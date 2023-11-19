هل تعانون من الإمساك؟ اعتمدوا هذه الطريقة الفعالة في المنزل (فيديو)

تشير الدراسات إلى أن ما بين 10 إلى 15 في المئة من الأميركيين يعانون من متلازمة القولون العصبي أو IBS، ومن الأعراض الأكثر شيوعاً لديه هو الإمساك.

ويعلم الأشخاص الّذين يعانون من الإمساك في حياتهم اليومية أنه بخلاف المسهلات، وشرب المياه، وربما القهوة، هناك خيارات معدودة للحصول على "الراحة" في وقتٍ سريع.

لكن خبيرة التغذية الشهيرة على منصة تيك توك، فانيسا إيرين، اقترحت بديلا فعالاً، مؤكدةً أنه يُعطي نتيجة خلال 30 دقيقة.

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على قناتها، والذي حصد أكثر من 1.3 مليون مشاهدة، قالت أخصائية التغذية إن الذهاب إلى الحمام مرة واحدة في الأسبوع "ليس صحيًا".

وأضافت: "سأوضح لكم يا رفاق كيفية الذهاب إلى الحمام في غضون 30 دقيقة من دون الاحتياج إلى شراء أي دواء".

واستمرت بالقول: "يجب أن يتوفر لديكم الكرفس والسبانخ، وتحتاجون إلى وضع المكونين في الخلاط مع بعض الماء." كما حذرت فانيسا من "إزالة كل الألياف" من المزيج.

وتابعت: "بعد الانتهاء من الخلط، سترون القليل من الرغوة مع سائل ناعم للغاية. وهذا يعني أن الكرفس والسبانخ امتزجا بشكل جيد. وبعد شرب كوب العصير الأخضر، تجولوا قليلاً الأمر الّذي سيساعد في الذهاب إلى الحمام فوراً".

وأظهرت دراسات سابقة أن الخضروات التي تحتوي على كمية عالية من الماء والألياف يمكن أن تجعل الطعام ينتقل بشكل أسرع عبر الأمعاء، مما ينظم عملية الهضم.

أما بالنسية للمرات الّتي يجب أن يقصد فيها الشخص الحمام، فيقول الخبراء أن ثلاث مرات في اليوم إلى ثلاث مرات في الأسبوع هو تردد طبيعي لإفراغ الأمعاء.

ووفقا للمعهد الوطني للصحة، تشمل طرق الوقاية من الإمساك تناول كمية كافية من الألياف (في الخضار والبقول والحبوب الكاملة)، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وشرب الكثير من السوائل.