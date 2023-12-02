مشروب كحولي شائع يساعد في تعزيز الذاكرة... ودراسة تكشف التفاصيل

البيرة تعزز الذاكرة، وفقا لدراسة من شأنها أن تفاجئ أي شخص يشرب بكمية كبيرة أثناء خروجه مع الأصدقاء.

وتبيّن أن تناول نصف لتر من البيرة في اليوم يفيد الدماغ، حيث يتمتع أولئك الذين يشربون بانتظام بذاكرة أفضل من الممتنعين عن تناول الكحول.

وجاءت نتائج الدراسة من 1652 شخصًا سُئلوا عن عاداتهم في الشرب ثم أُجريت لهم اختبارات على سرعة تفكيرهم وذاكرتهم قصيرة المدى.

وقالت الباحثة البروفيسور سيلين كانسينو: "أظهر شاربو البيرة استجابات أكثر دقة وأسرع في الذاكرة العاملة اللفظية والمكانية من غير شاربي النبيذ وشاربي المشروبات الروحية".

وأضافت أنها كانت تتوقع أن يكون أداء شاربي النبيذ أفضل.

كما أظهرت دراسة أجرتها جامعة المكسيك أن شرب الكمية المناسبة كان أيضا أمرا أساسيا حيث أن الإكثار منه أو التقليل منه يؤدي إلى تدهور الأداء.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا أنه لا ينبغي للناس أن يشربوا أكثر من 14 قنينة، أو ستة مشروبات، في الأسبوع.

وأوضحت البروفيسورة كانسينو: "فقط الاستهلاك المعتدل للكحول له فوائد".