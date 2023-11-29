بعد الهلع من تفشي وباء جديد في الصين...هذا ما يجب القيام به لحماية الرئة!

بعد الهلع من تفشي وباء جديد في الصين...هذا ما يجب القيام به لحماية الرئة!



بعد تفشي مرض جديد في الصين يصيب الجهاز التنفسي، والخوف العالمي من انتشاره على نطاق واسع، شدد أطباء الصحة على أهمية الغذاء الجيد، إضافة إلى تجنب الملوثات كالتدخين وغيرها لحماية الرئتين من أي مضاعفات.



ولتحسين أداء الرئتين حتى في حال الإصابة، يجب اتباع نصائح وخطوات معينة.



وفي هذا الشأن، تقول رئيسة قسم الرعاية الرئوية والحرجة في جامعة ميشيغان هيلث، ميلان هان: "تبذل رئتاك قصارى جهدهما لتفكيك الأشياء وإزالتها، لكن من المثير للصدمة كمية المواد التي لا يستطيع الجسم التخلص منها".



وكشفت هان أن الغبار والمواد الكيميائية وتلوث الهواء، يمكن أن تؤثر كذلك على صحة الرئة. وأوصت بارتداء كمامة "N95" إذا كان الشخص يقوم بإزالة أتربة أو غبار، أو في حالة رش طلاء أو استخدام منظفات كيميائية قوية.



كما يُنصح باستخدام مواقد طبخ تعمل على الكهرباء بدلاً من الغاز، وفي حال استعمال موقد غاز، فيجب تشغيل فتحة التهوية الموجودة فوقه. اذ من المهم استخدام أجهزة تنقية الهواء في الأماكن التي يحدث فيها تلوث بالهواء، مثل المطبخ أو غرفة المعيشة في حال وجود مدفأة فيها، بالإضافة إلى غرفة النوم التي عادة ما يقضي فيها المرء معظم وقته.



ويجب اختيار المنظفات التي تحمل علامة "الاختيار الآمن" المصدقة من الهيئات الحكومية المختصة، وذلك للمساعدة في منع تهيج الرئة.



ومن الضروري إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكة والخضروات لتجنب حدوث الالتهابات بشكل عام بالجسم.



وأشارت بعض الدراسات إلى أن النظام الغذائي الصحي للقلب يمكن أن يساعد في تعزيز وظائف الرئة لدى الأشخاص المصابين بأمراض الرئة.



كما يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي أيضًا في دعم الجهاز المناعي، حتى يتمكن الجسم من مقاومة التهابات الجهاز التنفسي بشكل أفضل.



أما بالنسبة لللقاحات، فهناك 3 لقاحات تساعد في الحماية من الأمراض الرئوية، وهي:



لقاحات المكورات الرئوية: للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر هم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي. كما يحتاج البالغون الأصغر سناً المعرضون لخطر الإصابة بمرض المكورات الرئوية أيضًا، إلى جرعة من اللقاح.

لقاحات كوفيد-19: بالنسبة للبالغين من عمر 65 عامًا فما فوق، توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأخذ لقاح معزز إضافي ثنائي التكافؤ محدث، والمخصص لمواجهة متحور أوميكرون.



لقاحات الإنفلونزا: ينصح بالحصول عليها بشكل سنوي، ورغم أنها قد لا تمنع الإصابة بالإنفلونزا، لكنها تُخفف الإصابة في حال حدوثها.