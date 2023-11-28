إليكم أبرز العادات التي قد تقلل خطر الإصابة بكل أنواع السرطان!

إليكم أبرز العادات التي قد تقلل خطر الإصابة بكل أنواع السرطان!



كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة BMC Medicine عن خيارات نمط الحياة العشرة الحاسمة التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 70 في المائة.



وإعتبر الباحثون من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة أن الرضاعة الطبيعية وتجنب بعض المكملات الغذائية وتناول ما لا يزيد عن ثلاث حصص من اللحوم الحمراء في الأسبوع هي من أهم أنماط الحياة التي تقلل من الإصابة بالسرطان.



كما أوضحوا أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعتين ونصف في الأسبوع وتجنب المشروبات السكرية والحفاظ على وزن صحي والحد من الوجبات السريعة قد تكون من العوامل المساعدة أيضاً.



ولسوء الحظ بالنسبة لمتعاطي الكحول، فإن الإقلاع عن الكحول تمامًا هو خطوة أخرى لمكافحة السرطان.



ووجد الباحثون أيضًا أن كل زيادة بمقدار نقطة واحدة في درجة الالتزام ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 10% وسرطان القولون بنسبة 10% وسرطان الكلى بنسبة 18% وسرطان الكبد بنسبة 22% والمبيض بنسبة 24% إلى جانب انخفاض خطر الإصابة بسرطان المرارة بنسبة 30%.