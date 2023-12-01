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كيف ينتقل فيروس العوز المناعي البشري (HIV) بين الأشخاص وما هي الحالات التي تزيد من احتمال الإصابة؟
صحة وتغذية
2023-12-01 | 02:00
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كيف ينتقل فيروس العوز المناعي البشري (HIV) بين الأشخاص وما هي الحالات التي تزيد من احتمال الإصابة؟
كيف ينتقل فيروس العوز المناعي البشري (HIV) بين الأشخاص وما هي الحالات التي تزيد من احتمال الإصابة؟
يمكن أن ينتقل فيروس العوز المناعي البشري (HIV)عن طريق سوائل جسم الشخص المصاب بعدواه، مثل الدم وحليب الأم والمني والإفرازات المهبلية. ويمكن أيضاً أن ينتقل أثناء الحمل والولادة للطفل. ولا تنتقل العدوى بالمخالطة اليومية الاعتيادية، مثل التقبيل أو العناق أو المصافحة أو تقاسم الأدوات الشخصية أو الطعام أو الماء، وفق ما نقل موقع
منظمة الصحة العالمية
.
وجدير بالذكر أن المصابين بعدوى الفيروس المواظبين على أخذ العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية لديهم حمل فيروس غير قابل للكشف لا ينقلون عدواه إلى شركائهم الجنسيين. ولذلك فإن الإتاحة المبكرة للعلاج بهذه الأدوية وتقديم الدعم اللازم لمواصلة أخذها يكتسيان أهمية حاسمة لا لتحسين صحة المصابين بالفيروس فحسب، بل لمنع نقله إلى الآخرين أيضاً.
عوامل الخطر
تشمل السلوكيات والحالات التي تزيد من احتمال الإصابة بالفيروس ما يلي:
•
ممارسة الجنس الشرجي أو المهبلي دون حماية؛
•
الإصابة بعدوى أخرى منقولة جنسياً، مثل الزهري والهربس والمتدثرة والنيسرية البنية والتهاب المهبل الجرثومي؛
•
الانخراط في تعاطي الكحول على نحو ضار وتعاطي المخدرات في سياق ممارسة السلوك الجنسي؛
•
تقاسم الإبر والمحاقن وسائر أدوات الحقن ومحاليل تحضير المخدّرات الملوّثة عند حقن المخدّرات؛
•
الخضوع لعمليات حقن أو نقل دم أو زرع أنسجة غير مأمونة، أو لإجراءات طبية تنطوي على شقّ الجلد أو ثقبه دون تعقيم؛
•
التعرض لوخزات الإبر عرضاً، بما يشمل التعرض لها فيما بين العاملين الصحيين.
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