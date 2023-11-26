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ما هو مشروبكم المفضل في فترة عيد الميلاد؟...إليكم عدد السعرات الحرارية في كل مشروب!

ما هو مشروبكم المفضل في فترة عيد الميلاد؟...إليكم عدد السعرات الحرارية في كل مشروب!







وتشير البيانات إلى أن كوبًا واحدًا فقط من المشروبات الكلاسيكية الموسمية يساوي أكثر من 10% من متوسط السعرات الحرارية اليومية التي تتناولها المرأة.



ويحذر خبراء التغذية من أنه من السهل تناول السعرات الحرارية الزائدة في موسم عيد الميلاد، حيث تحتوي العديد من الأطعمة المفضلة في الأعياد على الكثير منها، وفق موقع



ويعتبر KitKat Chunky من أسوأ المشروبات، اذ يحتوي على 207 سعرة حرارية.



وفي السياق، يبلغ متوسط السعرات الحرارية اليومية المسموح بها للرجال 2500 للرجال و2000 للنساء.



وقالت إيزابيلا راموس، أخصائية التغذية: "يحتوي البيليز على نسبة دهون أعلى بسبب الكريمة(175 سعرة حرارية)، لذا فإن الاعتدال في الشرب هو الحل".



وعن البدائل الصحية، قالت: "للحصول على نكهة كريمية، من الممكن استخدام الحليب قليل الدسم في المشروبات على طريقة بايليز".



ويعد السكر عاملاً رئيسياً آخر وراء ارتفاع عدد السعرات الحرارية في المشروبات، بالإضافة إلى النبيذ الساخن (178 سعرة حرارية) وعصير التفاح (165 سعرة حرارية).



وقال الدكتور دوان ميلور، اختصاصي التغذية في جامعة أستون في برمنغهام: "يرتبط التباين في الطاقة جزئيًا بالكحول، ولكنه أعلى بشكل ملحوظ في المشروبات الساخنة التي تحتوي على سكر مضاف وأشياء مثل شراب البيض والبيليز، التي تحتوي على كل من الدهون والبروتين والسكر."



وتشمل الخيارات الصحية البروسيكو (120 سعرة حرارية) والشيري (50 سعرة حرارية)، على الرغم من أن المشروبات الروحية الكلاسيكية قد تكون الخيار الأقل تسمينًا، مثل الجين، والفودكا.



وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البالغين بعدم شرب أكثر من 14 وحدة من الكحول أسبوعيًا، أي ما يعادل ستة مكاييل من البيرة أو زجاجة ونصف من النبيذ.



ومن المهم شرب الماء إلى جانب المشروب الكحولي.







يعد تناول الكثير من الطعام في عيد الميلاد مصدر قلق شائع للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن، ولكن الخبراء يحذرون من المشروبات أيضاً.وتشير البيانات إلى أن كوبًا واحدًا فقط من المشروبات الكلاسيكية الموسمية يساوي أكثر من 10% من متوسط السعرات الحرارية اليومية التي تتناولها المرأة.ويحذر خبراء التغذية من أنه من السهل تناول السعرات الحرارية الزائدة في موسم عيد الميلاد، حيث تحتوي العديد من الأطعمة المفضلة في الأعياد على الكثير منها، وفق موقع "ذا صن" ويعتبر KitKat Chunky من أسوأ المشروبات، اذ يحتوي على 207 سعرة حرارية.وفي السياق، يبلغ متوسط السعرات الحرارية اليومية المسموح بها للرجال 2500 للرجال و2000 للنساء.وقالت إيزابيلا راموس، أخصائية التغذية: "يحتوي البيليز على نسبة دهون أعلى بسبب الكريمة(175 سعرة حرارية)، لذا فإن الاعتدال في الشرب هو الحل".وعن البدائل الصحية، قالت: "للحصول على نكهة كريمية، من الممكن استخدام الحليب قليل الدسم في المشروبات على طريقة بايليز".ويعد السكر عاملاً رئيسياً آخر وراء ارتفاع عدد السعرات الحرارية في المشروبات، بالإضافة إلى النبيذ الساخن (178 سعرة حرارية) وعصير التفاح (165 سعرة حرارية).وقال الدكتور دوان ميلور، اختصاصي التغذية في جامعة أستون في برمنغهام: "يرتبط التباين في الطاقة جزئيًا بالكحول، ولكنه أعلى بشكل ملحوظ في المشروبات الساخنة التي تحتوي على سكر مضاف وأشياء مثل شراب البيض والبيليز، التي تحتوي على كل من الدهون والبروتين والسكر."وتشمل الخيارات الصحية البروسيكو (120 سعرة حرارية) والشيري (50 سعرة حرارية)، على الرغم من أن المشروبات الروحية الكلاسيكية قد تكون الخيار الأقل تسمينًا، مثل الجين، والفودكا.وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البالغين بعدم شرب أكثر من 14 وحدة من الكحول أسبوعيًا، أي ما يعادل ستة مكاييل من البيرة أو زجاجة ونصف من النبيذ.ومن المهم شرب الماء إلى جانب المشروب الكحولي.