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دراسة تؤكد: الصحة النفسية والعقلية لمواليد التسعينات أسوأ من أي جيل آخر... إليكم السبب!
صحة وتغذية
2023-11-28 | 12:39
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دراسة تؤكد: الصحة النفسية والعقلية لمواليد التسعينات أسوأ من أي جيل آخر... إليكم السبب!
دراسة تؤكد: الصحة النفسية لمواليد التسعينات أسوأ من أي جيل آخر... إليكم السبب!
أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين ولدوا في التسعينيات يتمتعون بصحة نفسية أسوأ من أي جيل سابق.
واستخدم باحثون من جامعة سيدني في أستراليا دراسات استقصائية لتتبع الصحة العقلية لما يقرب من 30 ألف شخص بالغ على مدار عقد من الزمن، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ووجدوا أن الجيل الأصغر لم يكن هو الأسوأ فحسب، بل أظهرت مشاكلهم العاطفية علامات قليلة على التحسن على مدار الدراسة - على عكس الأجيال الأكبر سنا.
وقال الباحثون إن وسائل التواصل الاجتماعي، التي جعلت المشاركين يشعرون وكأنهم ليسوا جيدين بما فيه الكفاية، هي المسؤولة في المقام الأول.
وقام الباحثون بتحليل ردود الاستطلاع بين عامي 2010 و2020 لفحص كيفية تغير الصحة العقلية لأولئك الذين ولدوا في كل عقد من الأربعينيات إلى التسعينيات مع تقدمهم في السن.
ثم قاموا بمقارنة الصحة العقلية لكل مجموعة ولادة في نفس العمر.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور ريتشارد موريس، زميل أبحاث كبير في كلية الطب والصحة، إنه يشتبه منذ فترة طويلة في أن الأشخاص في الثلاثينيات من العمر هم أكثر عرضة للإصابة بمرض عقلي مقارنة بمن هم في الخمسينات من العمر.
لكنه يضيف أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها العلماء الفرق في مجموعات المواليد.
وقال: "إن الصحة العقلية للأجيال الشابة من الأشخاص الذين ولدوا في التسعينيات - وإلى حد ما في الثمانينيات - هي أسوأ من حيث العمر مقارنة بالأجيال الأكبر سنا، وهم لا يظهرون هذا التحسن الذي نراه عادة في تلك الأجيال الأكبر سنا."
وقال الدكتور بيتر بالدوين، أحد كبار الباحثين في معهد بلاك دوج، إن التكنولوجيا هي المسؤولة إلى حد كبير.
وقال الدكتور بالدوين إن الأشخاص الذين ولدوا في الثمانينيات كان لديهم الإنترنت، لكن أولئك الذين ولدوا في التسعينيات لديهم وسائل التواصل الاجتماعي، والتي جلبت معها "طوفانًا" من المقارنات الاجتماعية التي تضر جدًا بالصحة العقلية.
"ما تريد العقول الشابة أن تعرفه حقًا هو: "هل أنتمي؟" و"هل أنا جيد بما فيه الكفاية؟" وأضاف: "إذا فتحت إنستغرام وشاهدت 100 من عارضات الأزياء والرياضيين ورجال الأعمال، فسيكون من الصعب جدًا قياسه".
وتمت مقاضاة شركة Meta، التي تدير إنستغرام و فيسبوك، من قبل 33 ولاية بتهمة "المساهمة في أزمة الصحة العقلية للشباب" من خلال تعريض الأطفال والمراهقين لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي.
ووجدت دراسة أخرى أن 90 ثانية فقط من مشاهدة أجساد نحيفة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصحة العقلية للشابات.
ووجد تقرير سابق صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن ما يصل إلى ثلث الأميركيين في بعض أجزاء البلاد يعانون من الاكتئاب.
ونشرت الدراسة الأسترالية في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.
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