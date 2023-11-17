الأطعمة الغنية بالدهون ليست المسبب الرئيسي لظهور "الكرش"...إليكم السبب الحقيقي!

الأطعمة الغنية بالدهون ليست المسبب الرئيسي لظهور "الكرش"...إليكم السبب الحقيقي!



يعاني العديد من الأشخاص من "الكرش" أي تراكم الدهون في منطقة البطن. وبحسب خبير تغذية روسي، فإن تراكم الدهون في منطقة البطن والخصر والظهر يحدث بسبب الإفراط في تناول الطعام، وليس بسبب الأطعمة الغنية بالدهون.



وأشار الدكتور رومان بيشنياكوف، إلى أن التقليل من تناول الأطعمة الدهنية يقلل فعلا من السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم. فمثلا يحتوي غرام واحد من الدهون على 9 سعرات حرارية، في حين يحتوي غرام من البروتين أو الكربوهيدرات على 4 سعرات حرارية. ولكن مع ذلك يمكن أن يزداد الوزن حتى في حالة تناول أطعمة قليلة الدهون.



كذلك، تناول الفواكه المفيدة (الخالية من الدهون تقريباً) بدلاً من الحلويات، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن. فمثلاً يجب أن تحصل المرأة في المتوسط على 1.3 ألف سعرة حرارية في اليوم ارتباطاً بنمط حياتها ونشاطها البدني. وتناول موزتين و300 غرام من العنب يعطي نصف حاجتها اليومية من السعرات الحرارية، هذا من دون الأخذ بالاعتبار تناول وجبات الطعام الرئيسية.



وأكّد خبير التغذية أن الجسم لا يستطيع أداء وظائفه من دون الدهون. لأن الدهون تشارك في عملية التمثيل الغذائي، وإنتاج الهرمونات، مثل هرمون التستوستيرون، وامتصاص فيتامينات A وD وE وK، وتحتاجها منظومة المناعة، وحتى العين تحتاج إلى الدهون.



ويُذكر أن الدهون "الصحية" موجودة في الأسماك والزيوت النباتية والمكسرات. أما الدهون "السيئة" فتؤثر سلباُ على صحة الأوعية الدموية ومتوسط طول العمر، وهي موجودة في النقانق والبرغر والسمن النباتي والمعجنات.



ومتوسط حاجة الإنسان اليومية هي حوالي 200 غرام من اللحوم أو الأسماك، وملعقة طعام زيت نباتي، وعشر حبات مكسرات، و400-500 غرام من الخضروات والفواكه.