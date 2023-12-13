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"قد تخسرك 11 كلغ في أسبوعين فقط "... ما هي حمية البيض المسلوق وهل تنجح فعلاً؟

"قد تخسرك 11 كلغ في أسبوعين فقط "... ما هي حمية البيض المسلوق وهل تنجح فعلاً؟







ولكن ما مدى صحة تناول البيض كل يوم؟ لدى الخبراء بعض الأفكار حول النظام الغذائي، الذي يعد بمساعدة الأشخاص على خسارة ما يصل إلى 11 كلغ في أسبوعين فقط، وفق ما نقل موقع



وتم وصف النظام الغذائي لأول مرة في كتاب عام 2018 بعنوان "حمية البيض المسلوق: الطريقة السهلة والسريعة لفقدان الوزن!" بواسطة ارييل تشاندلر. ويتم أيضًا الترويج للنظام الغذائي على نطاق واسع على تيك توك، حيث حصد موقع النظام الغذائي للبيضة المسلوقة أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة.



حتى أن هناك بعض سمات المشاهير في النظام الغذائي: يقال إن نيكول كيدمان تناولت بيضًا مسلوقًا قبل بطولة فيلم "Cold Mountain".



والنظام الغذائي ليس معقدًا أو يصعب اتباعه: تتضمن وجبة الإفطار بيضتين على الأقل وقطعة واحدة من الفاكهة، مع خيار تضمين الخضار أو البروتين منخفض الكربوهيدرات. ويتكون الغداء والعشاء من البيض أو البروتين الخالي من الدهون، بالإضافة إلى الخضار منخفضة الكربوهيدرات.



بخلاف ذلك، من المحبذ لمتبعي النظام الغذائي بإضافة الأطعمة والمشروبات الأخرى مثل المشروبات الخالية من السعرات الحرارية واللحوم الخالية من الدهون والخضروات غير النشوية والفواكه منخفضة الكربوهيدرات والدهون والزيوت وأي توابل أو أعشاب تحبها.



وفي هذا الصدد، يشبه النظام الغذائي العشرات من الأنظمة الغذائية الأخرى منخفضة الكربوهيدرات. وقالت إيرين بالينسكي-وايد، اختصاصية التغذية المقيمة في مدينة نيويورك: "هذه نسخة من نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ومنخفض الكربوهيدرات من شأنه أن يعزز فقدان الوزن ولكنه لن يكون مستداما على المدى الطويل ولا يوفر لجسمك تغذية متوازنة".



ولكن هناك الكثير من الأطعمة التي يمنع اتباعها في حمية البيض المسلوق، ومنها:



• الحبوب مثل الخبز والمعكرونة والكينوا والكسكس والشعير

• منتجات الألبان بما في ذلك الحليب والجبن واللبن

• بطاطا

• حبوب الذرة

• البازلاء والفاصوليا والبقوليات الأخرى

• الفواكه مثل الموز والأناناس والمانغو

• المشروبات المحلاة مثل الصودا والعصائر والشاي الحلو والمشروبات الرياضية



وبسبب هذه القيود، قد يكون من الصعب اتباع النظام الغذائي على المدى الطويل بالنسبة للعديد من الأشخاص. وقالت بالينسكي-وايد: "هذه طريقة مقيدة وغير متوازنة لتناول الطعام، وقد تؤدي إلى نقص التغذية على المدى الطويل وليست مستدامة".



وعلى الرغم من هذه المشاكل، أفاد الأشخاص الذين اتبعوا النظام الغذائي عن بعض النجاح على المدى القصير معه. "انخفضت 2.2 كلغ في أسبوع واحد!" قال أحد الأشخاص الذين شاركوا تجربتهم على تيك توك، وقال آخر: "لقد نجحت بالتأكيد".



لكن أحد الأشخاص قدم شكوى أكثر شيوعًا: "لقد فعلتها ونجحت ولكني أكره البيض الآن."



وتوافق بالينسكي-وايد على أن متبعي الحمية الغذائية قد يشهدون بعض فقدان الوزن، نظرًا لأن حمية البيض منخفضة في كل من السعرات الحرارية والكربوهيدرات. وأوضحت أن "خسارة الوزن الأولية ستشمل فقدان الماء، مما يؤدي إلى نتائج "مثيرة"، ولكن ليس خسارة فعلية كبيرة للدهون في الجسم".



في حين أن البيض المعبأ بالمغذيات يمكن أن يكون جزءًا صحيًا من نظام غذائي متكامل، فهو يوفر مستويات عالية من فيتامين أ، وفيتامين ب12، وفيتامين د، والريبوفلافين (فيتامين ب2)، والبيوتين (ب7)، والسيلينيوم، واليود، على سبيل المثال لا الحصر. – يحتوي البيض أيضًا على كميات عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة، الأمر الذي قد يكون موضع شك بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق بشأن مستويات الكوليسترول لديهم. لذا، من المهم التحدث مع الطبيب قبل القفز إلى نظام غذائي غني بالبيض.



إن مصدر القلق الأكبر، وفقًا لبالينسكي-وايد وخبراء آخرين - بالإضافة إلى الأشخاص الذين جربوه - هو أن النظام الغذائي قد يكون جيدًا لبضعة أسابيع، ولكنه غير مستدام على المدى الطويل.



وبعد ذلك، سينتهي بك الأمر باستعادة كل الوزن الذي فقدته وأكثر، لأن الناس غالبًا ما يفرطون في تناول الطعام بعد اتباع نظام غذائي مقيد للغاية، كما تقول بالينسكي-وايد. النهج الأكثر ذكاءً هو التحدث إلى طبيب أو اختصاصي تغذية مسجل لمناقشة خطة النظام الغذائي الأكثر صحة وطويلة الأمد بالنسبة لك.

إن حمية البيض المسلوق هي برنامج لإنقاص الوزن يتضمن تناول البيض المسلوق في وجبة واحدة على الأقل كل يوم.ولكن ما مدى صحة تناول البيض كل يوم؟ لدى الخبراء بعض الأفكار حول النظام الغذائي، الذي يعد بمساعدة الأشخاص على خسارة ما يصل إلى 11 كلغ في أسبوعين فقط، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وتم وصف النظام الغذائي لأول مرة في كتاب عام 2018 بعنوان "حمية البيض المسلوق: الطريقة السهلة والسريعة لفقدان الوزن!" بواسطة ارييل تشاندلر. ويتم أيضًا الترويج للنظام الغذائي على نطاق واسع على تيك توك، حيث حصد موقع النظام الغذائي للبيضة المسلوقة أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة.حتى أن هناك بعض سمات المشاهير في النظام الغذائي: يقال إن نيكول كيدمان تناولت بيضًا مسلوقًا قبل بطولة فيلم "Cold Mountain".والنظام الغذائي ليس معقدًا أو يصعب اتباعه: تتضمن وجبة الإفطار بيضتين على الأقل وقطعة واحدة من الفاكهة، مع خيار تضمين الخضار أو البروتين منخفض الكربوهيدرات. ويتكون الغداء والعشاء من البيض أو البروتين الخالي من الدهون، بالإضافة إلى الخضار منخفضة الكربوهيدرات.بخلاف ذلك، من المحبذ لمتبعي النظام الغذائي بإضافة الأطعمة والمشروبات الأخرى مثل المشروبات الخالية من السعرات الحرارية واللحوم الخالية من الدهون والخضروات غير النشوية والفواكه منخفضة الكربوهيدرات والدهون والزيوت وأي توابل أو أعشاب تحبها.وفي هذا الصدد، يشبه النظام الغذائي العشرات من الأنظمة الغذائية الأخرى منخفضة الكربوهيدرات. وقالت إيرين بالينسكي-وايد، اختصاصية التغذية المقيمة في مدينة نيويورك: "هذه نسخة من نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ومنخفض الكربوهيدرات من شأنه أن يعزز فقدان الوزن ولكنه لن يكون مستداما على المدى الطويل ولا يوفر لجسمك تغذية متوازنة".ولكن هناك الكثير من الأطعمة التي يمنع اتباعها في حمية البيض المسلوق، ومنها:الحبوب مثل الخبز والمعكرونة والكينوا والكسكس والشعيرمنتجات الألبان بما في ذلك الحليب والجبن واللبنبطاطاحبوب الذرةالبازلاء والفاصوليا والبقوليات الأخرىالفواكه مثل الموز والأناناس والمانغوالمشروبات المحلاة مثل الصودا والعصائر والشاي الحلو والمشروبات الرياضيةوبسبب هذه القيود، قد يكون من الصعب اتباع النظام الغذائي على المدى الطويل بالنسبة للعديد من الأشخاص. وقالت بالينسكي-وايد: "هذه طريقة مقيدة وغير متوازنة لتناول الطعام، وقد تؤدي إلى نقص التغذية على المدى الطويل وليست مستدامة".وعلى الرغم من هذه المشاكل، أفاد الأشخاص الذين اتبعوا النظام الغذائي عن بعض النجاح على المدى القصير معه. "انخفضت 2.2 كلغ في أسبوع واحد!" قال أحد الأشخاص الذين شاركوا تجربتهم على تيك توك، وقال آخر: "لقد نجحت بالتأكيد".لكن أحد الأشخاص قدم شكوى أكثر شيوعًا: "لقد فعلتها ونجحت ولكني أكره البيض الآن."وتوافق بالينسكي-وايد على أن متبعي الحمية الغذائية قد يشهدون بعض فقدان الوزن، نظرًا لأن حمية البيض منخفضة في كل من السعرات الحرارية والكربوهيدرات. وأوضحت أن "خسارة الوزن الأولية ستشمل فقدان الماء، مما يؤدي إلى نتائج "مثيرة"، ولكن ليس خسارة فعلية كبيرة للدهون في الجسم".في حين أن البيض المعبأ بالمغذيات يمكن أن يكون جزءًا صحيًا من نظام غذائي متكامل، فهو يوفر مستويات عالية من فيتامين أ، وفيتامين ب12، وفيتامين د، والريبوفلافين (فيتامين ب2)، والبيوتين (ب7)، والسيلينيوم، واليود، على سبيل المثال لا الحصر. – يحتوي البيض أيضًا على كميات عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة، الأمر الذي قد يكون موضع شك بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق بشأن مستويات الكوليسترول لديهم. لذا، من المهم التحدث مع الطبيب قبل القفز إلى نظام غذائي غني بالبيض.إن مصدر القلق الأكبر، وفقًا لبالينسكي-وايد وخبراء آخرين - بالإضافة إلى الأشخاص الذين جربوه - هو أن النظام الغذائي قد يكون جيدًا لبضعة أسابيع، ولكنه غير مستدام على المدى الطويل.وبعد ذلك، سينتهي بك الأمر باستعادة كل الوزن الذي فقدته وأكثر، لأن الناس غالبًا ما يفرطون في تناول الطعام بعد اتباع نظام غذائي مقيد للغاية، كما تقول بالينسكي-وايد. النهج الأكثر ذكاءً هو التحدث إلى طبيب أو اختصاصي تغذية مسجل لمناقشة خطة النظام الغذائي الأكثر صحة وطويلة الأمد بالنسبة لك.