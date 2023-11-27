الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كيف يمكن تجنب الإصابة بنزلات البرد خلال الشتاء؟ إليكم بعض الحيل الفعالة!

صحة وتغذية
2023-11-27 | 10:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كيف يمكن تجنب الإصابة بنزلات البرد خلال الشتاء؟ إليكم بعض الحيل الفعالة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
كيف يمكن تجنب الإصابة بنزلات البرد خلال الشتاء؟ إليكم بعض الحيل الفعالة!

مع انخفاض درجات الحرارة في الأيام الجارية، ترتفع مخاوف الناس حتماً من انتشار الأمراض والأنفلونزا، فلماذا نتعرض دائماً للعدوى في هذا الوقت من العام؟ وكيف نقاوم جراثيم الشتاء المزعجة؟
 
ووفق موقع "ذا صن" البريطاني، تم استشارة عالم الفيروسات من جامعة كوفنتري، الدكتور فيليب غولد، لمعرفة أفضل السبل للتغلب على موسم البرد القادم دون الإصابة بالمرض.
 
والسؤال الأهم: لماذا نصاب دائما بالمرض في الشتاء؟
 
بحسب المعلومات، تنتشر الفيروسات والحشرات عبر الأشياء التي نلمسها والهواء الذي نتنفسه. ويوضح الدكتور فيليب أن الطريقة التي نعيش بها خلال أشهر الشتاء تجعل من السهل على تلك الحشرات الانتقال من شخص لآخر.
 
وقال: "عندما يأتي الشتاء، نقضي المزيد من الوقت داخل المنازل الدافئة حيث يمكن أن تتفاقم الفيروسات".
 
وأضاف أننا نميل أيضًا إلى إحاطة أنفسنا بعدد أكبر من الأشخاص خلال فترة الأعياد. وبدلاً من الامتناع عن رؤية الناس هذا الشتاء، يقترح الدكتور فيليب أن يركز الناس على تعزيز مناعتهم.
 
كما نصح الطبيب باعتماد الطرق التالية:
 
- الاستمرار في التواصل مع الآخرين: وقال الدكتور فيليب "إن تعريض مناعتنا للفيروسات هو الطريقة الوحيدة لجعلها أفضل في صدها، وبالتالي تقل احتمالية إصابتك بالمرض على المدى الطويل."
 
وبالتالي فإن بعض الأشخاص، وأولئك الذين يعانون من حالات طبية معينة، يتعرضون لخطر متزايد للإصابة بالعدوى. وهذا يشمل الصغار جدًا وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.
 
وتابع الطبيب "إذا كنت أنت أو أي شخص تعيش معه ضمن هذه المجموعة، فيجب عليك الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، مثل تجنب المجموعات الكبيرة من الأشخاص وارتداء قناع عندما لا يكون ذلك مستحيلاً".
 
- عدم تشارك الطعام في الحفلات: يجب تجنب مشاركة الأطعمة بأي ثمن إذا كنت ترغب في الحد من حشرة "الشتاء السيئة"، أي النوروفيروس.
 
والنوروفيروس هو خلل شديد العدوى في المعدة ويسبب المرض والإسهال لمدة تصل إلى ثلاثة أيام. وينتشر عادة من خلال الطعام أو الماء الملوث أثناء التحضير، أو من خلال الأسطح الملوثة والاتصال الوثيق مع شخص مصاب.
 
- تناول الفيتامينات المتعددة: اقترح الدكتور فيليب تناول الفيتامينات المتعددة لتجنب نزلات البرد هذا الشتاء.
 
- التمارين المعتدلة: وأوصى الخبير بممارسة الرياضة بانتظام بمستوى معتدل للمساعدة على تحسين الاستجابة المناعية".
 
هذا الأمر يساعد خلايا الدم البيضاء على الدوران والأداء بشكل أفضل، ويبدو أن هناك تأثيرًا إيجابيًا على تلك الخلايا التي تقتل الفيروسات، فهي تعمل بشكل أفضل قليلاً.
 
- عدم الافراط بشرب الكحول: وقال الخبير إن الشرب باعتدال أمر جيد. وفي الوقت نفسه، من المهم أن نتذكر أن الكحول هو مادة سامة تغير الطريقة التي يعمل بها الجسم.
 
وأوضح عالم الفيروسات: "إذا كنت تشرب الخمر بكثرة باستمرار، فسوف يجعل جسمك أقل قدرة على مكافحة العدوى".

آخر الأخبار

صحة وتغذية

تجنب

الإصابة

أمراض

نزلات البرد

الأمراض

الشتاء

الطقس البارد

طبيب

عالم الفيروسات

المناعة

فترة الأعياد.

LBCI التالي
كيف يؤثر التغير المناخي على صحة البشر؟
ما هو مشروبكم المفضل في فترة عيد الميلاد؟...إليكم عدد السعرات الحرارية في كل مشروب!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:51

كركي أعلن إضافة إختصاص الأمراض الصدرية والانعاش الطبي في الضمان

LBCI
صحة وتغذية
2023-11-24

هل اكتشفت الصين مسببات غير عادية لتزايد حالات الأمراض التنفسية؟

LBCI
أخبار دولية
2023-11-21

يونيسف تحذر من "مأساة" في غزة بسبب تفشي الأمراض

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-18

نتنياهو: استجبنا لطلب أمريكي بإدخال الوقود إلى غزة للسيطرة على الأمراض لأن هذا يهددنا أيضا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
02:30

كيف يؤثر التغير المناخي على صحة البشر؟

LBCI
صحة وتغذية
2023-11-26

ما هو مشروبكم المفضل في فترة عيد الميلاد؟...إليكم عدد السعرات الحرارية في كل مشروب!

LBCI
صحة وتغذية
2023-11-25

فوائد صحية مذهلة للفشار... ما علاقته بالوقاية من الخرف؟!

LBCI
صحة وتغذية
2023-11-24

إنجاز علمي جديد... اكتشاف طريقة جديدة لتفجير "أبواب" الخلايا السرطانية!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-09-15

ابنة كارين رزق الله نسخة طبق الأصل عن والدتها... وتعليقات طريفة من الجمهور (صورة)

LBCI
صحف اليوم
2023-11-26

أيوب لـ "الانباء الكويتية": نأسف لرفض التيار الحر وسليم التمديد لقائد الجيش لـ"عداوات شخصية"

LBCI
أخبار دولية
04:44

إغلاق حوالى 30 مدرسة في بلجيكا بسبب انذارات بوجود قنبلة

LBCI
آخر الأخبار
12:52

وزارة الصحة في غزة: إعادة تشغيل قسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء بجهود استثنائية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

حزب الله يعوّض على أصحاب المنازل المتضررة في الجنوب... ومجلس الجنوب بدأ عملية المسح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

في الرياضة... ايطاليا تعود الى الواجهة في التنس بعد 40 سنة من الانكفاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

أيام معدودة تفصلنا عن قمة الاقطاب للمناخ في الإمارات التي تجمع العالم.. فما هي اهميتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

هل تفوز السعودية على إيطاليا وكوريا الجنوبية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

التصويت الثلاثاء على إختيار المدينة التي ستستضيف إكسبو 2030

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

علما الشعب وعيناتا تخبران قصص سيدات حافظن على بيوتهن في الحرب والسلم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

جان ايف لو دريان في بيروت للمرة الثالثة ... فماذا يحمل معه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أين أفرجت حماس عن الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هدنة الجبهة تعطي جنود الميدان استراحة محارب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:09

بعد الانفصال... عيد الميلاد يجمع كارين رزق الله وفادي شربل

LBCI
خبر عاجل
15:30

الرئيس الإسرائيلي لـCNN: الهدنة ستمدد يومًا إضافيًا مقابل كل 10 رهائن تطلقهم حماس

LBCI
فنّ
04:55

فاجعة تهز الوسط الفني المصري.. وفاة طارق عبد العزيز في موقع التصوير

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:36

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم الاثنين...وهذا ما يجب أن تحذروه!

LBCI
حال الطقس
05:05

متى ينحسر المنخفض الجوي؟

LBCI
خبر عاجل
11:14

الخارجية القطرية: نعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة

LBCI
منوعات
03:09

غادر زفافه وعاد مع المسدس... قتل العروس ووالدتها وشقيقتها ثم انتحر: إليكم تفاصيل الجريمة والمعطيات الغريبة!

LBCI
فنّ
05:52

داليدا خليل ورانيا عيسى بالمايوه على اليخت في دبي... "حان وقت الإجازة" (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More