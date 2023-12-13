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أحدهما صحي أكثر من الآخر... أي نبيذ "أفضل" بالنسبة لك: الأحمر أم الأبيض؟

أحدهما صحي أكثر من الآخر... أي نبيذ "أفضل" بالنسبة لك: الأحمر أم الأبيض؟







ووفقًا لديبي بيتيتباين، اختصاصية تغذية مسجلة ومتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، فإن النبيذ الأبيض الجاف هو الأكثر صحة، أو بالأحرى أي نبيذ يزرع في المناخات الباردة، وفق ما نقل موقع



وأوضحت بيتيتبين لصحيفة USA Today أنه عندما يُزرع النبيذ في مناخات أكثر برودة، فإنه يحتوي على كمية أقل من السكر والكحول.



وتحتوي بعض أنواع النبيذ على سكريات طبيعية متبقية من تخمير العنب، بينما تحتوي أنواع أخرى، مثل نبيذ الحلو، على سكريات مضافة.



ولا يحتوي النبيذ على العديد من العناصر الغذائية بخلاف هذه السعرات الحرارية بالإضافة إلى محتوى الكحول، لذا فإن تناول النبيذ الذي يحتوي بالفعل على مستويات منخفضة من السكر والكحول يعد أمرا جيدا.



وتوصي المبادئ التوجيهية الغذائية للأميركيين الصادرة عن المعاهد الوطنية للصحة بما لا يزيد عن مشروبين يوميًا للرجال ولا يزيد عن مشروب واحد يوميًا للنساء.



وهذا يعني عادةً كوبًا قياسيًا من النبيذ سعة 5 أونصات يحتوي على 12% كحول من حيث الحجم (ABV) - ووفقًا لـ بيتيتبين، عادةً ما يحتوي النبيذ الأبيض الجاف على ABV يتراوح بين 9% و11%.



وأوضحت بيتيتباين: "لا يزال بإمكانك الحصول على 5 أونصات ولكنك لا تستهلك الكثير من السعرات الحرارية، أو يمكنك الاستمتاع بسكب كمية أكبر بقليل من دون المبالغة في الحصص اليومية الموصى بها".



وقالت بيتيتبين: "إن إضافة مشروب الصودا أو حتى الماء المنكه الفوار لتخفيف النبيذ الخاص بك إلى حد ما، يمكن أن يمنحك في الواقع حجمًا أكبر من الحصة دون إضافة المزيد من الكحول أو السعرات الحرارية إلى مشروبك".



والأبحاث المتعلقة بالفوائد الصحية للنبيذ والشرب بشكل عام مستمرة ويبدو في بعض الأحيان أنها لا تنتهي أبدًا.



وكشفت دراسة نشرت في وقت سابق من هذا العام أن استهلاك الكحول الخفيف إلى المعتدل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض طويل الأمد في نشاط التوتر في الدماغ، مما يقلل في النهاية من خطر الإصابة بأمراض القلب.



ووجد الباحثون أن مشروبًا واحدًا يوميًا للنساء ومشروبًا أو مشروبين يوميًا للرجال يرتبط بانخفاض إشارات التوتر في الدماغ.



ومع ذلك، يحذر أطباء القلب من أنه لا يمكن تجاهل المخاطر المرتبطة باستهلاك الكحول.



ووجدت الدراسة أيضًا أن أي كمية من استهلاك الكحول تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان، والكميات الأعلى - أكثر من 14 مشروبًا أسبوعيًا - يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، فضلاً عن انخفاض نشاط الدماغ بشكل عام.



وفي الوقت نفسه، قد يكون بعض الناس يشربون النبيذ الأحمر بشكل خاطئ.



ففي حين أن النبيذ الأبيض والوردي جاهز للسكب على الفور، فإن أنواع النبيذ الأحمر تحتاج عمومًا إلى مساحة للتنفس في الدورق أو الزجاج.



وينبغي أن يحظى النبيذ بفرصة "التنفس" بعد سد الفلين وقبل أخذ الرشفة الأولى، مما يتيح الوقت لاختلاط المشروب بالأكسجين، مما يؤدي إلى تفاعل كيميائي يزيل الكبريتيتات ومركبات الإيثانول غير المواتية.

إن الاختيار بين النبيذ الأبيض أو النبيذ الأحمر يعود في النهاية إلى التفضيل الشخصي - على الرغم من أن أحدهما صحي أكثر من الآخر.ووفقًا لديبي بيتيتباين، اختصاصية تغذية مسجلة ومتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، فإن النبيذ الأبيض الجاف هو الأكثر صحة، أو بالأحرى أي نبيذ يزرع في المناخات الباردة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وأوضحت بيتيتبين لصحيفة USA Today أنه عندما يُزرع النبيذ في مناخات أكثر برودة، فإنه يحتوي على كمية أقل من السكر والكحول.وتحتوي بعض أنواع النبيذ على سكريات طبيعية متبقية من تخمير العنب، بينما تحتوي أنواع أخرى، مثل نبيذ الحلو، على سكريات مضافة.ولا يحتوي النبيذ على العديد من العناصر الغذائية بخلاف هذه السعرات الحرارية بالإضافة إلى محتوى الكحول، لذا فإن تناول النبيذ الذي يحتوي بالفعل على مستويات منخفضة من السكر والكحول يعد أمرا جيدا.وتوصي المبادئ التوجيهية الغذائية للأميركيين الصادرة عن المعاهد الوطنية للصحة بما لا يزيد عن مشروبين يوميًا للرجال ولا يزيد عن مشروب واحد يوميًا للنساء.وهذا يعني عادةً كوبًا قياسيًا من النبيذ سعة 5 أونصات يحتوي على 12% كحول من حيث الحجم (ABV) - ووفقًا لـ بيتيتبين، عادةً ما يحتوي النبيذ الأبيض الجاف على ABV يتراوح بين 9% و11%.وأوضحت بيتيتباين: "لا يزال بإمكانك الحصول على 5 أونصات ولكنك لا تستهلك الكثير من السعرات الحرارية، أو يمكنك الاستمتاع بسكب كمية أكبر بقليل من دون المبالغة في الحصص اليومية الموصى بها".وقالت بيتيتبين: "إن إضافة مشروب الصودا أو حتى الماء المنكه الفوار لتخفيف النبيذ الخاص بك إلى حد ما، يمكن أن يمنحك في الواقع حجمًا أكبر من الحصة دون إضافة المزيد من الكحول أو السعرات الحرارية إلى مشروبك".والأبحاث المتعلقة بالفوائد الصحية للنبيذ والشرب بشكل عام مستمرة ويبدو في بعض الأحيان أنها لا تنتهي أبدًا.وكشفت دراسة نشرت في وقت سابق من هذا العام أن استهلاك الكحول الخفيف إلى المعتدل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض طويل الأمد في نشاط التوتر في الدماغ، مما يقلل في النهاية من خطر الإصابة بأمراض القلب.ووجد الباحثون أن مشروبًا واحدًا يوميًا للنساء ومشروبًا أو مشروبين يوميًا للرجال يرتبط بانخفاض إشارات التوتر في الدماغ.ومع ذلك، يحذر أطباء القلب من أنه لا يمكن تجاهل المخاطر المرتبطة باستهلاك الكحول.ووجدت الدراسة أيضًا أن أي كمية من استهلاك الكحول تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان، والكميات الأعلى - أكثر من 14 مشروبًا أسبوعيًا - يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، فضلاً عن انخفاض نشاط الدماغ بشكل عام.وفي الوقت نفسه، قد يكون بعض الناس يشربون النبيذ الأحمر بشكل خاطئ.ففي حين أن النبيذ الأبيض والوردي جاهز للسكب على الفور، فإن أنواع النبيذ الأحمر تحتاج عمومًا إلى مساحة للتنفس في الدورق أو الزجاج.وينبغي أن يحظى النبيذ بفرصة "التنفس" بعد سد الفلين وقبل أخذ الرشفة الأولى، مما يتيح الوقت لاختلاط المشروب بالأكسجين، مما يؤدي إلى تفاعل كيميائي يزيل الكبريتيتات ومركبات الإيثانول غير المواتية.