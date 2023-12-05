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هل يمكن للصراصير أن تعيش في العضو الذكري؟

صحة وتغذية
2023-12-05 | 05:44
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هل يمكن للصراصير أن تعيش في العضو الذكري؟
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هل يمكن للصراصير أن تعيش في العضو الذكري؟

فكرة أن الصراصير قادرة على العيش في العضو الذكري تبدو غير محتملة إلى حد كبير، إلا أن صورة كانت قد اجتاحت الإنترنت فجأةً جعلت الناس يبحثون على "غوغل" عن هذا الأمر.
 
وليس من الواضح من الذي اخترع الصورة الصادمة، لكنها انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في آذار 2022 وحظيت بآلاف الإعجابات.
 
وفي نموذج ضمن البحث على غوغل سأل أحدهم: "هل يمكن للصراصير أن تعيش في العضو الذكري؟".
 
وجاء في الإجابة على السؤال الغريب: "بالتأكيد! إنه أمر طبيعي تمامًا. عادة، على مدار عام، تزحف خمسة إلى عشرة صراصير إلى فتحة العضو أثناء نومك ولن تلاحظ أي شيء."
 
ووفق الخبراء من موقع "ذا صن"، لا تستطيع الصراصير أن تعيش في المناطق الحساسة. ولا يوجد أي دليل على أن أي شخص واجه هذه المشكلة الرهيبة.
 
والأرجح أنه تم انتشار الشائعة لخداع العالم وإحداث ضجة فقط على الإنترنت.
 
وبالتالي، فإن هذا الأمر لا يعني أن الصراصير لا يمكنها الإقامة في أجزاء أخرى من الجسم.
 
ومؤخراً، انتشر فيديو لطبيب على "تيك توك" وهو يروي قصة رجل استيقظ "بألم حاد في أذنه"، ليكتشف الأطباء صرصوراً يعيش في فتحة الأذن.

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