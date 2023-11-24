الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل اكتشفت الصين مسببات غير عادية لتزايد حالات الأمراض التنفسية؟
صحة وتغذية
2023-11-24 | 02:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
هل اكتشفت الصين مسببات غير عادية لتزايد حالات الأمراض التنفسية؟
هل اكتشفت الصين مسببات غير عادية لتزايد حالات الأمراض التنفسية؟
قالت الصين إنها لم تكتشف أي "مسببات أمراض غير عادية أو جديدة" على صلة بتزايد الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي في شمال البلاد، حسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية الخميس بعد أن ضغطت على بكين للحصول على معلومات مفصلة.
منذ منتصف تشرين الأول 2023، تراقب منظمة الصحة العالمية البيانات الواردة من أنظمة المراقبة الصينية والتي تظهر زيادة في أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال في شمال الصين.
وأعلنت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة الأربعاء أنها قدمت طلبا رسميا إلى بكين للحصول على مزيد من البيانات، لكن الحكومة لم تدل بأي تعليق عام الخميس.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنها عقدت مؤتمرا عبر الهاتف الخميس مع المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومستشفى بكين للأطفال، بتيسير من لجنة الصحة الوطنية والإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأوردت الصحة العالمية في تقرير لها "أفادت السلطات الصينية أنه لم يتم رصد أي مسببات أمراض غير عادية أو جديدة أو أعراض سريرية غير عادية، بما في ذلك في بكين ولياونينغ، بل فقط الزيادة العامة المذكورة سابقا في أمراض الجهاز التنفسي بسبب العديد من مسببات الأمراض المعروفة".
وأضافت أن السلطات الصينية "ذكرت كذلك أن الارتفاع في الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي لم يؤد إلى تدفق عدد مرضى يتجاوز قدرة المستشفى".
وأكدت الوكالة الأممية أنها "تراقب الوضع عن كثب وهي على اتصال وثيق بالسلطات الوطنية في الصين. وستواصل منظمة الصحة العالمية تقديم التحديثات حسب الضرورة".
وأوصت الصحة العالمية سكان الصين باتباع الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.
ويشمل ذلك التطعيم باللقاحات الموصى بها ضد الإنفلونزا وكوفيد-19 ومسببات الأمراض التنفسية الأخرى، والابتعاد عن المرضى، ولزوم المنزل عند المرض، وإجراء الفحوص والرعاية الطبية حسب الحاجة، وارتداء الكمامات حسب الاقتضاء.
وأوضحت أنها "لا توصي بأي إجراءات محددة للمسافرين إلى الصين".
يصادف الشهر المقبل الذكرى السنوية الرابعة للإبلاغ عن تفشي كوفيد-19 في مدينة ووهان الصينية لأول مرة.
اثر تفشي كوفيد، انتقدت منظمة الصحة العالمية السلطات الصينية مرارا بسبب افتقارها إلى الشفافية والتعاون.
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على رصد الإصابات لأول مرة في ووهان، لا يزال الجدل محتدما حول منشأ الفيروس.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
اكتشفت
الصين
مسببات
عادية
لتزايد
حالات
الأمراض
التنفسية؟
تحذير... هذا ما يحصل في حال أفرطت في تناول المضادات الحيوية!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
01:20
بعد أن وصل الشاب الصيني الى كوريا الجنوبية على مزلجة مائية... ماذا كان مصيره؟!
منوعات
01:20
بعد أن وصل الشاب الصيني الى كوريا الجنوبية على مزلجة مائية... ماذا كان مصيره؟!
0
أخبار دولية
01:10
اجتماع لوزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان والصين هو الأول منذ 2019
أخبار دولية
01:10
اجتماع لوزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان والصين هو الأول منذ 2019
0
منوعات
15:36
أقنعها بأنه منشغل في الاعتناء بوالدته المريضة ثم اكتشفت الحقيقة الصادمة... والدته كانت ميتة وهذا سبب غيابه!
منوعات
15:36
أقنعها بأنه منشغل في الاعتناء بوالدته المريضة ثم اكتشفت الحقيقة الصادمة... والدته كانت ميتة وهذا سبب غيابه!
0
منوعات
10:38
"كانت الرسائل كلها جنسية للغاية وأرسلت السيدة له صورًا عارية"... اكتشفت خيانة زوجها بأسوأ الطرق وهذا ما حدث لاحقا!
منوعات
10:38
"كانت الرسائل كلها جنسية للغاية وأرسلت السيدة له صورًا عارية"... اكتشفت خيانة زوجها بأسوأ الطرق وهذا ما حدث لاحقا!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
01:08
تحذير... هذا ما يحصل في حال أفرطت في تناول المضادات الحيوية!
صحة وتغذية
01:08
تحذير... هذا ما يحصل في حال أفرطت في تناول المضادات الحيوية!
0
صحة وتغذية
13:01
ما هي أسباب الهالات السوداء تحت العين وما الذي يمكنك فعله للتخلص منها؟
صحة وتغذية
13:01
ما هي أسباب الهالات السوداء تحت العين وما الذي يمكنك فعله للتخلص منها؟
0
صحة وتغذية
2023-11-23
مخاطر المكملات الغذائية الخاصة بالشعر والبشرة...هذا ما يمكن أن يسببه الإفراط في تناولها!
صحة وتغذية
2023-11-23
مخاطر المكملات الغذائية الخاصة بالشعر والبشرة...هذا ما يمكن أن يسببه الإفراط في تناولها!
0
صحة وتغذية
2023-11-22
حالة طبية تثير الذهول... ذبابة طنانة تعيش في أمعاء رجل!
صحة وتغذية
2023-11-22
حالة طبية تثير الذهول... ذبابة طنانة تعيش في أمعاء رجل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
23:25
مصدر مقرّب من "حماس" لـ"الشرق الأوسط": الحركة ليس لديها مخطط لتجنيد مقاتلين في صفوفها من غير الفلسطينيين
صحف اليوم
23:25
مصدر مقرّب من "حماس" لـ"الشرق الأوسط": الحركة ليس لديها مخطط لتجنيد مقاتلين في صفوفها من غير الفلسطينيين
0
آخر الأخبار
03:41
الجزيرة: إصابة 7 فلسطينيين في إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مواطنين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة
آخر الأخبار
03:41
الجزيرة: إصابة 7 فلسطينيين في إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مواطنين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة
0
خبر عاجل
14:24
أفرام للـLBCI: نحن بحالة حرب ولا نريد ضعضعة في قيادة الجيش لذلك أؤيد التمديد لقائد الجيش واذا كان باستطاعتنا تعيين قائد للجيش اذاً باستطاعتنا انتخاب رئيس ويبدو محركات البحث في ملف رئاسة الجمهورية ستعو
خبر عاجل
14:24
أفرام للـLBCI: نحن بحالة حرب ولا نريد ضعضعة في قيادة الجيش لذلك أؤيد التمديد لقائد الجيش واذا كان باستطاعتنا تعيين قائد للجيش اذاً باستطاعتنا انتخاب رئيس ويبدو محركات البحث في ملف رئاسة الجمهورية ستعو
0
أخبار دولية
00:53
تخريب 85 قبرا يهوديا على الأقل في بلجيكا
أخبار دولية
00:53
تخريب 85 قبرا يهوديا على الأقل في بلجيكا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:00
هدنة غزة دخلت حيز التنفيذ... كيف يبدو الوضع في جنوب لبنان؟
أمن وقضاء
03:00
هدنة غزة دخلت حيز التنفيذ... كيف يبدو الوضع في جنوب لبنان؟
0
أخبار دولية
02:55
كيف قرأ الاعلام الاسرائيلي والصحف الاسرائيلية انطلاق الهدنة الانسانية في غزة؟
أخبار دولية
02:55
كيف قرأ الاعلام الاسرائيلي والصحف الاسرائيلية انطلاق الهدنة الانسانية في غزة؟
0
أخبار دولية
02:46
بعد دقائق من انطلاق الهدنة... الغزاويون تحركوا نحو مناطقهم المدمرة
أخبار دولية
02:46
بعد دقائق من انطلاق الهدنة... الغزاويون تحركوا نحو مناطقهم المدمرة
0
أخبار دولية
02:40
الجيش الاسرائيلي وزع فيديوهات عن تفجير قال إنه لأنفاق تحت مستشفى الشفاء في غزة
أخبار دولية
02:40
الجيش الاسرائيلي وزع فيديوهات عن تفجير قال إنه لأنفاق تحت مستشفى الشفاء في غزة
0
أخبار دولية
02:30
مع بدء سريان الهدنة... طائرات اسرائيلية ألقت مناشير على مناطق متفرقة من غزة
أخبار دولية
02:30
مع بدء سريان الهدنة... طائرات اسرائيلية ألقت مناشير على مناطق متفرقة من غزة
0
أخبار لبنان
02:24
بيرم خلال "مؤتمر العمل الاسلامي": لتبني المقترح الفلسطيني باستخدام عبارات الإدانة الواضحة
أخبار لبنان
02:24
بيرم خلال "مؤتمر العمل الاسلامي": لتبني المقترح الفلسطيني باستخدام عبارات الإدانة الواضحة
0
رياضة
15:05
ميسي يواجه رونالدو من جديد على الاراضي السعودية ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض 2024
رياضة
15:05
ميسي يواجه رونالدو من جديد على الاراضي السعودية ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
صفقة ببن أنغامي اللبنانية وOSN+ لخلق منصة عملاقة
تقارير نشرة الاخبار
14:59
صفقة ببن أنغامي اللبنانية وOSN+ لخلق منصة عملاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
٣٨ يوماً على كارثة مبنى المنصورية...التدعيم لم ينفذ وقلة قليلة من الجيران تخرق قرار الإخلاء
تقارير نشرة الاخبار
14:53
٣٨ يوماً على كارثة مبنى المنصورية...التدعيم لم ينفذ وقلة قليلة من الجيران تخرق قرار الإخلاء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:16
قررت مع خطيبها أن يقيما علاقة ثلاثية مع صديقتها... وبعد تحقيق رغبتهما حصل ما لم يكن بالحسبان: "أشعر بالغثيان"!
منوعات
13:16
قررت مع خطيبها أن يقيما علاقة ثلاثية مع صديقتها... وبعد تحقيق رغبتهما حصل ما لم يكن بالحسبان: "أشعر بالغثيان"!
2
اقتصاد
08:08
ورقتان جديدتان من فئة 100 ألف ليرة... وتوضيح من مصرف لبنان
اقتصاد
08:08
ورقتان جديدتان من فئة 100 ألف ليرة... وتوضيح من مصرف لبنان
3
منوعات
09:56
مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)
منوعات
09:56
مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)
4
خبر عاجل
12:51
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل
خبر عاجل
12:51
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل
5
خبر عاجل
09:12
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة
خبر عاجل
09:12
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة
6
حال الطقس
00:36
لبنان على موعد مع منخفض جوي... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
حال الطقس
00:36
لبنان على موعد مع منخفض جوي... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
7
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الـLBCI في نقطة الاعتداء في بيت ياحون... هكذا استشهد كوادر حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الـLBCI في نقطة الاعتداء في بيت ياحون... هكذا استشهد كوادر حزب الله
8
منوعات
10:38
"كانت الرسائل كلها جنسية للغاية وأرسلت السيدة له صورًا عارية"... اكتشفت خيانة زوجها بأسوأ الطرق وهذا ما حدث لاحقا!
منوعات
10:38
"كانت الرسائل كلها جنسية للغاية وأرسلت السيدة له صورًا عارية"... اكتشفت خيانة زوجها بأسوأ الطرق وهذا ما حدث لاحقا!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More