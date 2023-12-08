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سُجلت 5 إصابات بهذا الفيروس خلال قرن كامل.... وفاة ابنة السنتين بعد معاناة والسبب: حمامة!

صحة وتغذية
2023-12-08 | 04:28
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سُجلت 5 إصابات بهذا الفيروس خلال قرن كامل.... وفاة ابنة السنتين بعد معاناة والسبب: حمامة!
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سُجلت 5 إصابات بهذا الفيروس خلال قرن كامل.... وفاة ابنة السنتين بعد معاناة والسبب: حمامة!

سُجلت 5 إصابات بهذا الفيروس خلال قرن كامل.... وفاة ابنة السنتين بعد معاناة والسبب: حمامة!

توفيت طفلة أسترالية تبلغ من العمر عامين، بعد إصابتها بفيروس نادر ينتقل عادة عن طريق الدواجن للبشر، وقضت الفتاة فترة شهر في مستشفى في مدينة راندويك، كما كانت تعاني من سرطان الدم مؤخرا.

وفي التفاصيل، لم يوضح الأطباء كيفية إصابتها بمرض "نيوكاسل"، ولكنهم افترضوا أنها أصيبت به عن طريق لمس براز الحمام أو السوائل الأخرى القادمة من الطيور.

كما أفادت مصادر طبية أن فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي كانت واضحة وكانت اختبارات الفيروس سلبية أيضًا. وعلى الرغم من إعطاء الأطباء للطفلة أدوية مضادة للفيروسات ومضادات حيوية وأدوية مضادة للنوبات لعلاج تورم وألم دماغها، إلا أن حالتها لم تتحسن.

ووفق معلومات موقع "Mirror" البريطاني، قام الأطباء بتحديد خمس ضحايا بشرية لمرض "نيوكاسل" فقط،  خلال قرن منذ اكتشافه عام 1942، في المدينة الأسترالية التي تحمل الاسم نفسه.

وشرح الأطباء أن مرض "نيوكاسل" ينجم عن الفيروس المخاطمي للطيور من النوع الأول (APMV-1)، والذي قد يؤدي إلى التواء أعناقها وارتعاش أجنحتها.

ويُذكر أن أول حالة لمرض "نيوكاسل" سُجلت في أستراليا عام 1942، ومنذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن أكثر من أربعمئة حالة بشرية فقط على مستوى العالم، وأربع حالات وفاة فقط.
 

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