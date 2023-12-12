إضافة جديدة على قائمة فوائد المشي... يقللّ خطر الإصابة بهذا المرض الخبيث!

أظهرت دراسة حديثة في بريطانيا أن رياضة المشي يمكن أن تقلّل من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء بنسبة 10 في المئة.

وبحسب العلماء، ساعدت التمارين الرياضية مثل المشي وركوب الدراجة وغيرها من النشاطات الرياضية على تقليل فرص الإصابة بالمرض قبل انقطاع الطمث أو الدورة الشهرية، حيث حصلت النساء الأكثر نشاطا على أكبر الفوائد.

وقال الدكتور مايكل جونز، من معهد أبحاث السرطان في لندن: "تُضاف هذه النتائج إلى مجموعة قوية من الأدلة التي تظهر أن النشاط البدني مفيد لصحتنا".

وتابع بالقول: "يضيف بحثنا معطيات إلى الأدلة التي تشير إلى أن المشاركة في مستويات أعلى من النشاط البدني في أوقات الفراغ قد تؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي قبل انقطاع الطمث".

وأضاف: "ما زلنا بحاجة إلى التوصل لفهم العلاقة بين النشاط البدني وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي."

وبالتالي، فإن الخبراء ليسوا متأكدين من أسباب الإصابة بسرطان الثدي بالضبط، ولكن عوامل الخطر تشمل العمر، والتاريخ العائلي، والطول، وزيادة الوزن أو السمنة، وشرب الكحول بكمية كبيرة، والإصابة بالمرض من قبل.