الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مشروب كحولي شائع يساعد في تعزيز الذاكرة... ودراسة تكشف التفاصيل
صحة وتغذية
2023-12-02 | 11:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مشروب كحولي شائع يساعد في تعزيز الذاكرة... ودراسة تكشف التفاصيل
البيرة تعزز الذاكرة، وفقا لدراسة من شأنها أن تفاجئ أي شخص يشرب بكمية كبيرة أثناء خروجه مع الأصدقاء.
وتبيّن أن تناول نصف لتر من البيرة في اليوم يفيد الدماغ، حيث يتمتع أولئك الذين يشربون بانتظام بذاكرة أفضل من الممتنعين عن تناول الكحول.
وجاءت نتائج
الدراسة
من 1652 شخصًا سُئلوا عن عاداتهم في الشرب ثم أُجريت لهم اختبارات على سرعة تفكيرهم وذاكرتهم قصيرة المدى.
وقالت الباحثة البروفيسور سيلين كانسينو: "أظهر شاربو البيرة استجابات أكثر دقة وأسرع في الذاكرة العاملة اللفظية والمكانية من غير شاربي النبيذ وشاربي المشروبات الروحية".
وأضافت أنها كانت تتوقع أن يكون أداء شاربي النبيذ أفضل.
كما أظهرت دراسة أجرتها جامعة المكسيك أن شرب الكمية المناسبة كان أيضا أمرا أساسيا حيث أن الإكثار منه أو التقليل منه يؤدي إلى تدهور الأداء.
وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا أنه لا ينبغي للناس أن يشربوا أكثر من 14 قنينة، أو ستة مشروبات، في الأسبوع.
وأوضحت البروفيسورة كانسينو: "فقط الاستهلاك المعتدل للكحول له فوائد".
آخر الأخبار
صحة وتغذية
دراسة
بيرة
مشروب
كحولي
نتائج
تعزيز
الذاكرة
فوائد
استهلاك
اعتدال
صحة.
في اليوم العالمي للأيدز... طبيبة لبنانية تُشدد: "اعتمدوا هذه الطرق لتعزيز المناعة"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-10
شركة بيرة ستصنع مشروبها من الخميرة المهبلية لنجمة إباحية: مشروبنا يعزز الشهوانية والجنس!
منوعات
2023-11-10
شركة بيرة ستصنع مشروبها من الخميرة المهبلية لنجمة إباحية: مشروبنا يعزز الشهوانية والجنس!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-28
دراسة... ديدان الأرض تقدم "مساهمة كبيرة" في الإنتاج الزراعي!
علوم وتكنولوجيا
2023-09-28
دراسة... ديدان الأرض تقدم "مساهمة كبيرة" في الإنتاج الزراعي!
0
منوعات
2023-09-25
تناول 12 مشروبًا من مشروبات الطاقة في 10 دقائق لإبهار أصدقائه... النتائج كانت كارثية وهذا ما حصل!
منوعات
2023-09-25
تناول 12 مشروبًا من مشروبات الطاقة في 10 دقائق لإبهار أصدقائه... النتائج كانت كارثية وهذا ما حصل!
0
آخر الأخبار
15:14
الجزيرة: إنفجارات كبيرة تهز مدينة تل أبيب إثر دفعة صاروخية كبيرة
آخر الأخبار
15:14
الجزيرة: إنفجارات كبيرة تهز مدينة تل أبيب إثر دفعة صاروخية كبيرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-12-01
في اليوم العالمي للأيدز... طبيبة لبنانية تُشدد: "اعتمدوا هذه الطرق لتعزيز المناعة"
صحة وتغذية
2023-12-01
في اليوم العالمي للأيدز... طبيبة لبنانية تُشدد: "اعتمدوا هذه الطرق لتعزيز المناعة"
0
اخبار البرامج
2023-12-01
في اليوم العالمي للإيدز.. هل تذكرون "بدرية" التي تخطت المحرمات عبر الـLBCI للمرة الأولى وتحدثت عن تجربتها مع السيدا؟! (فيديو)
اخبار البرامج
2023-12-01
في اليوم العالمي للإيدز.. هل تذكرون "بدرية" التي تخطت المحرمات عبر الـLBCI للمرة الأولى وتحدثت عن تجربتها مع السيدا؟! (فيديو)
0
صحة وتغذية
2023-12-01
أحدث حالة شفاء بفيروس نقص المناعة البشرية...وهذه التفاصيل!
صحة وتغذية
2023-12-01
أحدث حالة شفاء بفيروس نقص المناعة البشرية...وهذه التفاصيل!
0
صحة وتغذية
2023-12-01
50% من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في هذا البلد هم من متعاطي المخدرات عن طريق الحقن!
صحة وتغذية
2023-12-01
50% من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في هذا البلد هم من متعاطي المخدرات عن طريق الحقن!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:25
الجزيرة: عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب احتجاجا على وقف المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة التبادل
آخر الأخبار
14:25
الجزيرة: عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب احتجاجا على وقف المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة التبادل
0
آخر الأخبار
10:58
السلطات الفيليبينية تحذر من "تسونامي مدمر" بعد الزلزال
آخر الأخبار
10:58
السلطات الفيليبينية تحذر من "تسونامي مدمر" بعد الزلزال
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:20
مقدمة النشرة المسائية 2-12-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:20
مقدمة النشرة المسائية 2-12-2023
0
فنّ
07:13
النجم العالمي "ذا ويكند" يتبرّع بـ2.5 مليون دولار لغزة
فنّ
07:13
النجم العالمي "ذا ويكند" يتبرّع بـ2.5 مليون دولار لغزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:02
قمة في الرياض بين الهلال والنصر وسط أجواء جماهيرية صاخبة ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم
رياضة
14:02
قمة في الرياض بين الهلال والنصر وسط أجواء جماهيرية صاخبة ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
من يحاسب المجرمين بحق وادي قاديشا؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
من يحاسب المجرمين بحق وادي قاديشا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
هكذا تبدو البترون في فترة عيد الميلاد...
تقارير نشرة الاخبار
13:59
هكذا تبدو البترون في فترة عيد الميلاد...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في عيد البربارة... الكل يحتفل على طريقته ووفق قدراته
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في عيد البربارة... الكل يحتفل على طريقته ووفق قدراته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ما علاقة الضغط الاسرائيلي لتعديل الـ١٧٠١ بواقع الميدان اللبناني ما بعد انتهاء الهدنة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ما علاقة الضغط الاسرائيلي لتعديل الـ١٧٠١ بواقع الميدان اللبناني ما بعد انتهاء الهدنة؟
0
أخبار دولية
13:48
هل يتم الإتفاق على خفض أو الإنتهاء من إستخدام الوقود الأحفوري؟
أخبار دولية
13:48
هل يتم الإتفاق على خفض أو الإنتهاء من إستخدام الوقود الأحفوري؟
0
أخبار دولية
13:45
واشنطن نفذت أكبر إستثمار في تاريخ البلاد لمواجهة التغيرات المناخية…
أخبار دولية
13:45
واشنطن نفذت أكبر إستثمار في تاريخ البلاد لمواجهة التغيرات المناخية…
0
أخبار لبنان
13:43
الجبهة اللبنانية الإسرائيلية عادت للتوتر... كيف هي الصورة وكيف سيتعاطى "الحزب" مع المرحلة المقبلة؟
أخبار لبنان
13:43
الجبهة اللبنانية الإسرائيلية عادت للتوتر... كيف هي الصورة وكيف سيتعاطى "الحزب" مع المرحلة المقبلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قمة المناخ: وفد لبناني رفيع في الإمارات فهل سيكون لبنان جزءًا من مشاريع عالمية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قمة المناخ: وفد لبناني رفيع في الإمارات فهل سيكون لبنان جزءًا من مشاريع عالمية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
17:16
شائعات بحق متطوعة في الصليب الاحمر...وبيان يُوضح حقيقة صورة
خبر كاذب
17:16
شائعات بحق متطوعة في الصليب الاحمر...وبيان يُوضح حقيقة صورة
2
حال الطقس
02:05
منخفض جوي مساء الثلاثاء
حال الطقس
02:05
منخفض جوي مساء الثلاثاء
3
منوعات
15:30
عامل تشريح في حالة ذعر بعد أن سمع امرأة تلهث في كيس الجثث...إليكم التفاصيل!
منوعات
15:30
عامل تشريح في حالة ذعر بعد أن سمع امرأة تلهث في كيس الجثث...إليكم التفاصيل!
4
اخبار البرامج
16:55
"يمكن ما بستحق كل هالشي"...لماذا تأثرت جورجيت الصايغ وماذا قالت لها الشحرورة قبل وفاتها؟
اخبار البرامج
16:55
"يمكن ما بستحق كل هالشي"...لماذا تأثرت جورجيت الصايغ وماذا قالت لها الشحرورة قبل وفاتها؟
5
أمن وقضاء
09:15
تستغل الفتيات عبر تأمين زبائن لهن لإقامة علاقات جنسيّة لقاء المال... تفكيك 3 شبكات لتسهيل الدّعارة وهذه التفاصيل
أمن وقضاء
09:15
تستغل الفتيات عبر تأمين زبائن لهن لإقامة علاقات جنسيّة لقاء المال... تفكيك 3 شبكات لتسهيل الدّعارة وهذه التفاصيل
6
فنّ
06:36
جمال سنان يتوسّط ماغي بو غصن ونور الغندور... لقطة أشعلت السوشيال ميديا
فنّ
06:36
جمال سنان يتوسّط ماغي بو غصن ونور الغندور... لقطة أشعلت السوشيال ميديا
7
منوعات
10:26
ما هو اليوم الأمثل لوضع زينة عيد الميلاد؟
منوعات
10:26
ما هو اليوم الأمثل لوضع زينة عيد الميلاد؟
8
فنّ
07:08
شارون ستون تتفاعل مع نانسي عجرم.. وترقص على "آه ونص" (فيديو)
فنّ
07:08
شارون ستون تتفاعل مع نانسي عجرم.. وترقص على "آه ونص" (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More