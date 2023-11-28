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ما هي "المثلثات السوداء" بين أسنانك وكيف يمكن إصلاحها؟

ما هي "المثلثات السوداء" بين أسنانك وكيف يمكن إصلاحها؟







وقال الدكتور عبد العزيز، طبيب الأسنان الرئيسي في شركة هارلي برايفت لطب الأسنان في إنجلترا، لموقع Express مؤخرًا: "يمكنها احتجاز جزيئات الطعام والتأثير على نظافة الفم وجمالياته، الأمر الذي قد يستدعي الاهتمام بالأسنان لأسباب تجميلية أو وقائية".



ويمكن أن يكون سبب ما يسمى بـ "أسنان المثلث الأسود" - وهي حالة تعرف باسم تطويق اللثة - هو انحسار اللثة، أو استخدام فرشاة الأسنان بشكل كبير، أو تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل عدواني، أو ضيق الأسنان الأمامية، أو فقدان العظام أو علاج تقويم الأسنان الخاطئ، وفقًا لأخصائي تقويم الأسنان في كاليفورنيا الدكتور بريان ثورمان.



وكتب في مدونته في عام 2021: "من الضروري إصلاح هذه المثلثات السوداء لأسباب تجميلية وصحة الأسنان. فهي لا تدمر ابتسامتك فحسب، ولكنها توفر أيضًا مساحة لنمو البكتيريا في أسنانك"، وفق ما نقل موقع



وينصح ثورمان باستخدام خيط الأسنان بلطف، واستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة، واستبدالها كل ثلاثة أو أربعة أشهر، قبل أن تبلى، بالإضافة إلى اتباع عادات يمكن أن تقي من أمراض اللثة.



"التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة ويعيق قدرة الجسم على شفاء اللثة التالفة"، وأضاف أن الإقلاع عن التدخين يعزز صحة اللثة ويقلل من فرص الإصابة بالمثلثات السوداء.



وتابع ثورمان: "إن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة الإجهاد يساهم في صحة اللثة بشكل عام ويقلل من احتمال ظهور المثلثات السوداء... الخبر السار هو أن هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة لعلاج حشوات اللثة. طبيب أسنانك هو الشخص المناسب لاقتراح العلاج المناسب لحالتك."



كيفية إصلاح المثلثات السوداء

• كن لطيفًا عند تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط

• فكر في أغطية الأسنان المصنوعة من القشرة، وهي عبارة عن أغلفة رقيقة من البورسلين تتناسب مع الأسطح الأمامية للأسنان

• اطلب من متخصص حقن حمض الهيالورونيك في لثتك لتجديدها

• اختر جراحة تحديد اللثة لإعادة تشكيل اللثة وتقليل المثلثات السوداء بشكل دائم

• قم بإجراء عملية ربط الأسنان الرخيصة والسريعة في كثير من الأحيان لملء الفجوات بالراتنج بلون الأسنان

حذر طبيب أسنان بريطاني من أن الفجوات القبيحة التي تظهر على شكل مثلثات سوداء بالقرب من خط اللثة يمكن أن تشير إلى مخاوف بشأن نظافة الفم.وقال الدكتور عبد العزيز، طبيب الأسنان الرئيسي في شركة هارلي برايفت لطب الأسنان في إنجلترا، لموقع Express مؤخرًا: "يمكنها احتجاز جزيئات الطعام والتأثير على نظافة الفم وجمالياته، الأمر الذي قد يستدعي الاهتمام بالأسنان لأسباب تجميلية أو وقائية".ويمكن أن يكون سبب ما يسمى بـ "أسنان المثلث الأسود" - وهي حالة تعرف باسم تطويق اللثة - هو انحسار اللثة، أو استخدام فرشاة الأسنان بشكل كبير، أو تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل عدواني، أو ضيق الأسنان الأمامية، أو فقدان العظام أو علاج تقويم الأسنان الخاطئ، وفقًا لأخصائي تقويم الأسنان في كاليفورنيا الدكتور بريان ثورمان.وكتب في مدونته في عام 2021: "من الضروري إصلاح هذه المثلثات السوداء لأسباب تجميلية وصحة الأسنان. فهي لا تدمر ابتسامتك فحسب، ولكنها توفر أيضًا مساحة لنمو البكتيريا في أسنانك"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وينصح ثورمان باستخدام خيط الأسنان بلطف، واستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة، واستبدالها كل ثلاثة أو أربعة أشهر، قبل أن تبلى، بالإضافة إلى اتباع عادات يمكن أن تقي من أمراض اللثة."التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة ويعيق قدرة الجسم على شفاء اللثة التالفة"، وأضاف أن الإقلاع عن التدخين يعزز صحة اللثة ويقلل من فرص الإصابة بالمثلثات السوداء.وتابع ثورمان: "إن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة الإجهاد يساهم في صحة اللثة بشكل عام ويقلل من احتمال ظهور المثلثات السوداء... الخبر السار هو أن هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة لعلاج حشوات اللثة. طبيب أسنانك هو الشخص المناسب لاقتراح العلاج المناسب لحالتك."كيفية إصلاح المثلثات السوداءكن لطيفًا عند تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيطفكر في أغطية الأسنان المصنوعة من القشرة، وهي عبارة عن أغلفة رقيقة من البورسلين تتناسب مع الأسطح الأمامية للأسناناطلب من متخصص حقن حمض الهيالورونيك في لثتك لتجديدهااختر جراحة تحديد اللثة لإعادة تشكيل اللثة وتقليل المثلثات السوداء بشكل دائمقم بإجراء عملية ربط الأسنان الرخيصة والسريعة في كثير من الأحيان لملء الفجوات بالراتنج بلون الأسنان