض أنه مُصاب من خلال العوارض الملحوظة وتتضمن الأكل بكمية كبيرة لفترة معينة، التبول كثيرا وشرب الماء المفرط... كل هذه العوارض تظهر على المريض بالإضافة إلى خسارة الوزن بشكل مُفاجئ والوراثة".
وأضافت: "من خلال فحص الدم، يعلم المريض أنه مُصاب بداء السكري إلا إذا ظهر المرض في حالة طارئة وهي عندما يكون مستوى السكري مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً".
وتابعت: "عادةً، عند إجراء الفحوصات الطبية السنوية لدى الطبيب، يمكن أن يتم رصد إصابة الشخص من خلال فحص الدم ويُجري في بعض الأحيان بعض التعديلات في النظام الغذائي لرصد أي تغيير في الجسم. وفي حال لم يتبيّن شيئا، يوصي الطبيب بتناول أدوية معينة لكشف المرض، وذلك حسب نتائج فحص الدم".
أما في ما يخصّ فحوصات الدم، فتشدد الدكتورة نتالي عقيقي، المتخصصة في طبّ الأمراض الداخلية وتحديداً مرض الدم بجامعة كينغز كوليدج بلندن، على أهمية إجرائها على معدة فارغة لرصد مستوى الغلوكوز في الدم.
وتقول عقيقي: "يمكن أيضاً إجراء فحص طبي معيّن ويُسمّى بـ HbA1c لرصد مخزون السكر في الدم".
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صحة وتغذية
داء السكري
معرفة
المرض
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طبيبة
إيلينا سعادة
نتالي عقيقي.
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