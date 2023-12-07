للتخلّص من السعال المستمر... إليكم هذه النصائح الفعالة!

للتخلّص من السعال المستمر... إليكم هذه النصائح الفعالة!



تحدث الدكتور "يفغيني بوبوف"، وهو أخصائي أمراض الرئة والصدر، عن السعال خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإصابة بأمراض البرد والتهاب الجهاز التنفسي العلوي، حيث يبدأ الجسم بعد ذلك في إنتاج البلغم، ويصبح السعال رطباً.



ومن الممكن أن تطول هذه الحالة بسبب فرط نشاط الشعب الهوائية وعدم الاستجابة للعلاج المستخدم للسعال.



وبحسب بوبوف "يجب الإكثار من تناول المشروبات الدافئة لأنها تحفز إنتاج البلغم، إلى جانب اتباع العلاج الطبي. ويتكوّن البلغم من السوائل، وإذا لم يشرب المريض ما يكفي منها، يتوقف تكوين البلغم ويطول السعال.



ومن المهم كذلك ترطيب الهواء في الغرفة، خصوصاً خلال الشتاء وموسم التدفئة، عندما يكون الهواء الداخلي جافاً جداً".



وبحسب المعلومات، يضرّ الهواء الجاف في الغرفة بصحة الأشخاص الأصحاء والمرضى بصورة خاصة، لأنه يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي، حتى لدى الشخص السليم. وإذا كان الشخص مريضاً فإن تعافيه يطول ويتأخر.