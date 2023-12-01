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50% من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في هذا البلد هم من متعاطي المخدرات عن طريق الحقن!
صحة وتغذية
2023-12-01 | 07:47
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50% من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في هذا البلد هم من متعاطي المخدرات عن طريق الحقن!
50% من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في هذا البلد هم من متعاطي المخدرات عن طريق الحقن!
أكثر من 50% من إجمالي الحالات المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتشفة في ولاية "آسام" في الهند في العام 2023-2024، هم من متعاطي المخدرات بالحقن.
ومن بين 1317 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية تم اكتشافها في الولاية، هناك 669 حالة من متعاطي المخدرات بالحقن. وفي فئة معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي المخدرات بالحقن، تجاوزت الولاية المعدل الوطني البالغ 9.03% بنسبة 2.21%.
ووفقًا لموقع
"ذا تايمز اوف اينديا"
، يوجد إجمالي 26,156 متعاطي المخدرات بالحقن في الولاية، منهم 11.24% مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية.
ومن بين الولايات الشمالية الشرقية، تتمتع "ميزورام" بأعلى معدل انتشار لفيروس نقص المناعة البشرية بين البالغين بنسبة 2.70%، تليها 1.36% في "ناجالاند"، و1.05% في "مانيبور"، و0.39% في "ميغالايا"، و0.11% في "آسام". ويبلغ المعدل الوطني 0.20%.
ويُذكر أن سيناريو فيروس نقص المناعة البشرية في الولاية كان غير عادي في السنوات الثلاث الماضية وزاد عدد الحالات بشكل كبير، حيث شهدت ولاية "اسام" ارتفاعاً ثلاث مرات في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، مع اتجاه متزايد لنشر الفيروس من خلال متعاطي المخدرات بالحقن.
وتقدر المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز أن "دلهي" لديها انتشار للإيدز بنسبة 0.3 ٪ بين الفئة العمرية 15-49 عاماً ، مع 58563 شخصاً مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية في المدينة في عام 2022.
ولا تزال ولاية "ماهاراشترا" تواجه تحدياً كبيراً مع انتشار لبفيروس من خلال الأنشطة الجنسية غير الآمنة.
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