كيف يمكن تجنب الإصابة بنزلات البرد خلال الشتاء؟ إليكم بعض الحيل الفعالة!

مع انخفاض درجات الحرارة في الأيام الجارية، ترتفع مخاوف الناس حتماً من انتشار الأمراض والأنفلونزا، فلماذا نتعرض دائماً للعدوى في هذا الوقت من العام؟ وكيف نقاوم جراثيم الشتاء المزعجة؟

ووفق موقع " ذا صن " البريطاني، تم استشارة عالم الفيروسات من جامعة كوفنتري، الدكتور فيليب غولد، لمعرفة أفضل السبل للتغلب على موسم البرد القادم دون الإصابة بالمرض.

والسؤال الأهم: لماذا نصاب دائما بالمرض في الشتاء؟

بحسب المعلومات، تنتشر الفيروسات والحشرات عبر الأشياء التي نلمسها والهواء الذي نتنفسه. ويوضح الدكتور فيليب أن الطريقة التي نعيش بها خلال أشهر الشتاء تجعل من السهل على تلك الحشرات الانتقال من شخص لآخر.

وقال: "عندما يأتي الشتاء، نقضي المزيد من الوقت داخل المنازل الدافئة حيث يمكن أن تتفاقم الفيروسات".

وأضاف أننا نميل أيضًا إلى إحاطة أنفسنا بعدد أكبر من الأشخاص خلال فترة الأعياد. وبدلاً من الامتناع عن رؤية الناس هذا الشتاء، يقترح الدكتور فيليب أن يركز الناس على تعزيز مناعتهم.

كما نصح الطبيب باعتماد الطرق التالية:

- الاستمرار في التواصل مع الآخرين: وقال الدكتور فيليب "إن تعريض مناعتنا للفيروسات هو الطريقة الوحيدة لجعلها أفضل في صدها، وبالتالي تقل احتمالية إصابتك بالمرض على المدى الطويل."

وبالتالي فإن بعض الأشخاص، وأولئك الذين يعانون من حالات طبية معينة، يتعرضون لخطر متزايد للإصابة بالعدوى. وهذا يشمل الصغار جدًا وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وتابع الطبيب "إذا كنت أنت أو أي شخص تعيش معه ضمن هذه المجموعة، فيجب عليك الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، مثل تجنب المجموعات الكبيرة من الأشخاص وارتداء قناع عندما لا يكون ذلك مستحيلاً".

- عدم تشارك الطعام في الحفلات: يجب تجنب مشاركة الأطعمة بأي ثمن إذا كنت ترغب في الحد من حشرة "الشتاء السيئة"، أي النوروفيروس.

والنوروفيروس هو خلل شديد العدوى في المعدة ويسبب المرض والإسهال لمدة تصل إلى ثلاثة أيام. وينتشر عادة من خلال الطعام أو الماء الملوث أثناء التحضير، أو من خلال الأسطح الملوثة والاتصال الوثيق مع شخص مصاب.

- تناول الفيتامينات المتعددة: اقترح الدكتور فيليب تناول الفيتامينات المتعددة لتجنب نزلات البرد هذا الشتاء.

- التمارين المعتدلة: وأوصى الخبير بممارسة الرياضة بانتظام بمستوى معتدل للمساعدة على تحسين الاستجابة المناعية".

هذا الأمر يساعد خلايا الدم البيضاء على الدوران والأداء بشكل أفضل، ويبدو أن هناك تأثيرًا إيجابيًا على تلك الخلايا التي تقتل الفيروسات، فهي تعمل بشكل أفضل قليلاً.

- عدم الافراط بشرب الكحول: وقال الخبير إن الشرب باعتدال أمر جيد. وفي الوقت نفسه، من المهم أن نتذكر أن الكحول هو مادة سامة تغير الطريقة التي يعمل بها الجسم.

وأوضح عالم الفيروسات: "إذا كنت تشرب الخمر بكثرة باستمرار، فسوف يجعل جسمك أقل قدرة على مكافحة العدوى".