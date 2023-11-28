الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد 4 سنوات على كوفيد في الصين...وباء جديد يجبرهم على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة!
صحة وتغذية
2023-11-28 | 04:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد 4 سنوات على كوفيد في الصين...وباء جديد يجبرهم على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة!
بعد 4 سنوات على كوفيد في الصين...وباء جديد يجبرهم على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة!
أعادت الصين الالتزام بالأقنعة والتباعد الاجتماعي، في الوقت الذي تكافح فيه تفشي الالتهاب الرئوي الغامض، بعد أربع سنوات من كوفيد.
وظهرت لقطات مثيرة للقلق لحشود ترتدي الأقنعة داخل المستشفيات الصينية وسط مخاوف من انتشار جائحة جديدة في جميع أنحاء العالم.
وكانت المناطق في شمال البلاد مثل بكين ولياونينغ هي الأكثر تضرراً، حيث ظهرت تقارير الأسبوع الماضي تفيد بأن المستشفيات مكتظة بالأطفال المرضى، وفقاً لموقع
"ذا صن"
.
وانتشرت عدوى بكتيرية شائعة تسمى "الميكوبلازما الرئوية" منذ شهر أيار، والمعروفة أيضًا باسم "متلازمة الرئة البيضاء".
لكن الصين تواصل إصرارها على أن الأنفلونزا والجراثيم الشتوية المعتادة هي المسؤولة عن تفشي المرض الأخير، وليس فيروسًا جديدًا، ويمكنها التعامل مع الارتفاع المفاجئ في المرض.
ومع ذلك، تتم دعوة السلطات المحلية في الصين لفتح المزيد من العيادات وتعزيز اجراء اللقاح بين الأطفال وكبار السن.
وقال المتحدث باسم الوزارة مي فنغ: "ينبغي بذل الجهود لزيادة فتح العيادات ومناطق العلاج ذات الصلة، وتمديد ساعات الخدمة وزيادة إمدادات الأدوية". كما نصح الناس بارتداء الأقنعة، ودعا السلطات المحلية إلى التركيز على منع انتشار الأمراض في الأماكن المزدحمة مثل المدارس ودور رعاية المسنين.
ويُذكر أنه يتم إدخال ما لا يقل عن 7000 مريض يوميًا إلى مستشفى الأطفال في بكين، وهو ما يتجاوز طاقتها الاستيعابية.
وأكبر مستشفى للأطفال في تيانغين المجاورة، استقبلت أكثر من 13000 طفل.
ويأتي الانتشار المقلق للمرض مع دخول البلاد أول موسم شتوي كامل لها منذ رفع قيود كوفيد-19 الصارمة في كانون الأول الماضي.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يتم اكتشاف مسببات أمراض غير عادية أو جديدة في البيانات التي قدمتها الصين لهذا الفيروس.
وفي الوقت الحالي، تُعتبر المعلومات قليلة جداً لتقييم مخاطر حالات أمراض الجهاز التنفسي المبلغ عنها لدى الأطفال بشكل صحيح.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
وباء
جائحة
الصين
تباعد
اجتماعي
التالي
إليكم أبرز العادات التي قد تقلل خطر الإصابة بكل أنواع السرطان!
كيف يمكن تجنب الإصابة بنزلات البرد خلال الشتاء؟ إليكم بعض الحيل الفعالة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:53
قتلى في حادث في منجم للفحم في الصين
أخبار دولية
06:53
قتلى في حادث في منجم للفحم في الصين
0
أخبار لبنان
2023-11-27
حمية التقى رئيس الوفد الصيني على هامش اجتماعات المنظمة البحرية الدولية: على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون في قطاعي المرافئ والنقل البحري
أخبار لبنان
2023-11-27
حمية التقى رئيس الوفد الصيني على هامش اجتماعات المنظمة البحرية الدولية: على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون في قطاعي المرافئ والنقل البحري
0
أخبار دولية
2023-11-27
اتهام عشرة جنود تايوانيين بالتجسس لحساب الصين
أخبار دولية
2023-11-27
اتهام عشرة جنود تايوانيين بالتجسس لحساب الصين
0
أخبار دولية
2023-11-27
وزير الخارجية الصيني يترأس هذا الأسبوع اجتماعا لمجلس الأمن حول الحرب في قطاع غزة
أخبار دولية
2023-11-27
وزير الخارجية الصيني يترأس هذا الأسبوع اجتماعا لمجلس الأمن حول الحرب في قطاع غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
06:35
إليكم أبرز العادات التي قد تقلل خطر الإصابة بكل أنواع السرطان!
صحة وتغذية
06:35
إليكم أبرز العادات التي قد تقلل خطر الإصابة بكل أنواع السرطان!
0
صحة وتغذية
10:20
كيف يمكن تجنب الإصابة بنزلات البرد خلال الشتاء؟ إليكم بعض الحيل الفعالة!
صحة وتغذية
10:20
كيف يمكن تجنب الإصابة بنزلات البرد خلال الشتاء؟ إليكم بعض الحيل الفعالة!
0
صحة وتغذية
2023-11-27
كيف يؤثر التغير المناخي على صحة البشر؟
صحة وتغذية
2023-11-27
كيف يؤثر التغير المناخي على صحة البشر؟
0
صحة وتغذية
2023-11-26
ما هو مشروبكم المفضل في فترة عيد الميلاد؟...إليكم عدد السعرات الحرارية في كل مشروب!
صحة وتغذية
2023-11-26
ما هو مشروبكم المفضل في فترة عيد الميلاد؟...إليكم عدد السعرات الحرارية في كل مشروب!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-07
تنبؤات العرافة العمياء بابا فانغا لعام 2024... بعضها إيجابي والبعض الآخر "مرعب"!
منوعات
2023-11-07
تنبؤات العرافة العمياء بابا فانغا لعام 2024... بعضها إيجابي والبعض الآخر "مرعب"!
0
أخبار لبنان
2023-11-23
الدفاع المدني: انهيار مبنى سكني في صيدا القديمة وانتشال جثة شاب سوري
أخبار لبنان
2023-11-23
الدفاع المدني: انهيار مبنى سكني في صيدا القديمة وانتشال جثة شاب سوري
0
أخبار لبنان
2023-07-28
تحويل رواتب العسكريين والموظفين كافة الى مصرف لبنان
أخبار لبنان
2023-07-28
تحويل رواتب العسكريين والموظفين كافة الى مصرف لبنان
0
منوعات
2023-11-25
بعد أن هرب ابناها من "منزل الرعب" الذي احتجزتهما بداخله... ما اكتشفته الشرطة مرعب: عفن وبراز وحشرات تغطي المكان! (صور)
منوعات
2023-11-25
بعد أن هرب ابناها من "منزل الرعب" الذي احتجزتهما بداخله... ما اكتشفته الشرطة مرعب: عفن وبراز وحشرات تغطي المكان! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:05
المدينة المضيفة لمعرض "إكسبو 2030" تُعرف اليوم.. ماذا في التفاصيل؟
أخبار دولية
08:05
المدينة المضيفة لمعرض "إكسبو 2030" تُعرف اليوم.. ماذا في التفاصيل؟
0
امن وقضاء
07:10
الهدوء سيد الجنوب...
امن وقضاء
07:10
الهدوء سيد الجنوب...
0
أخبار سياسية
06:34
قاووق: إسرائيل باتت محاصرة بالنار والاخفاقات وبهذه العطاءات والانتصارات نصنع مستقبل المنطقة
أخبار سياسية
06:34
قاووق: إسرائيل باتت محاصرة بالنار والاخفاقات وبهذه العطاءات والانتصارات نصنع مستقبل المنطقة
0
أخبار دولية
06:30
قطر تقول إنها تعمل على الوصول إلى هدنة أطول في غزة
أخبار دولية
06:30
قطر تقول إنها تعمل على الوصول إلى هدنة أطول في غزة
0
أخبار لبنان
04:23
المتحدث الاعلامي لـ"حماس" للـLBCI: الذي يعجز عن دخول مخيم جنين سيعجز عن دخول قطاع غزة..والمقاومة في الميدان
أخبار لبنان
04:23
المتحدث الاعلامي لـ"حماس" للـLBCI: الذي يعجز عن دخول مخيم جنين سيعجز عن دخول قطاع غزة..والمقاومة في الميدان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حزب الله يعوّض على أصحاب المنازل المتضررة في الجنوب... ومجلس الجنوب بدأ عملية المسح
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حزب الله يعوّض على أصحاب المنازل المتضررة في الجنوب... ومجلس الجنوب بدأ عملية المسح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
في الرياضة... ايطاليا تعود الى الواجهة في التنس بعد 40 سنة من الانكفاء
تقارير نشرة الاخبار
14:01
في الرياضة... ايطاليا تعود الى الواجهة في التنس بعد 40 سنة من الانكفاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
أيام معدودة تفصلنا عن قمة الاقطاب للمناخ في الإمارات التي تجمع العالم.. فما هي اهميتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
أيام معدودة تفصلنا عن قمة الاقطاب للمناخ في الإمارات التي تجمع العالم.. فما هي اهميتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
هل تفوز السعودية على إيطاليا وكوريا الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
هل تفوز السعودية على إيطاليا وكوريا الجنوبية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
13:43
انتهاء سحب القرعة لتصفيات الالعاب الاولمبية لكرة السلة حيث حلّ منتخب لبنان في مجموعة تضمه مع اسبانيا وانغولا والتي ستجرى من 2 الى 7 تموز 2024
رياضة
13:43
انتهاء سحب القرعة لتصفيات الالعاب الاولمبية لكرة السلة حيث حلّ منتخب لبنان في مجموعة تضمه مع اسبانيا وانغولا والتي ستجرى من 2 الى 7 تموز 2024
2
خبر عاجل
17:46
"الجزيرة": السلطات الاسرائيلية تفرج عن الأسيرة الطفلة نفوذ حماد والأسير دجانة عطون
خبر عاجل
17:46
"الجزيرة": السلطات الاسرائيلية تفرج عن الأسيرة الطفلة نفوذ حماد والأسير دجانة عطون
3
خبر عاجل
11:14
الخارجية القطرية: نعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة
خبر عاجل
11:14
الخارجية القطرية: نعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة
4
خبر عاجل
07:25
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مطلع: مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة في غزة
خبر عاجل
07:25
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مطلع: مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة في غزة
5
منوعات
16:32
ضربت رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 23 مرة... شابة تقتل والدتها بهذه الطريقة والسبب؟
منوعات
16:32
ضربت رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 23 مرة... شابة تقتل والدتها بهذه الطريقة والسبب؟
6
فنّ
04:46
وفاة فنان عربي شاب برفقة عازف في حادث سير مروّع... اليكم التفاصيل
فنّ
04:46
وفاة فنان عربي شاب برفقة عازف في حادث سير مروّع... اليكم التفاصيل
7
خبر عاجل
05:32
المتحدث بإسم الخارجية القطرية: لدينا تأكيد بإمكانية الإفراج عن 20 رهينة في غزة خلال يومين
خبر عاجل
05:32
المتحدث بإسم الخارجية القطرية: لدينا تأكيد بإمكانية الإفراج عن 20 رهينة في غزة خلال يومين
8
خبر عاجل
13:15
القناة ١٢ الإسرائيلية: الصليب الأحمر تسلم 11 رهينة إسرائيلية
خبر عاجل
13:15
القناة ١٢ الإسرائيلية: الصليب الأحمر تسلم 11 رهينة إسرائيلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More