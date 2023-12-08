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هل تعانون من الانتفاخ في فترة الأعياد؟ اعتمدوا هذه الطرق!

صحة وتغذية
2023-12-08 | 10:03
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هل تعانون من الانتفاخ في فترة الأعياد؟ اعتمدوا هذه الطرق!
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هل تعانون من الانتفاخ في فترة الأعياد؟ اعتمدوا هذه الطرق!

تؤدي العديد من العوامل إلى الشعور بالانتفاخ في الجهاز الهضمي، منها النظام الغذائي وقلة النشاط ومستويات التوتر، وبخاصةٍ في فترة الأعياد. 
 
أما فيما يتعلق بالعوامل الغذائية، فأوضحت أخصائية التغذية البريطانية ليز كوبر أن بعض حالات عدم تحمل الطعام (مثل منتجات الألبان والقمح والخميرة والبيض) وأطعمة معينة مثل الفول والبقول أو الخضروات، يمكن تحديدها في كثير من الأحيان كسبب للانتفاخ.
 
وقالت: "في الواقع، أي طعام يصعب على الجسم هضمه، قد لا يتم امتصاصه بكفاءة في الأمعاء الدقيقة. يمكن لهذه الأطعمة أن تشق طريقها بعد ذلك إلى الأمعاء الغليظة حيث تعيش غالبية بكتيريا الأمعاء لدينا".
 
وأضافت: "ستبدأ البكتيريا في تحطيم هذه الأطعمة وتخميرها. ومن خلال القيام بذلك، يمكن إنتاج الغازات التي يمكن أن تؤدي إلى الانتفاخ".
 
كما أشارت أخصائية التغذية إلى أنه من المحتمل أيضًا أن يؤدي تناول الطعام أثناء التنقل أو التشتت أو بسرعة كبيرة أو في وقت متأخر من الليل إلى سوء الهضم، ما يؤدي إلى إنتاج الغازات والانتفاخ، وفقًا لليز.
 
لكن أعراض الانتفاخ قد تكون أسوأ خلال الشعور بالتوتر والقلق.
 
وأوضحت قائلةً: "هذا ليس مفاجئا نظرا لأن تدفق الدم يتم تحويله بعيدا عن الجهاز الهضمي خلال أوقات التوتر، مما يقلل من إنتاج الإنزيم الهضمي وحركة الأمعاء. وهذا يمكن أن يؤدي إلى وجود المزيد من الطعام غير المهضوم في الأمعاء وبطء العبور إلى الأمعاء الغليظة، مما قد يؤدي إلى زيادة الالتهاب ويصبح مصدرًا غذائيًا لبكتيريا الأمعاء الأقل فائدة، والتي قد تولد المزيد من الغازات".
 
وتابعت: "لتقليل الانتفاخ، يجب علينا دعم الجهاز الهضمي حتى يتمكن من العمل بفعالية. ينتج جهازنا الهضمي إنزيمات هضمية لتحطيم العناصر الغذائية الكبيرة في نظامنا الغذائي (البروتينات والكربوهيدرات والدهون) وزيادة امتصاصها في النهاية".
 
وقالت ليز إن الأمعاء السليمة تستخدم عمليات ميكانيكية وكيميائية لتحطيم هذه العناصر الغذائية إلى أجزاء أصغر قابلة للهضم، لذا فإن أخذ الوقت الكافي للتحضير لتناول الطعام أمر مهم.
 
وأوصت أخصائية التغذية باتباع النصائح الأربع التالية لتجنب الشعور "بالانتفاخ":
 
-البدء بتحضير الطعام من الصفر باستخدام الأطعمة الكاملة، فرؤية الطعام والروائح ستحفز الإنزيمات الهضمية لديكم حتى قبل أن يتم تتذوقها.
 
-اختيار الأطعمة سهلة الهضم، وعند الاستعداد لتناول الطعام، يجب التأكد من الشعور بالاسترخاء، وتوقيف جميع عوامل التشتيت.
 
-الحصور على الوقت الكافي لتناول الطعام ببطء، فكلما تم تناول الطعام بطريقة أبطأ وتم مضغه أكثر، كلما تمكن الجسم من هضمه بشكل أفضل.
 
-قد يجد بعض الأشخاص أيضًا المكملات الغذائية مفيدة؛ والتي سوف تختلف تبعا للفرد والسبب الكامن وراء الانتفاخ.
 

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