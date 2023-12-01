ما هو فيروس العوز المناعي البشري (HIV) ... وما هي علاماته وأعراضه؟

كيف ينتقل فيروس العوز المناعي البشري (HIV) بين الأشخاص وما هي الحالات التي تزيد من احتمال الإصابة؟

كيف ينتقل فيروس العوز المناعي البشري (HIV) بين الأشخاص وما هي الحالات التي تزيد من احتمال الإصابة؟

في اليوم العالمي للإيدز... إليكم هذه الحقائق الأساسية حول هذا الفيروس!