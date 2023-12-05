مشروبات صباحية شائعة قد "تدمر الدماغ"... هل يمكنكم التخلي عنها؟

سواء كنت لا تستطيع أن تبدأ يومك دون تناول فنجان من القهوة الطازجة أو كوب من العصير، فإن هذين المشروبين الشائعين يمكن أن "يدمرا دماغك"، وفقاً للدكتور دانيال أمين، الطبيب النفسي والأعصاب في بريطانيا.

وفي شرحه للمشروبات التي يمكن أن تلحق ضررا أكبر بدماغك مما تعتقد، كشف الطبيب أن بعض الخيارات "الأسوأ" تشمل القهوة وعصير الفاكهة.

وعندما سُئل عن السبب الذي يجعل العصير مضرًا للدماغ، أوضح الدكتور أمين أن العصير يسبب الالتهابات ويمكن أن يؤدي إلى مرض السكري.

وأضاف: "سيؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وتآكل الأوعية الدموية وسينخفض تدفق الدم إلى دماغك. السكر هو بوابة الدواء لمرض السكري والسمنة".

ومن ناحية أخرى، فإن انخفاض مستويات السكر في الدم يمكن أن يضر الدماغ أيضًا. ولذلك أوصى الدكتور أمين أيضًا بتجنب الكافيين.

وقال الطبيب: "الكافيين يحد من تدفق الدم إلى الدماغ بنسبة 30 بالمئة". وكشف عن مدى سوء انخفاض تدفق الدم، وأوضح أنه "المتنبئ الأول بتصوير الدماغ لمرض الزهايمر".

وتابع: "إنه المخدر الأكثر شيوعًا، إنه يسبب الإدمان. أعني أن القليل منه جيد، ولكن أكثر من القليل ليس جيدًا".

وختم بالقول: "إن القهوة تمنع الأدينوزين، المادة الكيميائية التي تخبرك بالذهاب إلى النوم، والعديد من مرضاي يتوقفون عن شرب القهوة ويخبرونني بشكل منتظم أنهم يشعرون بالتحسن".