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حالة طبية تثير الذهول... ذبابة طنانة تعيش في أمعاء رجل!
صحة وتغذية
2023-11-22 | 10:00
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حالة طبية تثير الذهول... ذبابة طنانة تعيش في أمعاء رجل!
تعرّض رجل أميركي لصدمة كبيرة بعدما اكتشف أطباء وجود ذبابة سليمة في أمعائه خلال فحص لإجراء تنظير القولون الروتيني.
ولم يُبلّغ الرجل، البالغ من العمر 63 عامًا، من ولاية ميسوري الاميركية عن أي أعراض غريبة، إلا أنه أجرى الفحص للتحقق من سرطان الأمعاء ويتضمن إدخال أنبوب طويل ورفيع ومرن مزود بكاميرا صغيرة في الأمعاء من خلال المؤخرة.
في بداية الأمر، لم يبدو أي شيء خارجًا عن المألوف.
وشق الأطباء في كلية الطب بجامعة ميسوري طريقهم عبر أمعاء الرجل، وأزالوا خمس زوائد صغيرة تسمى سلائل من بطانة أمعائه، كما هو مفصل في الحالة المنشورة في المجلة الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي.
لكن أصيب الأطباء بالذهول عندما وصلوا إلى القسم العرضي من أمعاء الرجل الستيني، وهو جزء من الأمعاء الغليظة الذي يمر عبر البطن وحيث يمتص الجسم الماء والأملاح من المواد التي لا يستطيع هضمها، واكتشفوا ذبابة سليمة.
وكان المريض في حيرة من أمره، مثل الأطباء، بشأن كيفية وصول الحشرة إلى أمعائه.
وأخبر الأطباء أنه اتبع بروتوكول ما قبل تنظير القولون ولم يتناول سوى السوائل الصافية خلال الـ 24 ساعة التي سبقت الإجراء، من أجل تنظيف أمعائه.
كما تذكر أنه تناول البيتزا والخس في المساء قبل صيامه، لكنه لم يتذكر وجود ذبابة في طعامه.
وكتب أطباء ميسوري: "تمثل هذه الحالة اكتشافًا نادرًا للغاية وغموضًا حول كيفية وصول الذبابة السليمة إلى القولون".
وبحسب المعلومات، كانت هناك حالات تناول فيها شخص ما طعامًا ملوثًا ببيض الذباب.
في حالات نادرة، يمكن للبيض أن ينجو من الظروف الحمضية في الجهاز الهضمي ويتغذى على الأنسجة الميتة أو الطعام الذي يبتلعه الشخص، فيما يسمى بالنغف المعوي وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
حالة طبية
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