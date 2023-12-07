دراسة تكشف: هل يمكن للزواج أن يرفع ضغط الدم؟

يُعدّ ارتفاع ضغط الدم سببًا رئيسيًا لحالات الطوارئ الطبية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم مثل النظام الغذائي، في حين تناول الكثير من الملح يُعتبر المساهم الرئيسي لذلك.

ووفق دراسة جديدة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأميركية، فإن الزواج قد يزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وحدوث الأمر ليس سببه التوتر أو الجدال، كما يقول العلماء، بل إنه مرتبط في الواقع بقوة علاقة الزوجين.

على وجه التحديد، وجدت الدراسة أن الرجال والنساء في منتصف العمر وكبار السن من جنسين مختلفين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم إذا كان زوجهم أو شريكهم مصابًا به أيضًا.

وأظهر البحث الذي شمل بلدان عدة أن ما يقرب من نصف الأزواج الأكبر سنا في إنجلترا والولايات المتحدة والصين والهند يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وهذه الدراسة هي الأولى التي تبحث في الأزواج في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط.

وعلى الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم كان أكثر شيوعا في الولايات المتحدة وإنجلترا منه في البلدان الأخرى، فقد وجد أن العلاقة بين حالة ضغط الدم لدى الأزواج أقوى في الصين والهند.