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"1 من كل 10 أطفال يولدون قبل الأوان في كل أنحاء العالم"... في اليوم العالمي للولادات المبكرة: التعاطف أساس!
صحة وتغذية
2023-11-17 | 03:29
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"1 من كل 10 أطفال يولدون قبل الأوان في كل أنحاء العالم"... في اليوم العالمي للولادات المبكرة: التعاطف أساس!
"1 من كل 10 أطفال يولدون قبل الأوان في كل أنحاء العالم"... في اليوم العالمي للولادات المبكرة: التعاطف أساس!
في 17 تشرين الثاني، نتوقف لحظة لإظهار التعاطف والدعم للعائلات التي تعاني من القلق الناتج عن الولادات المبكرة من خلال الاحتفال باليوم العالمي للخدج، الذي أنشأته March of Dimes.
ولأننا نحب أطفالنا منذ لحظة ولادتهم، يذكرنا اليوم العالمي للخداج بالأطفال الذين يولدون مبكرًا جدًا وبالتحديات الصحية التي يمكن أن يواجهوها عندما يكبرون.
ويحتاج هؤلاء الصغار إلى الكثير من الحب والدعم ويعتبر اليوم العالمي للخدج فرصة لإظهار ذلك.
1 من كل 10 أطفال يولدون قبل الأوان في كل أنحاء العالم
الأطفال الخدج، هم أولئك الذين ولدوا قبل 37 أسبوعًا من الحمل، وهم معرضون للإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة خلال فترة حديثي الولادة (الأسابيع الأربعة الأولى من العمر) ، بسبب ضعف التنفس، وصعوبة التغذية، وسوء تنظيم درجة حرارة الجسم، وارتفاع مخاطر الإصابة.
وعلى الصعيد العالمي، هناك 15 مليون طفل يولدون قبل الأوان كل عام - وأكثر من مليون حالة وفاة للأطفال دون سن الخامسة من المضاعفات ذات الصلة. في السودان يولد ما يقدر بنحو 170600 طفل كل عام قبل الأوان.
واليوم العالمي للولادات المبكرة والطفل الخديج هو فرصة للفت الانتباه إلى العبء الثقيل الذي تسببه الولادة المبكرة على الوالدين والعائلات والأصدقاء والأطفال المولودين قبل الأوان، بحسب
اليونيسيف
.
تاريخ اليوم العالمي للولادات المبكرة
تم إنشاء اليوم العالمي للخدج في 17 تشرين الثاني 2011 لرفع مستوى الوعي لملايين الأطفال كل عام الذين يولدون قبل الأوان. في حين تزايدت التقنيات والإجراءات الطبية على مر السنين، إلا أن الأطفال المبتسرين لا يزالون يحملون عرضة كبيرة للإصابة بالشلل الدماغي، وتأخر النمو، ومشاكل السمع، ومشاكل البصر.
بالإضافة إلى ذلك، في حين أن معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة منخفض مقارنة بمعظم دول العالم، فإن الولادات المبكرة تمثل ربع إجمالي وفيات الأطفال حديثي الولادة.
وهذا جزء من الأسباب العديدة التي أدت إلى إنشاء اليوم العالمي للخدج - لتسليط الضوء على المخاطر والمصاعب الناجمة عن الولادات المبكرة، والحلول الفعالة من حيث التكلفة والمثبتة، ونشر التعاطف مع الأسر التي شهدت ولادة مبكرة.
ومع ذلك، فإن العديد من الأطفال المبتسرين يكبرون ليصبحوا أفرادًا أصحاء تمامًا، حتى أن بعضهم أصبح شخصيات عامة بارزة مثل ونستون تشرشل وألبرت أينشتاين.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
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