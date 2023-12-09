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ما هو الفرق بين حليب البقر وحليب الجاموس؟...وأيهما الأفضل؟
صحة وتغذية
2023-12-09 | 05:59
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ما هو الفرق بين حليب البقر وحليب الجاموس؟...وأيهما الأفضل؟
ما هو الفرق بين حليب البقر وحليب الجاموس؟...وأيهما الأفضل؟
يختلف حليب البقر عن حليب الجاموس بالمذاق والقوام، والفوائد.
ومن وجهة النظر التغذوية، هناك 5 أسباب تجعل الحليب البقري خياراً أفضل:
1. التركيبة الغذائية
يعتبر حليب البقر أكثر صحة من حليب الجاموس بسبب توازنه الغذائي، حيث إن نسب الدهون والبروتين والكربوهيدرات في الحليب البقري كلها متوازنة، بعكس الحليب الجاموسي.
2. سعرات حرارية منخفضة
يحتوي حليب البقر على سعرات حرارية أقل من حليب الجاموس، إذ تعد السعرات الحرارية المنخفضة ميزة للأشخاص الذين يحاولون الحفاظ على وزنهم، أو الذين يتبعون نظاماً غذائياً يحد من تناولهم للسعرات الحرارية.
3. محتوى فيتامين أعلى
عندما يتعلق الأمر بفيتامين A، فإن محتوى الحليب البقري أعلى من الحليب الجاموسي. حيث يعد فيتامين A ضرورياً لعظام قوية ووظيفة مناعية صحية ورؤية واضحة.
4. خفض الكوليسترول
يحتوي حليب البقر على كمية أقل من الكوليسترول من حليب الجاموس. لذا فإنه يُعتبر صحياً أكثر للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.
5. الهضم
يشير الخبراء إلى أن الحليب البقري أسهل في الهضم مقارنة بالحليب الجاموسي. إذ يحتوي على كريات دهنية أصغر حجماً مما يسهل عملية الهضم. فيما يعتبر حليب الجاموس أكثر صعوبة في الهضم بسبب حجمه الأكبر.
المصدر
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حليب
بقر
جاموس
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