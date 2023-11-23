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مخاطر المكملات الغذائية الخاصة بالشعر والبشرة...هذا ما يمكن أن يسببه الإفراط في تناولها!
صحة وتغذية
2023-11-23 | 02:51
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مخاطر المكملات الغذائية الخاصة بالشعر والبشرة...هذا ما يمكن أن يسببه الإفراط في تناولها!
مخاطر المكملات الغذائية الخاصة بالشعر والبشرة...هذا ما يمكن أن يسببه الإفراط في تناولها!
يُعدّ الإفراط بتناول المكمّلات الغذائية الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر أمراً مؤذياً للصحة، بحسب دراسة أميركية حديثة. وتم تسليط الضوء على الدور السلبي الذي يمكن أن يلعبه مكوّنان في هذا المجال هما البيوتين والكولاجين.
علماً أن تناول هذه المُكمّلات بالجرعات الموصى بها طبياً لا يتسبب بأي ضرر على الصحة، لكن الإفراط في تناولها ممكن أن يكون مؤذياً، حيث أشارت الإحصاءات إلى زيادة الإقبال على تناول المكمّلات الغذائيّة التجميليّة في السنوات الأخيرة.
تأثير البيوتين على القلب والغدة الدرقيّة
البيوتين معروف بالفيتامين B7، هو مكمّل غذائي يُستعمل لتعزيز نموّ الشعر والأظافر، ويوصى بتناوله على شكل جرعة يوميّة تبلغ 0.05 ملليغرام. ولكنه متواجد بنسبة أكبر من ذلك في بعض المكمّلات الغذائية. لذلك، فإن تناول هذا المكمّل بجرعة أكبر من اللازم ممكن أن يتسبّب بنتائج مغلوطة في الفحوصات التي تقيس وظائف الغدّة الدرقيّة والقلب. اذ ممكن أن يُظهر فرطاً في نشاط الغدة الدرقيّة وانخفاضاً في مستوى التروبونين الذي يدل على حصول ذبحة قلبيّة، ولكن في الحقيقة تكون هذه الدلالات خاطئة وناتجة فقط عن الإفراط في تناول البيوتين.
إمكانية تلوّث الكولاجين بالمعادن الثقيلة
الكولاجين يتواجد عادةً بشكل طبيعي في الجسم، وهو يلعب دوراً مهماً في تكوين أنسجة العظام والعضلات والأربطة والغضاريف، حيث يُشكّل 70% من تكوين خلايا الجلد، وهو يُعزّز متانة هذا الأخير، كما يُحافظ على ليونته واكتنازه.
وبحسب الدراسة، فإن الكولاجين معرّض لأن يكون ملوّثاً، حيث أن 64% من هذه المُكمّلات يحتوي على الزرنيخ، و37% منها يحتوي على الرصاص، و34% منها فيه كميات ضئيلة من الزئبق، و17% منها يحتوي على الكادميوم.
وتُعدّ هذه المعادن مؤذية للصحة حتى في حال وجودها بكميات ضئيلة.
كيفية تجنّب هذه المخاطر؟
لتجنّب مخاطر الإفراط في استهلاك المُكمّلات الغذائيّة التجميليّة والاستفادة من خصائصها، يُنصح باستشارة الخبراء في هذا المجال عند اختيارها، بالإضافة إلى الالتزام بالجرعات الموصى بها، وعدم استهلاكها لفترات طويلة، على أن يتمّ شراؤها من مصادر موثوقة مثل الصيدليات.
المصدر
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