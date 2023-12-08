أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
14
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
14
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سُجلت 5 إصابات بهذا الفيروس خلال قرن كامل.... وفاة ابنة السنتين بعد معاناة والسبب: حمامة!
صحة وتغذية
2023-12-08 | 04:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سُجلت 5 إصابات بهذا الفيروس خلال قرن كامل.... وفاة ابنة السنتين بعد معاناة والسبب: حمامة!
سُجلت 5 إصابات بهذا الفيروس خلال قرن كامل.... وفاة ابنة السنتين بعد معاناة والسبب: حمامة!
توفيت طفلة أسترالية تبلغ من العمر عامين، بعد إصابتها بفيروس نادر ينتقل عادة عن طريق الدواجن للبشر، وقضت الفتاة فترة شهر في مستشفى في مدينة راندويك، كما كانت تعاني من سرطان الدم مؤخرا.
وفي التفاصيل، لم يوضح الأطباء كيفية إصابتها بمرض "نيوكاسل"، ولكنهم افترضوا أنها أصيبت به عن طريق لمس براز الحمام أو السوائل الأخرى القادمة من الطيور.
كما أفادت مصادر طبية أن فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي كانت واضحة وكانت اختبارات الفيروس سلبية أيضًا. وعلى الرغم من إعطاء الأطباء للطفلة أدوية مضادة للفيروسات ومضادات حيوية وأدوية مضادة للنوبات لعلاج تورم وألم دماغها، إلا أن حالتها لم تتحسن.
ووفق معلومات موقع "
Mirror
" البريطاني، قام الأطباء بتحديد خمس ضحايا بشرية لمرض "نيوكاسل" فقط، خلال قرن منذ اكتشافه عام 1942، في المدينة الأسترالية التي تحمل الاسم نفسه.
وشرح الأطباء أن مرض "نيوكاسل" ينجم عن الفيروس المخاطمي للطيور من النوع الأول (APMV-1)، والذي قد يؤدي إلى التواء أعناقها وارتعاش أجنحتها.
ويُذكر أن أول حالة لمرض "نيوكاسل" سُجلت في أستراليا عام 1942، ومنذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن أكثر من أربعمئة حالة بشرية فقط على مستوى العالم، وأربع حالات وفاة فقط.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
إصابات
الفيروس
كامل....
السنتين
معاناة
والسبب:
حمامة!
دراسة تكشف: هل يمكن للزواج أن يرفع ضغط الدم؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-23
حمل ابنته بالتبني إلى المستشفى وادعى أنها سقطت عن الدرج... حقيقة صادمة خلف وفاة ابنة السنتين!
منوعات
2023-11-23
حمل ابنته بالتبني إلى المستشفى وادعى أنها سقطت عن الدرج... حقيقة صادمة خلف وفاة ابنة السنتين!
0
منوعات
2023-12-06
وفاة امرأة أمام زوجها خلال شهر العسل...إليكم التفاصيل المروعة!
منوعات
2023-12-06
وفاة امرأة أمام زوجها خلال شهر العسل...إليكم التفاصيل المروعة!
0
منوعات
2023-12-06
وفاة مراهق متأثراً بجراحه...والسبب جريمة مروعة!
منوعات
2023-12-06
وفاة مراهق متأثراً بجراحه...والسبب جريمة مروعة!
0
منوعات
2023-12-01
انتحار ابنة الـ 14 عاماً بسبب وسائل التواصل الاجتماعي...وهذه القصة كاملة!
منوعات
2023-12-01
انتحار ابنة الـ 14 عاماً بسبب وسائل التواصل الاجتماعي...وهذه القصة كاملة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
11:21
دراسة تكشف: هل يمكن للزواج أن يرفع ضغط الدم؟
صحة وتغذية
11:21
دراسة تكشف: هل يمكن للزواج أن يرفع ضغط الدم؟
0
صحة وتغذية
2023-12-07
علاج بديل عن جرعة الأنسولين... تجربة سريرية تعطي الأمل لمرضى السكري
صحة وتغذية
2023-12-07
علاج بديل عن جرعة الأنسولين... تجربة سريرية تعطي الأمل لمرضى السكري
0
صحة وتغذية
2023-12-07
للتخلّص من السعال المستمر... إليكم هذه النصائح الفعالة!
صحة وتغذية
2023-12-07
للتخلّص من السعال المستمر... إليكم هذه النصائح الفعالة!
0
صحة وتغذية
2023-12-06
هل تعاني من الأرق ليلاً؟...اكتشف لماذا أنت سبب ذلك!
صحة وتغذية
2023-12-06
هل تعاني من الأرق ليلاً؟...اكتشف لماذا أنت سبب ذلك!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:44
دمار اثر استهداف وسط بلدة العديسة بمسيرة امام سنتر الساحلي (فيديوهات)
أخبار لبنان
06:44
دمار اثر استهداف وسط بلدة العديسة بمسيرة امام سنتر الساحلي (فيديوهات)
0
أخبار دولية
08:19
لندن تعلن عقوبات منسّقة مع واشنطن وأوتاوا تستهدف منتهكي حقوق الإنسان
أخبار دولية
08:19
لندن تعلن عقوبات منسّقة مع واشنطن وأوتاوا تستهدف منتهكي حقوق الإنسان
0
موضة وجمال
06:09
من هي النجمة التي تمتلك أفضل مؤخرة بحسب العلماء؟...ليست كيم كارداشيان!
موضة وجمال
06:09
من هي النجمة التي تمتلك أفضل مؤخرة بحسب العلماء؟...ليست كيم كارداشيان!
0
منوعات
2023-12-06
شعرت بالذنب حيال خيانتها لزوجها...ورغم حبها الكبير لعشيقها هذا ما فعلته!
منوعات
2023-12-06
شعرت بالذنب حيال خيانتها لزوجها...ورغم حبها الكبير لعشيقها هذا ما فعلته!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
نقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية لاعادة العمل في القطاع
أخبار لبنان
07:59
نقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية لاعادة العمل في القطاع
0
أخبار لبنان
07:57
الحاج حسن أطلق حملة التحريج في الضنية لتأمين سلة غذائية تؤمّن الاكتفاء الذاتي
أخبار لبنان
07:57
الحاج حسن أطلق حملة التحريج في الضنية لتأمين سلة غذائية تؤمّن الاكتفاء الذاتي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
تجدد للقصف الاسرائيلي على الحدود الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
07:55
تجدد للقصف الاسرائيلي على الحدود الجنوبية
0
أخبار دولية
06:51
مقاطع فيديو تظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين بملابسهم الداخلية ومعصوبي الأعين
أخبار دولية
06:51
مقاطع فيديو تظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين بملابسهم الداخلية ومعصوبي الأعين
0
آخر الأخبار
01:18
بلينكن يؤيد إجراء "تحقيق معمّق" بشأن استشهاد صحافي وإصابة آخرين في جنوب لبنان
آخر الأخبار
01:18
بلينكن يؤيد إجراء "تحقيق معمّق" بشأن استشهاد صحافي وإصابة آخرين في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
16:58
ليلُ الجنوبِ كما نهارُه .. قصفٌ عنيف وغارات جوية طالت القرى الحدودية
أخبار لبنان
16:58
ليلُ الجنوبِ كما نهارُه .. قصفٌ عنيف وغارات جوية طالت القرى الحدودية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:58
اسرائيل في مرمى المنظمات الدولية بسبب جرائم حرب بحق الصحافيين في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:58
اسرائيل في مرمى المنظمات الدولية بسبب جرائم حرب بحق الصحافيين في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
0
أخبار لبنان
15:20
جميل السيد: أفادني بوصعب بعد لقائه هوكستين ألّا كلامًا واضحًا في قرار ١٧٠١ إلّا بعد انتهاء العمليات كلها
أخبار لبنان
15:20
جميل السيد: أفادني بوصعب بعد لقائه هوكستين ألّا كلامًا واضحًا في قرار ١٧٠١ إلّا بعد انتهاء العمليات كلها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:44
دمار اثر استهداف وسط بلدة العديسة بمسيرة امام سنتر الساحلي (فيديوهات)
أخبار لبنان
06:44
دمار اثر استهداف وسط بلدة العديسة بمسيرة امام سنتر الساحلي (فيديوهات)
2
حال الطقس
23:53
منخفض جوي جديد سيؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
23:53
منخفض جوي جديد سيؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
3
منوعات
13:05
طبعت وشماً باللغة العربية... هذا ما حلّ بسائحة أوروبية بعد اكتشافها معنى الكلمة الحقيقي! (فيديو)
منوعات
13:05
طبعت وشماً باللغة العربية... هذا ما حلّ بسائحة أوروبية بعد اكتشافها معنى الكلمة الحقيقي! (فيديو)
4
اقتصاد
02:05
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
02:05
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
5
فنّ
04:55
أحد نجوم مسلسل "باب الحارة" في ذمة الله... وداعاً!
فنّ
04:55
أحد نجوم مسلسل "باب الحارة" في ذمة الله... وداعاً!
6
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
7
منوعات
11:45
ضبط مذيعة "بي بي سي" في هذا الموقف... أشارت بإصبعها الأوسط إلى الكاميرا أثناء البث المباشر! (فيديو)
منوعات
11:45
ضبط مذيعة "بي بي سي" في هذا الموقف... أشارت بإصبعها الأوسط إلى الكاميرا أثناء البث المباشر! (فيديو)
8
آخر الأخبار
13:58
المقاومة الإسلامية: في الساعة 8:20 من مساء اليوم وأثناء قيام جنديين إسرائيليين بتركيب أجهزة تنصت عسكرية على احدى الرافعات في موقع الراهب استهدفهما مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابة الرافعة وسقوطها ومقتل الجنديين
آخر الأخبار
13:58
المقاومة الإسلامية: في الساعة 8:20 من مساء اليوم وأثناء قيام جنديين إسرائيليين بتركيب أجهزة تنصت عسكرية على احدى الرافعات في موقع الراهب استهدفهما مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابة الرافعة وسقوطها ومقتل الجنديين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More