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هذه العلامات تدل على وجود خلل في الجهاز المناعي... تعرفوا عليها!

صحة وتغذية
2023-11-15 | 09:47
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هذه العلامات تدل على وجود خلل في الجهاز المناعي... تعرفوا عليها!
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هذه العلامات تدل على وجود خلل في الجهاز المناعي... تعرفوا عليها!

هذه العلامات تدل على وجود خلل في الجهاز المناعي... تعرفوا عليها!

يتكون الجهاز المناعي من أعضاء وخلايا مختلفة تحمي الجسم من الجراثيم، مثل البكتيريا والفيروسات والسموم.

ويعتبر  الجهاز المناعي في الأساس أداة للمساعدة في منع العدوى أو الحد منها، حيث يطلق أجسامًا مضادة لمهاجمة الجراثيم التي قد تسبب المرض. 

إليكم في ما يلي أبرز العلامات التي تدل على وجود خلل في الجهاز المناعي.

1) التوتر الدائم
جميعنا نشعر بالتوتر من وقت لآخر. ولكن إذا كان هذا الشعور خلفية ثابتة لحياتك، فقد لا يكون جهازك المناعي في حالة جيدة جدًا.

يقول تقرير صادر عن جمعية علم النفس الأميركية إن أجسامنا مجهزة جيدًا للتعامل مع التوتر بجرعات صغيرة، ولكن عندما يصبح هذا التوتر طويل الأمد أو مزمنًا، فقد يكون له آثار خطيرة على أجسامنا ويعيق جهاز المناعة.

2) حدوث نزلات برد باستمرار
يصاب الشخص البالغ في المتوسط مرتين إلى أربع مرات بنزلات برد سنويًا، وفقًا لجونز هوبكنز ميديسن. 

واذا حدث وأصبت بنزلات برد بمعدل أكثر من ذلك فقد يشير الأمر إلى ضعف نظام المناعة لديك.

ويحدث ذلك بسبب عدم إنتاج جسمك ما يكفي من الخلايا الليمفاوية، التي تنتج أجسامًا مضادة تحارب الالتهابات الفيروسية.

3) حدوث مشاكل في البطن
قد لا تعتقد أن بطنك له علاقة بجهازك المناعي. ولكن وفقا لبحث أجري في عام 2012، فإن 70% من جهازك المناعي موجود في الجهاز الهضمي في بطانة الأمعاء.

وتدافع البكتيريا المفيدة والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في البطن عن أمعائك من العدوى وتدعم جهاز المناعة، ولكن الكميات المنخفضة منها يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بالفيروسات والالتهابات المزمنة وحتى اضطرابات المناعة الذاتية.

4) التعب طوال الوقت
إذا كنت تشعر بالتعب المستمر على الرغم من حصولك على قسط جيد من النوم ليلاً، فقد يكون ذلك علامة حمراء أخرى على ضعف نظام المناعة لديك. بحيث تنخفض مستويات الطاقة لديك عندما يعاني جهازك المناعي لأن "جسدك يحاول الحفاظ على الطاقة لتغذية جهازك المناعي حتى يتمكن من محاربة الجراثيم".

5) الإصابة بالالتهابات بشكل متكرر
يمكن أن تكون اصابتك بالالتهابات المتكررة بدءًا من التهابات الأذن وحتى الالتهاب الرئوي والتهاب الجيوب الأنفية دليلاً على خلل في جهازك المناعي. 

وتشمل الالتهابات البكتيرية في اللثة والقدم واضطراب البطن.

6) جروحك بطيئة في الشفاء
عندما تتعرض لحرق أو جرح أو خدش، يعمل جسمك على حماية الجرح عن طريق إرسال دم غني بالمغذيات إلى مكان الإصابة للمساعدة في تجديد الجلد الجديد.

لكن عملية الشفاء هذه تعتمد على وجود خلايا مناعية صحية، لذلك ستستغرق جروحك وقتًا أطول للشفاء إذا كان جهازك المناعي بطيئًا.
 

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