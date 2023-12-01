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ما هو فيروس العوز المناعي البشري (HIV) ... وما هي علاماته وأعراضه؟
صحة وتغذية
2023-12-01 | 01:00
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ما هو فيروس العوز المناعي البشري (HIV) ... وما هي علاماته وأعراضه؟
ما هو فيروس العوز المناعي البشري (HIV) ... وما هي علاماته وأعراضه؟
في اليوم العالمي للايدز، الموافق في 1 كانون الأول من كل عام، لا بد من التعرف على فيروس العوز المناعي البشري (HIV) أكثر واستكشافه بشكل أوضح.
فيروس العوز المناعي البشري (HIV) هو عدوى تهاجم جهاز المناعة في الجسم. ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) هي المرحلة الأكثر تقدماً من المرض، وفق ما نقل موقع
منظمة الصحة العالمية.
ويستهدف فيروس العوز المناعي البشري خلايا الدم البيضاء في الجسم، مما يضعف الجهاز المناعي. وييسر ذلك الإصابة بأمراض مثل السل والالتهابات وبعض أنواع السرطان.
وتنتقل العدوى بفيروس العوز المناعي البشري من سوائل جسم الشخص المصاب، بما في ذلك الدم وحليب الأم والسائل المنوي والسوائل المهبلية. ولا تنتقل عن طريق القبلات أو العناق أو تقاسم الطعام. ويمكن أن تنتقل أيضاً من الأم إلى جنينها.
ويمكن علاج فيروس العوز المناعي البشري والوقاية منه بالعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية. ويمكن أن يتطور فيروس العوز المناعي البشري الذي لم يعالج المصابون به من عدواه إلى إيدز، ويحدث ذلك بعد سنوات عديدة في أغلب الأحيان.
وتُعرّف منظمة الصحة العالمية الآن العدوى بفيروس الإيدز في مراحله المتقدمة بأنها الحالة التي يقل فيها تعداد خلايا عنقود التمايز عن 200 خلية/مم3 أو المرحلة 3 أو 4 التي حددتها المنظمة لدى البالغين والمراهقين. ويعتبر جميع الأطفال الحاملين لفيروس العوز المناعي البشري والذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات مصابين بفيروس الإيدز في مراحله المتقدمة.
العلامات والأعراض
تختلف أعراض فيروس العوز المناعي البشري باختلاف مرحلة العدوى.
وينتشر المرض بسهولة أكبر في الأشهر القليلة الأولى اللاحقة للإصابة بالعدوى، لكن الكثيرين من المرضى لا يدركون إصابتهم بهذه العدوى حتى مراحل متأخرة. وقد لا تظهر في الأسابيع القليلة الأولى اللاحقة للإصابة بالعدوى أية أعراض.
وقد تظهر عليه أعراض مشابهة للأنفلونزا، ومنها ما يلي:
•
الحمى
•
الصداع
•
الطفح الجلدي
•
التهاب الحلق.
وتضعف العدوى الجهاز المناعي تدريجياً. ويمكن أن يتسبب ذلك في ظهور علامات وأعراض أخرى من قبيل ما يلي:
•
تورم الغدد الليمفاوية
•
فقدان الوزن
•
الحمى
•
الإسهال
•
السعال.
وقد يصاب الأشخاص الحاملون لفيروس العوز المناعي البشري، إن لم يعالجوا، بأمراض وخيمة من قبيل ما يلي:
•
السل
•
التهاب السحايا بالمستخفيات
•
الالتهابات البكتيرية الوخيمة
•
بعض أنواع السرطان مثل الأورام اللمفاوية وساركومة كابوسي.
•
ويتسبب فيروس العوز المناعي البشري في تفاقم حالات العدوى الأخرى، مثل التهاب الكبد C والتهاب الكبد B وجدري القردة
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فيروس
العوز
المناعي
البشري
(HIV)
علاماته
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