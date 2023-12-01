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كيف يمكن الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري (HIV) وهل من علاج له؟
صحة وتغذية
2023-12-01 | 03:00
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كيف يمكن الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري (HIV) وهل من علاج له؟
كيف يمكن الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري (HIV) وهل من علاج له؟
فيروس العوز المناعي البشري هو مرض يمكن الوقاية منه، وفق ما تؤكد
منظمة الصحة العالمية
.
ويمكن للشخص التقليل من احتمال الإصابة بعدوى فيروس العوز المناعي البشري عن طريق ما يلي:
•
استخدام الواقي الذكري أو الأنثوي أثناء ممارسة الجنس
•
إجراء اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري وعدوى الأمراض المنقولة جنسياً
•
إجراء ختان طبي طوعي للذكور
•
إتاحة خدمات الحدّ من المخاطر لمتعاطي المخدّرات عن طريق الحقن.
وقد يقترح الأطباء أدوية وأجهزة طبية للمساعدة في الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري، بما فيها ما يلي:
•
العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة، بما في ذلك العلاج الوقائي المأخوذ عن طريق الفم قبل التعرض والمنتجات المديدة المفعول
•
حلقات دابيفيرين المهبلية
•
دواء الكابوتيغرافير المديد المفعول والقابل للحقن.
ويمكن أيضاً تناول العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة لمنع انتقال فيروس العوز المناعي البشري من الأمهات إلى أطفالهن.
ولا ينقل الأشخاص الذين يتلقون العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية وليست لديهم بيّنات تدل على وجود فيروس في الدم فيروس العوز المناعي البشري إلى شركائهم الجنسيين. وتشكل إتاحة الاختبارات والمعالجة بمضادات الفيروسات القهقرية جزءاً هاماً من الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري.
هل من علاج لعدوى فيروس العوز المناعي البشري؟
لا يوجد علاج لعدوى فيروس العوز المناعي البشري. وتعالج هذه العدوى بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة التي تمنع تكاثر الفيروس في الجسم.
لا يشفي العلاج المستعمل حالياً بمضادات الفيروسات القهقرية من عدوى فيروس العوز المناعي البشري ولكنه يسمح للجهاز المناعي للشخص بأن يصبح أقوى. ويساعده ذلك في مكافحة أنواع العدوى الأخرى.
وحالياً، يجب أن يؤخذ العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية يومياً طيلة ما تبقى من حياة الشخص المصاب.
ويقلل العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية من كمية الفيروس في جسم الشخص. ويؤدي ذلك إلى إيقاف الأعراض ويتيح للشخص أن يحيا حياة كاملة وصحية. ولا ينقل الأشخاص المصابون بفيروس العوز المناعي البشري ويتلقون العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية وليست لديهم بيّنات تدل على وجود فيروس في الدم فيروس العوز المناعي البشري إلى شركائهم الجنسيين.
وينبغي أن يتاح العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية للحوامل المصابات بفيروس العوز المناعي البشري وينبغي لهن أخذه في أسرع وقت ممكن. ويحمي هذا صحة الأم وسيساعد على منع انتقال الفيروس إلى الجنين قبل الولادة، أو إلى الرضيع عن طريق حليب الأم.
وبإمكان العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة التي تعطى للأشخاص غير المصابين بالفيروس أن تقي من المرض.
وحينما يعطى العلاج قبل التعرض المحتمل لفيروس العوز المناعي البشري، يطلق عليه اسم العلاج الوقائي قبل التعرض، وحينما يعطى بعد التعرض للفيروس يطلق عليه العلاج الوقائي بعد التعرض. ويمكن للشخص أخذ العلاج الوقائي قبل التعرض أو العلاج الوقائي بعد التعرض إذا كان احتمال الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري مرتفعاً. وينبغي له التماس المشورة من الطبيب عند التفكير في أخذ أحد من هذين العلاجين.
ولا تزال عدوى مرض فيروس الإيدز في مراحله المتقدّمة تمثل مشكلة قائمة باستمرار في مجال الاستجابة للفيروس. وتعمل المنظمة على دعم البلدان في تنفيذ مجموعة الرعاية اللازمة للمرضى المصابين بعدوى مرض الإيدز في مراحله المتقدّمة للحد من الاعتلالات والوفيات. ويجري تطوير أدوية جديدة لفيروس العوز المناعي البشري وعلاجات قصيرة الأمد لحالات العدوى الانتهازية مثل التهاب السحايا بالمستخفيات، وهي قد تغير الطريقة التي يأخذ بها الناس العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية والأدوية الوقائية، بما في ذلك إتحة التركيبات القابلة للحقن، في المستقبل.
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