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كيف أصبح الشوكولا الساخن مشروب الشتاء المفضل؟
صحة وتغذية
2023-12-11 | 09:40
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كيف أصبح الشوكولا الساخن مشروب الشتاء المفضل؟
كيف أصبح الشوكولا الساخن مشروب الشتاء المفضل؟
نشرت شبكة "
بي بي سي
" البريطانية تقريراً تناولت فيه المشروب المفضل لدى الملايين من الناس في فصل الشتاء وهو "الشوكولا الساخن".
وكشفت "بي بي سي" أن الشوكولا الساخن أصبح مشروب الشتاء المفضل لدى الناس بعد مروره بالكثير من المحطات عبر التاريخ. ففي عام 1585، بدأت حبوب الكاكاو في الوصول إلى أوروبا عبر إسبانيا بعد استعمار الإسبان للأميركيتين، وتُرجمت وثيقة بعنوان "دراسة غريبة عن طبيعة وجودة الشوكولا" من اللغة الإسبانية الأصلية ونشرت في إنكلترا عام 1640.
وبعد ذلك بعامين، نشر الكابتن جيمس وادزورث طبعة ثانية من الوثيقة تحت عنوان "شوكولا، أو مشروب هندي"، تفيد بأنه يمكن شراء الشوكولا "بأسعار معقولة" من بائع الكتب جون داكينز في هولبورن.
وبعدها، و الشوكولا إلى العاصمة البريطانية لندن في عام 1657، في أول بيت شوكولاـ، تم الإعلان عنه في كوينز هيد آلي، بالقرب من بيشوبسغيت.
وأدت شعبية هذا المشروب الجديد الفاخر إلى رواج الأدوات المرتبطة به. وقام جورج جارثورن، وهو صائغ فضة من لندن، بصنع أول وعاء شوكولا فضي معروف في إنكلترا عام 1685.
وكان الشوكولا في تسعينيات القرن السابع عشر غني بقشر الحمضيات والياسمين والفانيليا والمسك والعنبر، وكان سلعة باهظة الثمن، وغالبًا ما كانت بيوت الشوكولا تفرض رسوم دخول اليها.
وتم بناء مطبخ الشوكولا في قصر هامبتون كورت لوليام الثالث وماري الثانية في حوالي عام 1689، وكانت غرفة الشوكولا، التي صممها السير كريستوفر رين في عام 1690، تقع أسفل الدير من مطبخ الشوكولا.
لقد كانت مكانًا آمنًا، حيث يتم الاحتفاظ بأواني الشوكولا المذهبة والأواني الخزفية باهظة الثمن. هذا هو المكان الذي يتم فيه صب الشوكولا في أوعية مزخرفة قبل نقلها إلى الملك أو الملكة.
وانتقلت الشركة إلى أيدي جوزيف فراي، وتحت أجيال من عائلة فراي أصبحت أكبر منتج تجاري للشوكولا في المملكة المتحدة، حتى عام 1919 اندمجت مع كادبوري.
وهكذا لم يعد كوب الشوكولا في متناول الأثرياء اللندنيين فقط - على الرغم من أن خليط الحليب الحلو الذي يتم تقديمه الآن لا يشبه إلى حد كبير المشروب القديم.
وقد يكون من الأفضل لأولئك الذين يبحثون عن الشوكولا المر والأصلي أن يتبعوا الوصفة من كتاب الطبخ الخاص بـ Hannah Glasse الذي يرجع تاريخه إلى عام 1805، والذي قد يجادل البعض بأن اسمه خطأ، فن الطبخ سهل.
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الساخن
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