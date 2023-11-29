الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طرق بسيطة لإنقاص الوزن قبل عيد الميلاد... اعتمدوها الآن!

صحة وتغذية
2023-11-29 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طرق بسيطة لإنقاص الوزن قبل عيد الميلاد... اعتمدوها الآن!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
طرق بسيطة لإنقاص الوزن قبل عيد الميلاد... اعتمدوها الآن!

كشف خبراء في الغرب عن بعض النصائح المفيدة لتحقيق التوازن خلال موسم الأعياد والتغلب على رغبة تناول الطعام الشديدة.
 
إلى جانب النوم الجيد والكثير من الحركة واتباع نظام غذائي متكامل يحتوي على الكثير من البروتين، هناك عدد من الطرق الأخرى لمساعدتك على إنقاص الوزن أو على الأقل تجنب زيادة الوزن غير المرغوب فيه. لذلك، اعتمدوا هذه الحيل:
 
1- عدم تفويت وجبة الإفطار:
 
 
بغض النظر عن مقدار ما تناولته على العشاء، أو مدى شعورك بالتعب، تقول المدربة الشخصية لأماندا بليس إن بدء يومك بوجبة إفطار صحية ومشبعة سيساعدك على التحكم في شهيتك ومنع الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.
 
2- إبعاد الأطعمة الشهية عن متناول اليد:
 
 
يوصي جايد توماس، المعالج النفسي ومؤسس Luxe Psychology Practice، بجعل الأطعمة السريعة والشهية أقل سهولة في الوصول إليها. وقال: "إن وضع فطائر اللحم المفروم أو الشوكولاتة في الخزانة بدلاً من تركها على المنضدة، سيكسر العادة السيئة في تناولها بشكل مفرط."
 
3- تحريك الجسم:
 
 
وتوصي أماندا بالمحافظة على النشاطات البدنية خلال موسم العطلات من خلال المشاركة في الأنشطة الاحتفالية. وتقول: "إن الانخراط في هذه الأنشطة لا يحرق السعرات الحرارية فحسب، بل يجعلك تشعر بروح العطلة أيضًا."
 
4- تناول الطعام باعتدال:
 
 
تقول أماندا: "أحد مفاتيح منع زيادة الوزن أثناء العطلة هو التحكم في كمية الطعام الّتي تتناولها. استمتع بوجبات عيد الميلاد اللذيذة ولكن افعل ذلك باعتدال".
 
وأضافت "عندما تصلك الرغبة الشديدة في تناول الطعام، اختر خيارات غنية بالعناصر الغذائية مثل المكسرات المحمصة، أو اللبن مع العسل والتوت."
 
5- تغيير طريقة خبز الحلويات:
 
 
وتنصح أماندا "باستبدل الكريمة الثقيلة باللبن أو اختيار دقيق الحبوب الكاملة عند الخبز". ويمكن أيضًا تجربة اختيار المُحليات بدلاً من السكر، وعندما تتطلب الوصفات مزيجًا من الفواكه المجففة، حاول استبدال جزء منها بالفواكه الطازجة أو حتى المكسرات.
 
6- شرب الكحول الصافية:
 
 
التقليل من تناول المشروبات السكرية والكحول ومشروبات القهوة ذات السعرات الحرارية العالية. وتقول خبيرة الصحة لارا بوكلي: "اختر الماء أو شاي الأعشاب أو القهوة السوداء بدلاً من ذلك".
 
واقترحت لارا أنه عند شرب الكحول، من الأفضل استهلاك المشروبات الروحية الصافية مثل الفودكا أو الجين أو التكيلا مع الصودا لأنها تحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنة بالكوكتيلات السكرية.
 
7- تناول "فيتامين C":
 
 
يساعد الفيتامين C، الموجود في الفاكهة الموسمية مثل الكليمنتينا والليمون والرمان، على التخلص من السموم في الجسد ومكافحة نزلات البرد أيضًا.
 
وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين C قد يكونون أيضًا أكثر مقاومة لفقدان كتلة الدهون.
 
8- تناول الفاكهة:
 
 
تغلب على الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بالفواكه، بدلًا من فطائر اللحم المفروم ذات السعرات الحرارية العالية.
 
وتقترح خبيرة التغذية صوفي تروتمان: "احتفظ بوعاء من الكليمنتينا والتفاح والنجاص، التي تكون في موسمها، في متناول اليد. هذه الفواكه تساعد على إرضاء الشهية وهي محملة بالألياف والمواد المغذية، على عكس علبة الحلويات."
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

إنقاص الوزن

عيد الميلاد

حيل

طرق

اعتماد

تناول

مأكولات

خبيرة الصحة

فقدان الوزن

تناول الفاكهة

تحريك الجسم

تناول الفطور.

LBCI التالي
فرنسا ترفع أسعار السجائر قريباً وتحظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة
بعد الهلع من تفشي وباء جديد في الصين...هذا ما يجب القيام به لحماية الرئة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-11-27

كيف يمكن تجنب الإصابة بنزلات البرد خلال الشتاء؟ إليكم بعض الحيل الفعالة!

LBCI
منوعات
2023-11-27

ترسل أطفالها الى أحد الأصدقاء في عيد الميلاد والسبب صادم... ملابس داخلية مثيرة وشامبانيا وهدايا باهظة: هذا ما تفعله!

LBCI
فنّ
2023-11-27

بعد الانفصال... عيد الميلاد يجمع كارين رزق الله وفادي شربل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-26

أهالي الجنوب يتحضرون لعيد الميلاد... "رح نعيّد لو شو ما صار"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
10:25

فرنسا ترفع أسعار السجائر قريباً وتحظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة

LBCI
صحة وتغذية
03:59

بعد الهلع من تفشي وباء جديد في الصين...هذا ما يجب القيام به لحماية الرئة!

LBCI
صحة وتغذية
12:39

دراسة تؤكد: الصحة النفسية والعقلية لمواليد التسعينات أسوأ من أي جيل آخر... إليكم السبب!

LBCI
صحة وتغذية
11:16

ما هي "المثلثات السوداء" بين أسنانك وكيف يمكن إصلاحها؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
10:25

فرنسا ترفع أسعار السجائر قريباً وتحظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة

LBCI
منوعات
10:02

قتل حبيبته وعذبها لساعات... وضعها في الماء المغلي وهذا ما حصل!

LBCI
منوعات
2023-11-17

قصة غريبة لابنة الـ12 سنة... أُجبرت على ممارسة العمل الجنسي وطعنت سيدة حتى الموت: "الدولة خذلتها"!

LBCI
منوعات
2023-09-12

مغتصب ومدمن على الكحول... الحكم على مدير مدرسة بريطانية بالسجن بتهمة الاعتداء الجنسي!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:45

مشاهد جديدة توثق حجم الدمار في غزة

LBCI
أخبار دولية
07:02

ملامح البرج الجديد لكاتدرائية Notre-Dame De Paris تكشفت...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:56

جلسة لمجلس الوزراء على جدول أعمالها بنود مالية ومصرفية... ماذا في تفاصيلها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:56

كيف هو الوضع في الجنوب اللبناني بعد الهدنة؟

LBCI
أخبار دولية
06:48

بلينكن يعلن أنه سيركز خلال زيارته إسرائيل على تمديد الهدنة

LBCI
أخبار دولية
06:47

المتحدث بإسم الأونروا أكد الحاجة إلى فتح معبر كرم أبو سالم ومعابر أخرى لتجنب كارثة

LBCI
أخبار دولية
06:43

المتحدث بإسم الحكومة الإسرائيلية برر المسعى الإسرائيلي لتمديد الهدنة الإنسانية بالرغبة في إعادة كل الرهائن

LBCI
أخبار لبنان
06:42

لودريان يجول على المسؤولين اللبنانيين... ماذا في تفاصيل لقاءاته؟

LBCI
أخبار دولية
06:39

حماس أبلغت الوسطاء موافقتها على تمديد الهدنة... ماذا عن الجانب الإسرائيلي؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:56

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 رهائن كل يوم

LBCI
منوعات
12:58

تعرّت في غابة مظلمة والتقطت مجموعة من الصور... شقيقة مايلي سايروس تشعل إنستغرام! (صور)

LBCI
خبر عاجل
11:23

الرياض تحسم سباق استضافة إكسبو 2030 بـ 119 صوتا

LBCI
أخبار دولية
12:15

وزير السياحة السعودي للـLBCI بعد حسم الرياض استضافة إكسبو 2030: إنه يوم تاريخي!

LBCI
أخبار لبنان
11:11

لقاء بين العلولا ولودريان في الرياض: العمل لاستقرار وأمان لبنان وضمان سرعة انتخاب رئيس

LBCI
منوعات
15:05

عانى من ألم رهيب في الرأس وفقد بصره... ما عثروا عليه داخل جمجمته صدم الجميع حتى الأطباء! (صور)

LBCI
موضة وجمال
16:15

حذاء Louis Vuitton بقيمة 2.5 ألف دولار صدم المتابعين... "إنه أمر مخيف تقريبًا"! (فيديو)

LBCI
فنّ
03:57

"شمس الأغنية ليست بخير"... كيف ردّت نجوى كرم بعد القلق على صحتها؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More