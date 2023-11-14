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طبيبة تكشف: "هكذا يمكنكم التعايش مع مرض السكري"... وما هي أبرز سبل الوقاية؟

ماريا عقيقي الكاتب: ماريا عقيقي
صحة وتغذية
2023-11-14 | 10:30
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طبيبة تكشف: &quot;هكذا يمكنكم التعايش مع مرض السكري&quot;... وما هي أبرز سبل الوقاية؟
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طبيبة تكشف: "هكذا يمكنكم التعايش مع مرض السكري"... وما هي أبرز سبل الوقاية؟

في اليوم العالمي للسكري الوقع في 14 تشرين الثاني من كلّ عام، تتحدث الطبيبة اللبنانية إيلينا سعادة في مقابلة حصرية مع موقع الـLBCI الالكتروني عن كيفية تعامل المريض مع مرض السكري والطرق الوقائية لتفادي الإصابة بالمرض.
 
وقالت الدكتورة إيلينا سعادة، وهي طبيبة متخصصة في طبّ العائلة بمستشفى جامعة موريال في كندا: "في حال إصابة الشخص بداء السكري من النوع الثاني، يجب على الطبيب أن يُقدم له لائحة من الأدوية اللازمة، مع تغييرٍ جذري لنظامه الغذائي".
 
وأضافت: "تتغير حياة المريض بعد التشخيص وتُصبح في مسار آخر وذلك من خلال إجراء الفحوصات (الدم، السكري) بشكل دائم، كما يتغيّر نظام الأكل ويصبح الخطر أكبر عند تناول كمية كبيرة من النشويات والسكر. وفي هذا السياق من الأفضل أن يستشير المريض أخصائي(ة) تغذية لتعديل النظام الغذائي لديه".
 
وتابعت بالقول: "من أهم النقاط التي يجب التركيز عليها هي أن على المريض تجنّب انخفاض نسبة السكري في الدم، وبخاصةٍ إذا تم تشخيص المرض في سنّ متقدم لكي يتفادى الإغماء، الأمر الّذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى إصابة الرأس وخطر الوفاة".
 
وأوصت سعادة مرضى السكري بمراقبة نسبة السكري في الدم وعدم جعلها تتدهور، وأن يحملوا معهم دائماً وجبة خفيفة تحتوي على السكر، وعدم البقاء لفترة طويلة من دون تناول الطعام، وتناول أكثر من 3 وجبات في اليوم الواحد إنما يجب أن تكون بكميات قليلة.
 
كما شددت الطبيبة اللبنانية على ممارسة التمارين الرياضة للمحافظة على صحة الأوعية الدموية، التخلي عن التدخين أو على الأقل التخفيف من عدد السجائر، وقالت: "والأهم من كلّ هذا أن داء السكري يُعرّض الإنسان للإصابة بنوبات قلبية لذلك يجب تجنّب الأمور الّتي قد تؤدي إلى مشاكل القلب مثل الضغط والتدخين وكلّ ما يؤثر على القلب والشرايين".
 
ما هي وسائل الوقاية الّتي يجب أن يتبعها الشخص لتفادي الإصابة بمرض السكري؟
 
لتفادي الإصابة بداء السكري، يجب على الشخص أن يكون "صحياً جداً"، بحسب الدكتورة إيلينا سعادة.
 
وتعني بهذا القول إنه يجب عليه تفادي تناول السكريات بكمية كبيرة، المواظبة على تأدية التمارين الرياضية، تفادي الأنشطة الّتي تؤثر على الصحة بشكل سلبي، والأهم عدم زيادة الوزن للمحافظة على صحة الأوعية الدموية والقلب.
 
وأوضحت الطبيبة أن الجينات تلعب في بعض الأحيان دوراً مهماً في إصابة الشخص بداء السكري، وعندها لن يتمكن من تفاديه مهما نفّذ التدابير المذكورة.

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