"بهذه الحالة قد يصبح تأثيره أسوأ من بعض أنواع السرطان"... طبيبتان لبنانيتان تكشفان أهمّ النصائح حول داء السكري لموقع LBCI!

شاركت طبيبتان لبنانيتان مع موقع LBCI الالكتروني ضمن مقابلة حصرية في اليوم العالمي للسكري، معلومات طبية حول داء السكري وانتشاره في جسم المريض، مع الأعراض الّتي يشعر بها.

وفي المقابلة، تحدّثت الدكتورة إيلينا سعادة، وهي طبيبة متخصصة في طبّ العائلة بجامعة موريال بكندا، عن الأعضاء في جسم الإنسان الّتي تتأثر مباشرةً عند تشخيص المريض بداء السكري.

وقالت: "إن الأعضاء تشمل البنكرياس والقلب، وبالتالي فإن داء السكري يؤثر على الشرايين والقلب بشكل أساسي. ولهذا الأمر يجب على الشخص الحفاظ على صحة القلب من خلال النصائح الّتي تم تقديمها مثل اعتماد نظام غذائي صحي، التمارين الرياضية، الإقلاع عن التدخين، وغيرها".

وتابعت بالقول: "في الواقع عندما تكون الشرايين غير صحية يُضطر المريض إلى الخضوع لعملية بتر الأعضاء. وفي أغلب الحالات يتم بتر الأرجل".

وأضافت: "كما يجب على مريض السكري الوقاية من التعرض لإصابات أو جروحات في الجلد لأن لديه ميول لنزيف الدم أكثر من الأشخاص العاديين والتهاب الجرح".

كما أوضحت الطبيبة أن مرض السكري يؤثر على العيون والكبد والكلى، قائلةً: "يجب على مرضى السكري أن يخضعوا لفحص سنوي لشبكة العين، وكلما كان مستوى السكري تحت السيطرة تكون هذه الأعضاء سليمة وغير معرّضة لخطر جسيم. أما بالنسبة للكلى فيجب أن يتم فحصها ضمن فحوصات الدم المُخصصة للسكري الّتي يجريها المريض".

وختمت الدكتورة إيلينا سعادة بالقول إن "السكري هو مرض شائع جداً وعلى كلّ مريض أن يتعايش معه بشكلٍ طبيعي إلا أنه من المهم جداً أن يتم السيطرة عليه لأنه في حال كان غير مستقرا فيمكن أن تُصبح الحياة مع هذا المرض أسوأ من بعض أنواع السرطان".

ومن جهتها، نصحت الدكتورة نتالي عقيقي، وهي طبيبة متخصصة في طبّ الأمراض الداخلية بمستشفى كينغز كوليدج بلندن، مرضى السكري الّذين يعانون من انخفاض مستمر في نسبة السكر لديهم الحذار بشكل أساسي من القيادة بمفردهم وذلك لأن الوضع في بعض الأحيان يُصبح خارجاً عن السيطرة وفي هذه الحالة يشكل المريض يُشكل كبيراً على السائقين الآخرين".

وأضافت: "من المهمّ جداً استشارة الطبيب في حال الشعور بأي عارض غير اعتيادي، والمتابعة الطبية أمر أساسي لا يجب تجنبه".

أما بالنسبة للعائلات الّتي يعاني عدد من أفراضها من داء السكري، فتنصح الدكتورة عقيقي أن يجري كلّ من أفرادها فحص السكري في سنّ مبكر لرصد المرض.