هل يجب غسل الأسنان صباحاً قبل الإفطار أم بعده؟

هل يجب غسل الأسنان صباحاً قبل الإفطار أم بعده؟



يعتبر تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل تناول وجبة الإفطار أفضل لمينا الأسنان وصحة الفم بشكل عام. ومع ذلك، إذا كنت تفضل تنظيف أسنانك بعد تناول الطعام، فانتظر حوالي 30-60 دقيقة.



وأوصت جمعية طب الأسنان الأميركية منذ فترة طويلة بتنظيف الأسنان مرتين يوميًا لمدة دقيقتين كاملتين في كل مرة. لكن ما لا توصي به هذه الإرشادات هو متى يجب عليك تنظيف أسنانك بالفرشاة بالضبط.



لماذا قد يكون من الأفضل تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل الإفطار؟



أثناء النوم، تتكاثر البكتيريا في الفم. وغسل تلك البكتيريا مباشرة باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، يخلص أسنانك من "البلاك" plaque والبكتيريا. كما أنه يغطي المينا بحاجز وقائي ضد الأحماض الموجودة في طعامك.



ويجب عليك تجنب تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول الطعام لمدة 30 دقيقة على الأقل إذا تناولت شيئًا حمضيًا مثل الخبز المحمص والحمضيات والقهوة.



وأظهرت إحدى الدراسات أنه بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، يرتفع إنتاج اللعاب لمدة تصل إلى 5 دقائق. اذ يساعد لعابك على تحلل الطعام، ويقتل البكتيريا الضارة في الفم بشكل طبيعي.



احتياطات تنظيف الأسنان بعد الإفطار



إذا كان تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار أفضل بالنسبة لروتينك الصباحي، فلا يزال بإمكانك القيام بذلك، ولكن إليك بعض المعلومات التي يجب أخذها بعين الاعتبار.



إن تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد تناول وجبة الإفطار قد يغطي أسنانك ببقايا الطعام الحمضي، مما يضعف المينا. وتعتبر الأطعمة الأساسية في وجبة الإفطار من أسوأ الأطعمة لمينا الأسنان، بما في ذلك: عصير البرتقال، الفواكه، الخبز، والمعجنات.



لذلك، قد يكون تنظيف الأسنان بالفرشاة سيئًا بشكل خاص لأسنانك بعد الإفطار مباشرة.



والانتظار لمدة 30 دقيقة إلى ساعة بعد تناول الطعام هو أفضل طريقة لضمان حماية أسنانك وعدم العبث بالمينا. كما يُنصح بشرب الماء أو مضغ العلكة الخالية من السكر، بعد تناول الطعام، لتنظيف أسنانك، قبل تنظيفها بالفرشاة.