الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في اليوم العالمي للإيدز... إليكم هذه الحقائق الأساسية حول هذا الفيروس!
صحة وتغذية
2023-12-01 | 00:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
في اليوم العالمي للإيدز... إليكم هذه الحقائق الأساسية حول هذا الفيروس!
في اليوم العالمي للإيدز... إليكم هذه الحقائق الأساسية حول هذا الفيروس!
في اليوم العالمي للإيدز... إليكم هذه الحقائق الأساسية حول هذا الفيروس!
اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن اليوم العالمي للإيدز، والذي يصادف في 1 كانون الأول من كل عام، هو فرصة للتفكير في التقدم المحرز حتى الآن، وزيادة الوعي بالتحديات التي لا تزال قائمة من أجل تحقيق أهداف القضاء على الإيدز بحلول عام 2030، وتعبئة جميع أصحاب المصلحة لمضاعفة الجهود بشكل مشترك من أجل ضمان نجاح الاستجابة لفيروس العوز المناعي البشري.
وعبر
موقعها
، نشرت منظمة الصحة العالمية، هذه الحقائق الأساسية حول هذا الفيروس:
•
لا يزال فيروس العوز المناعي البشري يمثل مشكلة صحية عامة عالمية رئيسية، حيث أودى بحياة حوالي 40.4 مليون شخص حتى الآن مع استمرار انتقال العدوى في كل بلدان العالم؛ وإبلاغ بعض البلدان عن اتجاهات متزايدة في الإصابات الجديدة في حين أنها شهدت في السابق حالة انخفاض.
•
أشارت التقديرات إلى أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 39.0 مليون شخص في نهاية عام 2022، ثلثان منهم يعيشون في إقليم المنظمة الأفريقي.
•
في عام 2022، توفي 000 630 شخص لأسباب مرتبطة بفيروس العوز المناعي البشري وأصيب 1.3 مليون شخص بهذا الفيروس.
•
لا يوجد علاج لعدوى فيروس العوز المناعي البشري. ومع ذلك، ففي ظل تزايد إتاحة الوسائل الفعالة للوقاية من عدوى هذا الفيروس وتشخيصها وعلاجها، بما فيها حالات العدوى الانتهازية، أصبحت عدوى هذا الفيروس حالة صحية مزمنة يمكن تدبيرها علاجياً، مما يمكّن المصابين بالفيروس من العيش أعماراً طويلة وصحية.
•
لدى كل من منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز استراتيجيات عالمية لمكافحة فيروس العوز المناعي البشري تتماشى مع الغاية 3-3 من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في وضع نهاية لجائحة فيروس العوز المناعي البشري بحلول عام 2030.
•
بحلول عام 2025، ينبغي تشخيص 95٪ من جميع الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري، وينبغي أن يتناول 95٪ من المصابين العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية المنقذ للحياة، وينبغي أن يتحقق لدى 95٪ من المصابين الخاضعين للعلاج كبت الحمل الفيروسي بما يعود بالفائدة على صحة الشخص ويحد من انتقال فيروس العوز المناعي البشري.
•
عند النظر في جميع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، كان 86٪ [73>-89٪] على دراية بحالتهم، و76٪ [65-89٪] يتلقون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، و71٪ [60-83٪] لديهم أحمال فيروسية مكبوتة.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
اليوم
العالمي
للإيدز...
إليكم
الحقائق
الأساسية
الفيروس!
التالي
ما هو فيروس العوز المناعي البشري (HIV) ... وما هي علاماته وأعراضه؟
ما الذي يسبب الصداع والصداع النصفي الشائع؟... هذا ما كشفه الخبراء!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-27
"أيها اللبنانيون"... في اليوم العالمي للتراث السمعي البصري: إليكم مجموعة البرامج السياسية التي رافقت الـLBCI في بداياتها!
منوعات
2023-10-27
"أيها اللبنانيون"... في اليوم العالمي للتراث السمعي البصري: إليكم مجموعة البرامج السياسية التي رافقت الـLBCI في بداياتها!
0
أخبار لبنان
2023-11-28
لقاء تضامني مع نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
أخبار لبنان
2023-11-28
لقاء تضامني مع نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
0
صحة وتغذية
2023-11-21
إليكم الوقت المثالي لممارسة التمارين الرياضية للحدّ من مخاطر الجلوس طوال اليوم!
صحة وتغذية
2023-11-21
إليكم الوقت المثالي لممارسة التمارين الرياضية للحدّ من مخاطر الجلوس طوال اليوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-20
في اليوم العالمي لحقوق الطفل: أطفال غزة يحاربون للحياة!
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-20
في اليوم العالمي لحقوق الطفل: أطفال غزة يحاربون للحياة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
03:00
كيف يمكن الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري (HIV) وهل من علاج له؟
صحة وتغذية
03:00
كيف يمكن الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري (HIV) وهل من علاج له؟
0
صحة وتغذية
02:00
كيف ينتقل فيروس العوز المناعي البشري (HIV) بين الأشخاص وما هي الحالات التي تزيد من احتمال الإصابة؟
صحة وتغذية
02:00
كيف ينتقل فيروس العوز المناعي البشري (HIV) بين الأشخاص وما هي الحالات التي تزيد من احتمال الإصابة؟
0
صحة وتغذية
01:00
ما هو فيروس العوز المناعي البشري (HIV) ... وما هي علاماته وأعراضه؟
صحة وتغذية
01:00
ما هو فيروس العوز المناعي البشري (HIV) ... وما هي علاماته وأعراضه؟
0
صحة وتغذية
14:41
ما الذي يسبب الصداع والصداع النصفي الشائع؟... هذا ما كشفه الخبراء!
صحة وتغذية
14:41
ما الذي يسبب الصداع والصداع النصفي الشائع؟... هذا ما كشفه الخبراء!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
11:58
"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!
منوعات
11:58
"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!
0
أخبار دولية
01:11
إسرائيل تفرج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا
أخبار دولية
01:11
إسرائيل تفرج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا
0
علوم وتكنولوجيا
15:33
تحليل علمي يحسم الجدل حول إمكان سقوط نيزك على سيارة في فرنسا
علوم وتكنولوجيا
15:33
تحليل علمي يحسم الجدل حول إمكان سقوط نيزك على سيارة في فرنسا
0
آخر الأخبار
02:31
أوكرانيا تعلن هجومًا روسيًا ليليًا جديدًا بواسطة صواريخ و25 مسيرة
آخر الأخبار
02:31
أوكرانيا تعلن هجومًا روسيًا ليليًا جديدًا بواسطة صواريخ و25 مسيرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:10
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نطالب الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في غزة
أخبار دولية
17:10
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نطالب الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في غزة
0
أخبار دولية
17:01
كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو
أخبار دولية
17:01
كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو
0
أخبار دولية
16:54
جون كيربي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل إذا قررت إستئناف ضرب حماس
أخبار دولية
16:54
جون كيربي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل إذا قررت إستئناف ضرب حماس
0
أخبار دولية
16:30
بلينكن يطالب إسرائيل بمناطق "آمنة" للمدنيين في وسط وجنوب غزة
أخبار دولية
16:30
بلينكن يطالب إسرائيل بمناطق "آمنة" للمدنيين في وسط وجنوب غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:44
رحيل عملاق الدبلوماسية الأميركية عن مئة عام من المفاوضات المكوكية
تقارير نشرة الاخبار
15:44
رحيل عملاق الدبلوماسية الأميركية عن مئة عام من المفاوضات المكوكية
0
أخبار لبنان
15:14
معوض للـLBCI: أي تعيين للحكومة بغياب رئيس الجمهورية مرفوض وغير دستوري... والموازنة تشكل مؤامرة كبرى على اللبنانيين
أخبار لبنان
15:14
معوض للـLBCI: أي تعيين للحكومة بغياب رئيس الجمهورية مرفوض وغير دستوري... والموازنة تشكل مؤامرة كبرى على اللبنانيين
0
رياضة
14:00
نادي مانشستر يونايتد يواجه شبح الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا
رياضة
14:00
نادي مانشستر يونايتد يواجه شبح الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
سلسلة حفلات غنائية وموسيقية ضمن مهرجانات بيروت ترنم... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:59
سلسلة حفلات غنائية وموسيقية ضمن مهرجانات بيروت ترنم... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الإمارات تستلم شعلة المناخ من مصر والمؤتمر ينجز في يومه الأول
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الإمارات تستلم شعلة المناخ من مصر والمؤتمر ينجز في يومه الأول
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:16
ندى زوجة مروان خوري تستعرض رشاقتها... وإطلالتها الجذّابة حديث المتابعين (صور)
فنّ
06:16
ندى زوجة مروان خوري تستعرض رشاقتها... وإطلالتها الجذّابة حديث المتابعين (صور)
2
منوعات
12:49
"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
منوعات
12:49
"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
3
منوعات
11:58
"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!
منوعات
11:58
"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!
4
خبر عاجل
13:53
معلومات للـLBCI: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يستضيف سفراء دول الخماسية الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر
خبر عاجل
13:53
معلومات للـLBCI: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يستضيف سفراء دول الخماسية الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر
5
فنّ
06:13
بقلب خاشع وغطاء على الرأس... مايا دياب تطلّ من داخل جامع الشيخ زايد (صور)
فنّ
06:13
بقلب خاشع وغطاء على الرأس... مايا دياب تطلّ من داخل جامع الشيخ زايد (صور)
6
منوعات
10:52
في جنازة تاجر مخدرات مقتول... راقصة عارية الصدر رقصت على النعش ونثرت رماده على جسمها! (صورة)
منوعات
10:52
في جنازة تاجر مخدرات مقتول... راقصة عارية الصدر رقصت على النعش ونثرت رماده على جسمها! (صورة)
7
أخبار دولية
01:53
تواصل المفاوضات القطرية المِصرية لتمديد الهدنة بعد استئناف القتال في غزة
أخبار دولية
01:53
تواصل المفاوضات القطرية المِصرية لتمديد الهدنة بعد استئناف القتال في غزة
8
أخبار دولية
17:01
كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو
أخبار دولية
17:01
كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More