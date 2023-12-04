ثورة في المجال الطبي... علاج سريع لسرطان البروستات وبأقل آثار جانبية: إليكم التفاصيل!

تعمل مؤسسة Prost8 الخيرية لمكافحة السرطان في المملكة المتحدة على إتاحة تقنية HIFU على مستوى البلاد، وهي التي كانت متوفرة فقط في المراكز المتخصصة في لندن والمناطق المحيطة بها.

وبالتالي، يتم الآن تعميم علاج مبتكر لسرطان البروستات في عيادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، يعمل على استخدام موجات صوتية عالية التردد لتدمير الأورام (HIFU) مع آثار جانبية أخف بكثير من العلاجات التقليدية للسرطان الأكثر تقدمًا.

وفي هذا السياق، يصبح ممكنًا علاج المرضى في يوم واحد والعودة إلى أنشطتهم الطبيعية في غضون أسبوعين، كما أن هذا العلاج يتمتع بمعدلات نجاح مماثلة للإجراءات التقليدية الأكثر حدّة.

ويتم الآن افتتاح أول مركز خارج العاصمة في مستشفيات "رويال يونايتد باث" الّتي تشكل علامة بارزة في علاج سرطان البروستات في بريطانيا.

وتسعى Prost8 على افتتاح المزيد من مراكز العلاج في مستشفى الملكة إليزابيث في كينغز لين، ومستشفى جامعة ليفربول الملكية، ومستشفى فيكتوريا في فايف، اسكتلندا.