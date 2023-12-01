الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ما هو فيروس العوز المناعي البشري (HIV) ... وما هي علاماته وأعراضه؟

صحة وتغذية
2023-12-01 | 01:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ما هو فيروس العوز المناعي البشري (HIV) ... وما هي علاماته وأعراضه؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ما هو فيروس العوز المناعي البشري (HIV) ... وما هي علاماته وأعراضه؟

ما هو فيروس العوز المناعي البشري (HIV) ... وما هي علاماته وأعراضه؟

في اليوم العالمي للايدز، الموافق في 1 كانون الأول من كل عام، لا بد من التعرف على فيروس العوز المناعي البشري (HIV)  أكثر واستكشافه بشكل أوضح.

فيروس العوز المناعي البشري (HIV) هو عدوى تهاجم جهاز المناعة في الجسم. ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) هي المرحلة الأكثر تقدماً من المرض، وفق ما نقل موقع منظمة الصحة العالمية.

ويستهدف فيروس العوز المناعي البشري خلايا الدم البيضاء في الجسم، مما يضعف الجهاز المناعي. وييسر ذلك الإصابة بأمراض مثل السل والالتهابات وبعض أنواع السرطان.

وتنتقل العدوى بفيروس العوز المناعي البشري من سوائل جسم الشخص المصاب، بما في ذلك الدم وحليب الأم والسائل المنوي والسوائل المهبلية. ولا تنتقل عن طريق القبلات أو العناق أو تقاسم الطعام. ويمكن أن تنتقل أيضاً من الأم إلى جنينها.

ويمكن علاج فيروس العوز المناعي البشري والوقاية منه بالعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية. ويمكن أن يتطور فيروس العوز المناعي البشري الذي لم يعالج المصابون به من عدواه إلى إيدز، ويحدث ذلك بعد سنوات عديدة في أغلب الأحيان.

وتُعرّف منظمة الصحة العالمية الآن العدوى بفيروس الإيدز في مراحله المتقدمة بأنها الحالة التي يقل فيها تعداد خلايا عنقود التمايز عن 200 خلية/مم3 أو المرحلة 3 أو 4 التي حددتها المنظمة لدى البالغين والمراهقين. ويعتبر جميع الأطفال الحاملين لفيروس العوز المناعي البشري والذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات مصابين بفيروس الإيدز في مراحله المتقدمة.

العلامات والأعراض
 تختلف أعراض فيروس العوز المناعي البشري باختلاف مرحلة العدوى.

وينتشر المرض بسهولة أكبر في الأشهر القليلة الأولى اللاحقة للإصابة بالعدوى، لكن الكثيرين من المرضى لا يدركون إصابتهم بهذه العدوى حتى مراحل متأخرة. وقد لا تظهر في الأسابيع القليلة الأولى اللاحقة للإصابة بالعدوى أية أعراض. 

وقد تظهر عليه أعراض مشابهة للأنفلونزا، ومنها ما يلي:

الحمى
الصداع
الطفح الجلدي
التهاب الحلق.

وتضعف العدوى الجهاز المناعي تدريجياً. ويمكن أن يتسبب ذلك في ظهور علامات وأعراض أخرى من قبيل ما يلي:

تورم الغدد الليمفاوية
فقدان الوزن
الحمى
الإسهال
السعال.

وقد يصاب الأشخاص الحاملون لفيروس العوز المناعي البشري، إن لم يعالجوا، بأمراض وخيمة من قبيل ما يلي:

السل
التهاب السحايا بالمستخفيات
الالتهابات البكتيرية الوخيمة
بعض أنواع السرطان مثل الأورام اللمفاوية وساركومة كابوسي.
ويتسبب فيروس العوز المناعي البشري في تفاقم حالات العدوى الأخرى، مثل التهاب الكبد C والتهاب الكبد B وجدري القردة
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

فيروس

العوز

المناعي

البشري

(HIV)

علاماته

وأعراضه؟

LBCI التالي
كيف ينتقل فيروس العوز المناعي البشري (HIV) بين الأشخاص وما هي الحالات التي تزيد من احتمال الإصابة؟
في اليوم العالمي للإيدز... إليكم هذه الحقائق الأساسية حول هذا الفيروس!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
03:00

كيف يمكن الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري (HIV) وهل من علاج له؟

LBCI
صحة وتغذية
02:00

كيف ينتقل فيروس العوز المناعي البشري (HIV) بين الأشخاص وما هي الحالات التي تزيد من احتمال الإصابة؟

LBCI
صحة وتغذية
00:49

في اليوم العالمي للإيدز... إليكم هذه الحقائق الأساسية حول هذا الفيروس!

LBCI
آخر الأخبار
14:40

ميشال معوض للـLBCI: الموازنة تشكل مؤامرة كبرى على لبنان واللبنانيين وهي ستؤدي الى تهجير ما تبقى من شبابنا وطاقتنا البشرية وهذه الموزانة هي موازنة اغتيال القطاع الخاص الشرعي أو ما تبقى منه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
03:00

كيف يمكن الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري (HIV) وهل من علاج له؟

LBCI
صحة وتغذية
02:00

كيف ينتقل فيروس العوز المناعي البشري (HIV) بين الأشخاص وما هي الحالات التي تزيد من احتمال الإصابة؟

LBCI
صحة وتغذية
00:49

في اليوم العالمي للإيدز... إليكم هذه الحقائق الأساسية حول هذا الفيروس!

LBCI
صحة وتغذية
14:41

ما الذي يسبب الصداع والصداع النصفي الشائع؟... هذا ما كشفه الخبراء!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:58

"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!

LBCI
أخبار دولية
01:11

إسرائيل تفرج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:33

تحليل علمي يحسم الجدل حول إمكان سقوط نيزك على سيارة في فرنسا

LBCI
آخر الأخبار
02:31

أوكرانيا تعلن هجومًا روسيًا ليليًا جديدًا بواسطة صواريخ و25 مسيرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:10

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نطالب الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في غزة

LBCI
أخبار دولية
17:01

كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو

LBCI
أخبار دولية
16:54

جون كيربي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل إذا قررت إستئناف ضرب حماس

LBCI
أخبار دولية
16:30

بلينكن يطالب إسرائيل بمناطق "آمنة" للمدنيين في وسط وجنوب غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:44

رحيل عملاق الدبلوماسية الأميركية عن مئة عام من المفاوضات المكوكية

LBCI
أخبار لبنان
15:14

معوض للـLBCI: أي تعيين للحكومة بغياب رئيس الجمهورية مرفوض وغير دستوري... والموازنة تشكل مؤامرة كبرى على اللبنانيين

LBCI
رياضة
14:00

نادي مانشستر يونايتد يواجه شبح الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

سلسلة حفلات غنائية وموسيقية ضمن مهرجانات بيروت ترنم... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الإمارات تستلم شعلة المناخ من مصر والمؤتمر ينجز في يومه الأول

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:16

ندى زوجة مروان خوري تستعرض رشاقتها... وإطلالتها الجذّابة حديث المتابعين (صور)

LBCI
منوعات
12:49

"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!

LBCI
منوعات
11:58

"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!

LBCI
خبر عاجل
13:53

معلومات للـLBCI: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يستضيف سفراء دول الخماسية الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر

LBCI
فنّ
06:13

بقلب خاشع وغطاء على الرأس... مايا دياب تطلّ من داخل جامع الشيخ زايد (صور)

LBCI
منوعات
10:52

في جنازة تاجر مخدرات مقتول... راقصة عارية الصدر رقصت على النعش ونثرت رماده على جسمها! (صورة)

LBCI
أخبار دولية
01:53

تواصل المفاوضات القطرية المِصرية لتمديد الهدنة بعد استئناف القتال في غزة

LBCI
أخبار دولية
17:01

كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More