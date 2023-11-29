طرق بسيطة لإنقاص الوزن قبل عيد الميلاد... اعتمدوها الآن!

كشف خبراء في الغرب عن بعض النصائح المفيدة لتحقيق التوازن خلال موسم الأعياد والتغلب على رغبة تناول الطعام الشديدة.

إلى جانب النوم الجيد والكثير من الحركة واتباع نظام غذائي متكامل يحتوي على الكثير من البروتين، هناك عدد من الطرق الأخرى لمساعدتك على إنقاص الوزن أو على الأقل تجنب زيادة الوزن غير المرغوب فيه. لذلك، اعتمدوا هذه الحيل:

1- عدم تفويت وجبة الإفطار:

بغض النظر عن مقدار ما تناولته على العشاء، أو مدى شعورك بالتعب، تقول المدربة الشخصية لأماندا بليس إن بدء يومك بوجبة إفطار صحية ومشبعة سيساعدك على التحكم في شهيتك ومنع الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.

2- إبعاد الأطعمة الشهية عن متناول اليد:

يوصي جايد توماس، المعالج النفسي ومؤسس Luxe Psychology Practice، بجعل الأطعمة السريعة والشهية أقل سهولة في الوصول إليها. وقال: "إن وضع فطائر اللحم المفروم أو الشوكولاتة في الخزانة بدلاً من تركها على المنضدة، سيكسر العادة السيئة في تناولها بشكل مفرط."

3- تحريك الجسم:

وتوصي أماندا بالمحافظة على النشاطات البدنية خلال موسم العطلات من خلال المشاركة في الأنشطة الاحتفالية. وتقول: "إن الانخراط في هذه الأنشطة لا يحرق السعرات الحرارية فحسب، بل يجعلك تشعر بروح العطلة أيضًا."

4- تناول الطعام باعتدال:

تقول أماندا: "أحد مفاتيح منع زيادة الوزن أثناء العطلة هو التحكم في كمية الطعام الّتي تتناولها. استمتع بوجبات عيد الميلاد اللذيذة ولكن افعل ذلك باعتدال".

وأضافت "عندما تصلك الرغبة الشديدة في تناول الطعام، اختر خيارات غنية بالعناصر الغذائية مثل المكسرات المحمصة، أو اللبن مع العسل والتوت."

5- تغيير طريقة خبز الحلويات:

وتنصح أماندا "باستبدل الكريمة الثقيلة باللبن أو اختيار دقيق الحبوب الكاملة عند الخبز". ويمكن أيضًا تجربة اختيار المُحليات بدلاً من السكر، وعندما تتطلب الوصفات مزيجًا من الفواكه المجففة، حاول استبدال جزء منها بالفواكه الطازجة أو حتى المكسرات.

6- شرب الكحول الصافية:

التقليل من تناول المشروبات السكرية والكحول ومشروبات القهوة ذات السعرات الحرارية العالية. وتقول خبيرة الصحة لارا بوكلي: "اختر الماء أو شاي الأعشاب أو القهوة السوداء بدلاً من ذلك".

واقترحت لارا أنه عند شرب الكحول، من الأفضل استهلاك المشروبات الروحية الصافية مثل الفودكا أو الجين أو التكيلا مع الصودا لأنها تحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنة بالكوكتيلات السكرية.

7- تناول "فيتامين C":

يساعد الفيتامين C، الموجود في الفاكهة الموسمية مثل الكليمنتينا والليمون والرمان، على التخلص من السموم في الجسد ومكافحة نزلات البرد أيضًا.

وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين C قد يكونون أيضًا أكثر مقاومة لفقدان كتلة الدهون.

8- تناول الفاكهة:

تغلب على الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بالفواكه، بدلًا من فطائر اللحم المفروم ذات السعرات الحرارية العالية.

وتقترح خبيرة التغذية صوفي تروتمان: "احتفظ بوعاء من الكليمنتينا والتفاح والنجاص، التي تكون في موسمها، في متناول اليد. هذه الفواكه تساعد على إرضاء الشهية وهي محملة بالألياف والمواد المغذية، على عكس علبة الحلويات."