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بالرغم من أعراضها المتشابهة... اختبار "ثوري" يمكنه اكتشاف الفرق بين أنفلونزا الخنازير وكوفيد و RSV والأنفلونزا!

صحة وتغذية
2023-12-05 | 09:56
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بالرغم من أعراضها المتشابهة... اختبار &quot;ثوري&quot; يمكنه اكتشاف الفرق بين أنفلونزا الخنازير وكوفيد و RSV والأنفلونزا!
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بالرغم من أعراضها المتشابهة... اختبار "ثوري" يمكنه اكتشاف الفرق بين أنفلونزا الخنازير وكوفيد و RSV والأنفلونزا!

بالرغم من أعراضها المتشابهة... اختبار "ثوري" يمكنه اكتشاف الفرق بين أنفلونزا الخنازير وكوفيد و RSV والأنفلونزا!

ابتكر خبراء الصحة في مختبر لندن الطبي اختبارًا "ثوريًا" يمكنه اكتشاف الفرق بين Covid-19 والفيروس المخلوي التنفسيRSV  والأنفلونزا A وB. خصوصًا أن الأعراض بين هذه الفيروسات متشابهة، كما وصل سعره إلى نحو يفوق المئة وخمسين جنيهًا إسترلينيًا، وهو متاح فقط بشكل خاص في الوقت الحاضر.

وبدأ إجراء هذا الاختبار في 95 صيدلية مختارة وعيادات ومتاجر صحية في كل أنحاء المملكة المتحدة.

وتزامن هذا الابتكار مع اكتشاف سلالة جديدة من أنفلونزا الخنازير في المملكة المتحدة بحيث قال الخبراء إنه من المحتمل أن يكون هناك أكثر من إصابة واحدة بها، إذ ثبتت إصابة شخص بسلالة لم يسبق لها مثيل من أنفلونزا الخنازير وتسمى الأنفلونزا A (H1N2) v بعد زيارة الطبيب العام في شمال "يوركشاير" وإجراء اختبار PCR.

وأشار العلماء إلى أن الأعراض الناجمة عن فيروس أنفلونزا الخنازير الجديد هي شبيهة إلى حد كبير  بأعراض الأنفلونزا الموسمية وأيضا بعض سلالات كوفيد-19 والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)".

وقال الدكتور أفيناش نارايانان لموقع "ذا صن" إن سلالات الأنفلونزا الحالية المنتشرة قد تؤدي إلى مرض خفيف فقط لدى شخص واحد، ولكنها قد تسبب أعراضًا حادة و"قاتلة" للبعض.

كما عبّر الدكتور نارايانان عن أهمية هذا الاختبار بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا وأمراض طويلة الأمد، مثلاً، في حين أن فيروس RSV قد لا يسبب سوى أعراض البرد الصدرية لدى بعض الأشخاص، إلا أنه يمكن أن يؤثر بشدة على كبار السن والأطفال.
 

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