الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد الهلع من تفشي وباء جديد في الصين...هذا ما يجب القيام به لحماية الرئة!
صحة وتغذية
2023-11-29 | 03:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بعد الهلع من تفشي وباء جديد في الصين...هذا ما يجب القيام به لحماية الرئة!
بعد الهلع من تفشي وباء جديد في الصين...هذا ما يجب القيام به لحماية الرئة!
بعد تفشي مرض جديد في الصين يصيب الجهاز التنفسي، والخوف العالمي من انتشاره على نطاق واسع، شدد أطباء الصحة على أهمية الغذاء الجيد، إضافة إلى تجنب الملوثات كالتدخين وغيرها لحماية الرئتين من أي مضاعفات.
ولتحسين أداء الرئتين حتى في حال الإصابة، يجب اتباع نصائح وخطوات معينة.
وفي هذا الشأن، تقول رئيسة قسم الرعاية الرئوية والحرجة في جامعة ميشيغان هيلث، ميلان هان: "تبذل رئتاك قصارى جهدهما لتفكيك الأشياء وإزالتها، لكن من المثير للصدمة كمية المواد التي لا يستطيع الجسم التخلص منها".
وكشفت هان أن الغبار والمواد الكيميائية وتلوث الهواء، يمكن أن تؤثر كذلك على صحة الرئة. وأوصت بارتداء كمامة "N95" إذا كان الشخص يقوم بإزالة أتربة أو غبار، أو في حالة رش طلاء أو استخدام منظفات كيميائية قوية.
كما يُنصح باستخدام مواقد طبخ تعمل على الكهرباء بدلاً من الغاز، وفي حال استعمال موقد غاز، فيجب تشغيل فتحة التهوية الموجودة فوقه. اذ من المهم استخدام أجهزة تنقية الهواء في الأماكن التي يحدث فيها تلوث بالهواء، مثل المطبخ أو غرفة المعيشة في حال وجود مدفأة فيها، بالإضافة إلى غرفة النوم التي عادة ما يقضي فيها المرء معظم وقته.
ويجب اختيار المنظفات التي تحمل علامة "الاختيار الآمن" المصدقة من الهيئات الحكومية المختصة، وذلك للمساعدة في منع تهيج الرئة.
ومن الضروري إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكة والخضروات لتجنب حدوث الالتهابات بشكل عام بالجسم.
وأشارت بعض الدراسات إلى أن النظام الغذائي الصحي للقلب يمكن أن يساعد في تعزيز وظائف الرئة لدى الأشخاص المصابين بأمراض الرئة.
كما يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي أيضًا في دعم الجهاز المناعي، حتى يتمكن الجسم من مقاومة التهابات الجهاز التنفسي بشكل أفضل.
أما بالنسبة لللقاحات، فهناك 3 لقاحات تساعد في الحماية من الأمراض الرئوية، وهي:
لقاحات المكورات الرئوية: للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر هم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي. كما يحتاج البالغون الأصغر سناً المعرضون لخطر الإصابة بمرض المكورات الرئوية أيضًا، إلى جرعة من اللقاح.
لقاحات كوفيد-19: بالنسبة للبالغين من عمر 65 عامًا فما فوق، توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأخذ لقاح معزز إضافي ثنائي التكافؤ محدث، والمخصص لمواجهة متحور أوميكرون.
لقاحات الإنفلونزا: ينصح بالحصول عليها بشكل سنوي، ورغم أنها قد لا تمنع الإصابة بالإنفلونزا، لكنها تُخفف الإصابة في حال حدوثها.
المصدر
.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
وباء
الصين
رئة
دراسة تؤكد: الصحة النفسية والعقلية لمواليد التسعينات أسوأ من أي جيل آخر... إليكم السبب!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-11-28
بعد 4 سنوات على كوفيد في الصين...وباء جديد يجبرهم على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة!
صحة وتغذية
2023-11-28
بعد 4 سنوات على كوفيد في الصين...وباء جديد يجبرهم على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة!
0
موضة وجمال
09:47
"شي إن SHEIN"الصينية تقدمت بطلب سري للاكتتاب العام في البورصة الأميركية!
موضة وجمال
09:47
"شي إن SHEIN"الصينية تقدمت بطلب سري للاكتتاب العام في البورصة الأميركية!
0
أخبار دولية
2023-11-28
قتلى في حادث في منجم للفحم في الصين
أخبار دولية
2023-11-28
قتلى في حادث في منجم للفحم في الصين
0
أخبار لبنان
2023-11-27
حمية التقى رئيس الوفد الصيني على هامش اجتماعات المنظمة البحرية الدولية: على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون في قطاعي المرافئ والنقل البحري
أخبار لبنان
2023-11-27
حمية التقى رئيس الوفد الصيني على هامش اجتماعات المنظمة البحرية الدولية: على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون في قطاعي المرافئ والنقل البحري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
12:39
دراسة تؤكد: الصحة النفسية والعقلية لمواليد التسعينات أسوأ من أي جيل آخر... إليكم السبب!
صحة وتغذية
12:39
دراسة تؤكد: الصحة النفسية والعقلية لمواليد التسعينات أسوأ من أي جيل آخر... إليكم السبب!
0
صحة وتغذية
11:16
ما هي "المثلثات السوداء" بين أسنانك وكيف يمكن إصلاحها؟
صحة وتغذية
11:16
ما هي "المثلثات السوداء" بين أسنانك وكيف يمكن إصلاحها؟
0
صحة وتغذية
2023-11-28
إليكم أبرز العادات التي قد تقلل خطر الإصابة بكل أنواع السرطان!
صحة وتغذية
2023-11-28
إليكم أبرز العادات التي قد تقلل خطر الإصابة بكل أنواع السرطان!
0
صحة وتغذية
2023-11-28
بعد 4 سنوات على كوفيد في الصين...وباء جديد يجبرهم على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة!
صحة وتغذية
2023-11-28
بعد 4 سنوات على كوفيد في الصين...وباء جديد يجبرهم على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-10-30
لن تصدقوا... إليكم المشروبات الشائعة الأكثر ضرراً بصحتكم!
صحة وتغذية
2023-10-30
لن تصدقوا... إليكم المشروبات الشائعة الأكثر ضرراً بصحتكم!
0
منوعات
14:02
اكتشفت خيانة حبيبها وانفصلت عنه... "استيقظت ووجدته فوقي ممسكا بزجاجة بيرة": ما فعله بها مرعب! (صور)
منوعات
14:02
اكتشفت خيانة حبيبها وانفصلت عنه... "استيقظت ووجدته فوقي ممسكا بزجاجة بيرة": ما فعله بها مرعب! (صور)
0
منوعات
14:08
هل كانت كورتني كارداشيان على قيد الحياة في عام 1912؟ (فيديو)
منوعات
14:08
هل كانت كورتني كارداشيان على قيد الحياة في عام 1912؟ (فيديو)
0
فنّ
2023-11-27
داليدا خليل ورانيا عيسى بالمايوه على اليخت في دبي... "حان وقت الإجازة" (صور)
فنّ
2023-11-27
داليدا خليل ورانيا عيسى بالمايوه على اليخت في دبي... "حان وقت الإجازة" (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:03
الرياض مدينة فائزة... احتفلت باستضافتها اكسبو 2030
أخبار دولية
17:03
الرياض مدينة فائزة... احتفلت باستضافتها اكسبو 2030
0
أخبار دولية
16:58
نصار: فوز السعودية بالاستضافة لاكسبو ٢٠٣٠ أمر جيّد للبنان أيضًا
أخبار دولية
16:58
نصار: فوز السعودية بالاستضافة لاكسبو ٢٠٣٠ أمر جيّد للبنان أيضًا
0
أخبار دولية
14:33
وصول الرهائن الـ12 المفرج عنهم من حماس والجهاد الإسلامي الى إسرائيل
أخبار دولية
14:33
وصول الرهائن الـ12 المفرج عنهم من حماس والجهاد الإسلامي الى إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
المملكة تحتفل باطلاق دورة الالعاب السعودية وتبهر العالم بضخامة عروضه
تقارير نشرة الاخبار
14:16
المملكة تحتفل باطلاق دورة الالعاب السعودية وتبهر العالم بضخامة عروضه
0
رياضة
14:06
كيف هي حظوظ لبنان ببلوغ نهائيات كرة السلة في اولمبياد باريس ٢٠٢٤؟
رياضة
14:06
كيف هي حظوظ لبنان ببلوغ نهائيات كرة السلة في اولمبياد باريس ٢٠٢٤؟
0
أخبار دولية
14:02
عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد: لضرورة أن تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة
أخبار دولية
14:02
عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد: لضرورة أن تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
روح الثقافة تزيّن العاصمة بيروت.. إنه معرض بيروت العربي الدولي للكتاب!
تقارير نشرة الاخبار
14:02
روح الثقافة تزيّن العاصمة بيروت.. إنه معرض بيروت العربي الدولي للكتاب!
0
أخبار دولية
13:59
نتنياهو يتعهّد "بالقضاء على حماس وبألا تعود غزة إلى ما كانت عليه"
أخبار دولية
13:59
نتنياهو يتعهّد "بالقضاء على حماس وبألا تعود غزة إلى ما كانت عليه"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الـLBCI في بلدتي شبعا وكفرشوبا الحدوديتين.. وقف النار الأهالي جزئياً والعين على إمكانية تمديد الهدنة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الـLBCI في بلدتي شبعا وكفرشوبا الحدوديتين.. وقف النار الأهالي جزئياً والعين على إمكانية تمديد الهدنة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:25
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مطلع: مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة في غزة
خبر عاجل
07:25
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مطلع: مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة في غزة
2
خبر عاجل
12:56
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 رهائن كل يوم
خبر عاجل
12:56
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 رهائن كل يوم
3
منوعات
08:46
شابة تشتكي من زوجها المليونير في دبي: يشتري لي الكثير من الأشياء...ولكن!
منوعات
08:46
شابة تشتكي من زوجها المليونير في دبي: يشتري لي الكثير من الأشياء...ولكن!
4
منوعات
10:06
لاحقها ثم جرها واغتصبها على الرصيف... بعد الانتهاء من جريمته اتصل بالشرطة وما قاله أدهش الجميع! (فيديو)
منوعات
10:06
لاحقها ثم جرها واغتصبها على الرصيف... بعد الانتهاء من جريمته اتصل بالشرطة وما قاله أدهش الجميع! (فيديو)
5
خبر عاجل
11:23
الرياض تحسم سباق استضافة إكسبو 2030 بـ 119 صوتا
خبر عاجل
11:23
الرياض تحسم سباق استضافة إكسبو 2030 بـ 119 صوتا
6
أخبار دولية
12:15
وزير السياحة السعودي للـLBCI بعد حسم الرياض استضافة إكسبو 2030: إنه يوم تاريخي!
أخبار دولية
12:15
وزير السياحة السعودي للـLBCI بعد حسم الرياض استضافة إكسبو 2030: إنه يوم تاريخي!
7
منوعات
12:58
تعرّت في غابة مظلمة والتقطت مجموعة من الصور... شقيقة مايلي سايروس تشعل إنستغرام! (صور)
منوعات
12:58
تعرّت في غابة مظلمة والتقطت مجموعة من الصور... شقيقة مايلي سايروس تشعل إنستغرام! (صور)
8
أخبار لبنان
11:11
لقاء بين العلولا ولودريان في الرياض: العمل لاستقرار وأمان لبنان وضمان سرعة انتخاب رئيس
أخبار لبنان
11:11
لقاء بين العلولا ولودريان في الرياض: العمل لاستقرار وأمان لبنان وضمان سرعة انتخاب رئيس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More