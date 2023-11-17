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هل يمكن أن تنفجر معدتك حقًا بسبب الإفراط في تناول الطعام؟!
صحة وتغذية
2023-11-17 | 04:29
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هل يمكن أن تنفجر معدتك حقًا بسبب الإفراط في تناول الطعام؟!
هل يمكن أن تنفجر معدتك حقًا بسبب الإفراط في تناول الطعام؟!
هل يأكل بعض الناس هذه الكميات الهائلة من الطعام التي يمكن أن تؤدي الى "انفجار معدتهم" بالفعل؟
الجواب هو نعم، أو على الأقل ممكن بالتأكيد، بحسب الخبراء.
والمصطلح الطبي للمعدة المنفجرة هو ثقب الجهاز الهضمي، والذي يحدث عندما تمتلئ المعدة وتتمزق.
يتم تشكيل ثقب، مما يؤدي إلى إطلاق محتويات المعدة في تجويف البطن، مما قد يؤدي إلى حدوث التهابات، بما في ذلك الإنتان المميت.
وتحتوي المعدة المتوسطة على ما يعادل لترًا واحدًا تقريبًا من الطعام، ولكنها يمكن أن تتمدد لاستيعاب ما يزيد قليلاً عن 128 أوقية في سعتها القصوى (أي ما يعادل أكبر زجاجة حليب).
وقالت كورتني كالامار، اختصاصية التغذية في مستشفى بيدمونت هنري: "الكمية الدقيقة تختلف من شخص لآخر. لكن معدة الشخص البالغ العادي تحتوي على حوالي لتر واحد من الطعام (حوالي أربعة أكواب)، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
"بما أن المعدة مرنة للغاية، فهي قادرة على استيعاب ما يصل إلى ثلاثة إلى أربعة لترات (أو 16 كوبًا) في وقت واحد."
وأوضحت السيدة كالامار: "يستغرق عقلك 20 دقيقة لتسجيل الشبع والامتلاء... بالنسبة للبعض، بحلول الوقت الذي يسجل فيه دماغهم أنهم ممتلئون، يكونون قد تناولوا بالفعل كمية أكبر بكثير من الكمية اللازمة للشعور بالشبع ".
ومع ذلك، فإن "الانفجار" ليس وصفًا دقيقًا للغاية، حسبما قالت تيريزا سترونغ، مديرة برامج الأبحاث في مؤسسة أبحاث برادر-ويلي، لمجلة نيوزويك.
"عدم انفجار محتويات المعدة مثل بالون الماء... وبدلا من ذلك يمتد جدار المعدة إلى النقطة التي ينقسم فيها."
وقالت السيدة سترونغ: "إن الصور التي تتبادر إلى ذهني مثيرة للغاية وغير دقيقة، حيث يمتد جدار المعدة إلى النقطة التي يوجد فيها نخر و/أو تمزق".
وتدعم مؤسسة أبحاث برادر ويلي الأشخاص الذين يعانون من متلازمة برادر ويلي، وهو اضطراب وراثي نادر حيث يعاني الأفراد من خلل وظيفي في منطقة ما تحت المهاد - وهو جزء من الدماغ الذي ينظم أشياء مثل الشهية - مما يعني أن لديهم جوعًا مستمرًا لا يشبع.
ولن يكون لدى مرضى برادر ويلي غريزة القيء عند الإفراط في تناول الطعام كما هو الحال في جسم الإنسان العادي.
ومع ذلك، فإن ثقب الجهاز الهضمي الناتج عن الإفراط في تناول الطعام أمر غير شائع، حسبما قالت ماري روتش، الكاتبة العلمية ومؤلفة كتاب Gulp، لموقع Business Insider.
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