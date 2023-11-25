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فوائد صحية مذهلة للفشار... ما علاقته بالوقاية من الخرف؟!

صحة وتغذية
2023-11-25 | 06:03
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فوائد صحية مذهلة للفشار... ما علاقته بالوقاية من الخرف؟!
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فوائد صحية مذهلة للفشار... ما علاقته بالوقاية من الخرف؟!

فوائد صحية مذهلة للفشار... ما علاقته بالوقاية من الخرف؟!

قد يكون الذهاب إلى السينما أكثر صحة مما تعتقد.

تشير الأبحاث الجديدة إلى أن دمج المزيد من الحبوب الكاملة – مثل الفشار – في النظام الغذائي مرتبط بانخفاض خطر التدهور المعرفي.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة علم الأعصاب يوم الأربعاء، أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الحبوب الكاملة كانوا أصغر سنا من الناحية الإدراكية بمقدار 8.5 سنة من أولئك الذين تناولوا كميات أقل، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور شياوران ليو في بيان: "مع تأثير مرض الزهايمر والخرف على ملايين الأميركيين، فإن إيجاد طرق للوقاية من المرض يمثل أولوية عالية للصحة العامة".

وأضاف: "من المثير أن نرى أن الناس يمكن أن يقللوا من خطر الإصابة بالخرف عن طريق زيادة نظامهم الغذائي المكون من الحبوب الكاملة بمقدار حصتين في اليوم."

ومن الحبوب الكاملة التي شملتها الدراسة بعض أنواع الخبز والحبوب والكينوا والفشار. تم تعريف الحصة الواحدة من الحبوب الكاملة على أنها أونصة واحدة من الطعام، والتي ستكون حوالي "شريحة واحدة من الخبز، أو نصف كوب من المعكرونة المطبوخة أو الأرز، أو أونصة من البسكويت أو كوب من الحبوب الجافة".

ولتحديد ذلك، لاحظ الباحثون من جامعة راش في شيكاغو، 3326 شخصًا، بمتوسط عمر 75 عامًا، لم يصابوا بالخرف، وكان 60% منهم من ذوي البشرة الداكنة.

وأكمل المرضى، الذين تمت متابعتهم لمدة ست سنوات تقريبًا، دراسة استقصائية بشأن نظامهم الغذائي وخضعوا بشكل روتيني لاختبارات الإدراك والذاكرة كل ثلاث سنوات.

وبناءً على إجابات الاستبيان، تم تصنيف المشاركين إلى خمس مجموعات مختلفة بناءً على استهلاك الحبوب الكاملة، بدءًا من أولئك الذين تناولوا أقل من نصف حصة يوميًا إلى الأشخاص الذين تناولوا 2.7 حصة يوميًا.

ولاحظ الباحثون أن المشاركين من أصحاب البشرة الداكنة كانوا أكثر عرضة من المشاركين البيض لاستهلاك أكثر من حصة يومية من الحبوب الكاملة، والتي ثبت أن لها فوائد صحية كبيرة.

ووفقًا لمايو كلينيك، تم ربط الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية - مثل الشوفان والأرز البني أو الفشار - بخفض نسبة الكوليسترول ومستويات الأنسولين وضغط الدم. ويجب على البالغين تناول ثلاث حصص أو أكثر من الحبوب الكاملة يوميًا، وفقًا للمبادئ التوجيهية الغذائية للأميركيين.

"الحبوب الكاملة غنية بفيتامين B وE ومضادات الأكسدة الأخرى"، وقال ليو في بيان: "إنها تحتوي على الكثير من الألياف، والتي تم ربطها بالكثير من الفوائد الصحية، خاصة فيما يتعلق بصحة الدماغ... لذا، فإننا نرى الكثير من الأدلة فيما يتعلق بالحبوب الكاملة التي تحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب، ونعلم أن ما هو مفيد للقلب قد يكون مفيدًا أيضًا للدماغ."

ولكن لتحديد الدور المحتمل الذي تلعبه الحبوب الكاملة في الإدراك، قارن الباحثون تقييمات المشاركين بدرجة الإدراك العالمية، والمعروفة باسم المعيار الذهبي المستخدم كمقياس للضعف الإدراكي.

ووجد الفريق أن النتيجة المعرفية العالمية للمشاركين من أصحاب البشرة الداكنة الذين استهلكوا معظم الحبوب الكاملة - أكثر من ثلاث حصص يوميا - انخفضت بشكل أبطأ من أولئك الذين تناولوا أقل من حصة واحدة.

وقال ليو إن أبحاثهم، التي تدعمها كل من جمعية الزهايمر والمعاهد الوطنية للصحة، يمكن أن تمهد الطريق لمزيد من "توصيات النظام الغذائي المفصل"، على الرغم من أن الدراسات الإضافية ضرورية لتأكيد الارتباط بين تناول الحبوب الكاملة والإدراك.

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